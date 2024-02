Lo que necesitas saber: No todo ha sido dubstep y música electrónica en la carrera de Skrillex. También fue vocalista de una banda que ganó popularidad considerable n la escena emo dosmilera.

El legado de Skrillex lo coloca como uno de los artistas más populares de la música electrónica del nuevo milenio. Y aunque le ha variado bastante a su estilo, es difícil desprenderse de aquella imagen como el artífice que llevó su versión más agresiva del dubstep al top mundial.

Pero en medio de esos recuerdos y de sus diferentes colaboraciones con gente como Diplo, Porter Robinson, Kid Cudi, Justin Bieber o incluso J Balvin, quizá pocos recuerdan cuando Sonny Moore –su nombre real– era un ídolo temprano de la escena emo de nicho en Estados Unidos.

Skrillex es uno de los productores más reconocidos del EDM. Foto: Getty Images

Dicho esto, ¿se acuerdan cuando Skrillex era vocalista de From First To Last? Antes de ese peinado con el costado rapado, esos lentes de pasta gruesa y la consola de mezcla, Moore cantaba (y le pegaba recio a los gritos) con la banda oriunda de Florida.

La importancia de From First To Last antes de la popularidad del emo

From First To Last se formó en 1999 como iniciativa de Matt Good, quien eventualmente sería el único miembro fundador que se mantendría en la alineación con el paso del tiempo. Pero incluso con sus constantes cambios de integrantes, la banda cosechó un éxito notable en la escena underground de Florida.

La prueba de ello estuvo en el buen recibimiento que tuvo su EP debut, Aesthetic, lanzado en el 2003. Aquel material llegó en un momento donde la escena emo moderna aún no se asentaba como tal.

Portada de ‘Aestethic’ de From First to Last. Foto: Especial.

Lo que había era un poderoso post-hardcore que, en su punto más alto, había alcanzado notoriedad con At The Drive-In en EE.UU y Refused desde Suecia como las dos bandas que habían marcado los 90 rumbo al nuevo milenio.

El post-hardcore, en todo caso, fue uno de los estilos musicales que dieron forma a lo que eventualmente vendría con la etiqueta del emocore (contracción de emotional hardcore)…

Y ese post-hardcore de textura emocional, lo capitalizarían eventualmente bandas como My Chemical Romance (en sus primeros trabajos) y claro, en un nicho más underground, From First To Last. Pero al grupo de Florida aún le faltaba una última pieza que encajara para alcanzar otro nivel de popularidad.

Sonny Moore llegó para asentar a la banda en la escena

El éxito local de From First To Last con aquel EP, los llevó a firmar con una de las discográficas punk más reconocidas del mundo: Epitaph Records de Brett Gurewitz, miembro de Bad Religion. Así que la evolución natural era que comenzaran a componer su disco debut.

Aunque la banda estaba relativamente convencida de que Matt Good se desempeñara como vocalista y guitarrista ante la salida de un cantante anterior, él mismo consideraba que necesitaban a alguien que la hiciera exclusivamente de frontman.

Pero como dijimos, el trabajo de concretar una alineación para la banda no era sencillo entre tantos cambios constantes. Y en la búsqueda de un guitarrista de acompañamiento, encontraron en MySpace a Sonny Moore, un chico de 15 años oriundo de California que tenía el talento, el estilo y las ganas de formar una banda.

Sonny Moore se unió a From First To Last a mediados de los 2000. Foto: Getty.

Como se puede leer en la biografía oficial compartida por Epitaph de hace ya varios años, Sonny estaba listo para ser el guitarrista rítmico… pero los demás miembros de From First To Last decidieron convertirlo en vocalista cuando lo escucharon hacer coros en las sesiones de grabación del disco debut.

La grabación del álbum Dear Diary, My Teen Angst Has a Bodycount se completó y lo lanzaron en el 2004. Después de mucho tiempo, habían conseguido alguna estabilidad y ciertamente ese disco les hizo ganar un reconocimiento importante con rolas como “Note To Self” o “Ride The Wings Of Pestilence”.

Tampoco podemos creer que estas canciones tengan 20 años. Pero tan solo vean cómo el video ya ni siquiera tiene una versión HD decente, aunque uno puede identificar el estilo emo (musical y estético) que ya estaba ganando terreno para esos años.

