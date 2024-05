Lo que necesitas saber: Fred Again.. armó una fiesta/concierto sorpresa en la Ciudad de México y sí le cayó Skrillex.

Qué fin de semanita lleno de tensión, emoción, incertidumbre y todo lo que se imaginen. ¿La razón de ello? El concierto sorpresa de Fred Again.. en la CDMX que se llevó a cabo en el skatepark Parcur ubicado en Chapultepec con todo y Skrillex incluido.

Así como lo leen… Sonny Moore, a quien vimos recientemente en el EDC México 2024, siempre sí hizo acto de presencia junto al productor británico la tarde del domingo 12 de mayo, todo esto luego de que los fans estuvieron especulando recio en redes sobre si sucedería o no.

Fred Again.. anda en la CDMX y dio un show muy especial este fin de semana. Foto: Getty.

El drama con los accesos

Como recordarán, Fred Again anunció esta fiesta/concierto con mucho misterio de por medio en días pasados. El asunto es que solo se nos reveló la fecha del show y se compartió un enlace para llenar un formulario que los fans debían llenar el registro de acceso.

El equipo del DJ se ocuparía entonces de seleccionar a aquellos afortunados que asistirían al evento, y bueno, desde la mañana hasta la tarde del domingo la cosa se estaba poniendo brava en redes.

Algunos presumieron el correo electrónico donde les notificaban que tenían su lugar asegurado en el concierto. Solo así se reveló la locación; el ya mencionado Parcur Skatepark. Y el drama no paró…

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de pantalla

Uno podía ver en redes la indignación de aquellos que no fueron elegidos para ir a la fiesta de Fred Again. Resulta que varios que sí recibieron el mail no vivían en la CDMX, y aunque algunos seguro sí se aventaron el viaje desde donde fuera que estuvieran, otros de plano decían que no iban a poder caerle.

Para colmo, no faltaron los ñerotes quisieron revender sus accesos aún cuando ni les costaron. Otros más buena se apiadaron y regalaron sus entradas. Pero bueno, el dramón pasó y la cita era a las 3 PM en el skatepark para ver a ‘Alfredo de nuevo’.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de pantalla.

Y sí le cayó Skrillex al concierto de Fred Again en la CDMX

Fred Again.. se ha convertido al menos en el último par de años en uno de los productores de electrónica más importantes del mundo. Ya lo habíamos visto en el AXE Ceremonia 2023 y en algún otro evento especial. Por eso, la expectativa de una fiesta sorpresa como esta era alta y sobre todo, emocionante.

Pero el asunto que tenía a varios con el ‘alma en un hilo’ era la posibilidad de que Skrillex apareciera en el concierto en la CDMX. La ilusión creció con una historia de Instagram que Sonny subió de que estaba comiendo acá… Luego, apagó un poco las esperanzas subiendo más stories y publicaciones en sus redes donde se le veía en un show en Francia.

Quién sabe cómo, pero pues fue el despiste perfecto para los fans mexicanos. Skrillex al final sí apareció en el concierto de Fred Again en la CDMX. El propio DJ Fucci, que abría el show, dijo: “¿¡Quién está listo para ver a Fred Again.. y a Skrillex!?”.

Cuando el propio productor británico ya andaba metido en su presentación, mencionó que “un amigo, Skrillex, me mandó algo nuevo directo de la mezcla. Aquí hay una nueva canción”. ¡Y tómala! Que de repente baja Sonny a bailar sobre las tornamesas.

Es una locura, ¡Skrillex acaba de salir para acompañar a Fred Again en PARCUR Chapultepec! pic.twitter.com/9JDZUIbo27 — SopitasFM (@sopitasfm) May 13, 2024

Así las reacciones y los memes por la aparición sorpresa de Skrillex

Qué domingo, eh… Se nos hizo ver a Skrillex en el concierto de Fred Again en la CDMX y claro que las reacciones se dejaron caer, tanto de quienes sí lo vieron como de lo que se quedaron con las ganas. Aquí algunas reacciones y memes.

Hasta Diego Boneta le cayó al show…

Hasta Diego Boneta vio a Fred Again en Chapultepec. pic.twitter.com/r7zZjWpYES — Leonardo Vega (@Leo_vega) May 13, 2024

Reacciones al show. Foto: Captura de pantalla.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de pantalla.