La salida de Sonny de From First To Last

From First To Last había encontrado en Sonny al frontman que necesitaban. Pero incluso en su momento más dulce, la banda también experimentó sus problemillas. Se llegó a informar que el vocalista se había suicidado, pero no eran más que rumores de MySpace derivados de los prejuicios que la escena emo empezaba a generar a mediados de los 2000.

En 2006, la banda lanzó el disco Heroine que tuvo la colaboración de Wes Borland de Limp Bizkit como bajista (de nuevo, cosas con los miembros). Y aún con la expectativa que englobaba al álbum, esta época para la banda no sería sencilla.

Sonny Moore en una presentación con From First To Last. Foto: Getty.

El grupo canceló algunas presentaciones como en el Warped Tour del 2006, con señalamientos de la gente de que Sonny Moore y compañía habían entrado en una dinámica de rockstars insufribles. Pero no iba por ahí…

Como mencionaba MTV News en un reporte del 2006, el vocalista de From First To Last tenía problemas con sus sus cuerdas vocales ya que constantemente presentaba nódulos. En algunas ocasiones, esto resultaba en que debiera someterse a cirugías.

Sonny Moore llegó a declarar que a pesar de haber sido elegido para ser vocalista, su técnica de canto nunca fue la adecuada y por eso constantemente se lastimaba las cuerdas vocales. A la larga, esa condición fue una de las razones por las que el frontman decidió salirse de la banda.

Imagen ilustrativa de From First To Last. Foto: Facebook.

La transición de Sonny Moore a Skrillex

Pero no solo se trataba de los problemas de salud para cantar… Sonny Moore también buscaba una carrera solista en la que pudiera explotar su creatividad más allá del post-hardcore/emo en el que se había hecho conocido.

Tras su salida de From First To Last en 2007, pasó el siguiente par de años componiendo lo que sería su primer EP solista llamado Gypsyhook, el cual lanzó en 2009 bajo su propio nombre, Sonny Moore.

Fue un trabajo en el que ya se veía venir su gusto por el EDM, y en ese esencia, ese disco se caracterizó por su producción cercana al progressive house con un uso muy marcado de sintetizadores y voz. Años después, ese estilo de electrónica se haría mucho más popular en la década de los 2010 con artistas como Zedd o Porter Robinson.

Skrillex en un show del 2013. Foto: Getty.

Pero precisamente en el 2010, Sonny ‘mutaría’ su proyecto solista hacia otros horizontes con un EP que presentaría en su título esta nueva etapa… My Name Is Skrillex. Y bueno el resto es historia.

De ese año hasta el 2014, vino entonces la gran popularidad del dubstep. Sin embargo, hubo una gran polémica ya que, a diferencia del dubstep británico clásico que emergió entre los 90 y los 2000, la interpretación del género por parte de Skrillex se caracterizó por una producción sonora más agresiva.

A esa versión más agresiva se le conoció en Estados Unidos como ‘brostep’, aunque alrededor del mundo el concepto no se popularizó de la misma manera.

El nostálgico regreso de Skrillex con From First To Last

Los años pasaron y como sabemos, Skrillex pasó de convertirse en el máximo representante del dubstep a nivel mundial, a ser una de las figuras más reconocidas del EDM en general.

Pero el hecho de compartir estudio y colaborar con algunos de los artistas más grandes del pop, no lo hizo olvidar de la banda con la que había tenido su primer acercamiento a la música.

Del 2017 al 2019, Skrillex se reencontró con From First To Last para algunos shows especiales –con mucha nostalgia de por medio– en la que incluso se dieron tiempo de componer algunas canciones como “Make War”.

Tras aquella breve reunión, Skrillex y From First To Last han hecho poco y nada juntos. Pero eso no quiere decir que estén alejados del todo. Parece que hay una buena relación entre la banda y el exitoso productor, quien hizo su esperado regreso en solitario con dos discos, Quest For Fire y Don’t Get Too Close, ambos del 2023.

No hay nada cantado, pero es claro que podemos esperar una nueva reunión en el futuro. Después de todo, parece que la química y las ganas de colaborar por mera diversión persisten entre ambas partes. Veremos si próximamente le vuelven a dar a los fans más nostálgicos alguna sorpresa.

Te puede interesar