¡Slipknot anuncia su disco 'The End, So Far' y comparte una nueva rola de adelanto!

Agárrense que se viene una nueva etapa en la carrera de Slipknot. La banda está lista para traernos un nuevo disco bajo el título de The End, So Far y este se lanzará a finales de septiembre próximo.

Y bueno, para que no coman ansias queridos maggots, Corey Taylor y compañía nos traen una nueva canción como adelanto de su material discográfico venidero. Se trata de “The Dying Song (Time To Sing)” que ya pueden escuchar en plataformas.

Foto: @UndercoverFanny

Slipknot comparte “The Dying Song” para anunciar su próximo disco

Los grandes regresos también se andan armando en este 2022 y ahora, Slipknot se une a la tendencia. Hace poco pudimos verlos rifándose como los grandes en el cierre del Machaca Fest (AQUÍ la reseña) y se ve que ya tenían bastantes ganas de traernos un poco de nueva música.

Y así será. Este martes 19 de julio, la agrupación metalera anunció el lanzamiento del que será su séptimo álbum de estudio. The End, So Far está oficialmente programado para estrenarse el 30 de septiembre que viene, así que atentos que seguro escucharemos algunos sencillos más antes.

El material tendrá 12 tracks, incluida la rola “The Chapeltown Rag” que se lanzó en 2021.

Portada de ‘The End, So Far’. Foto: Warner Music.

Como dijimos, el anuncio del nuevo disco no viene solo. Slipknot nos trae también una nueva rolita llamada “The Dying Song (Time To Sing)” con todo y su video oficial. Y sí: es tan agresiva y pesada como nos gusta.

El tema abre con corey Taylor cantando unas líneas suaves con un efecto de distorsión. “Put your life into your death now, let them sing until you die” dicen esos primeros versos. Pronto, todo se vuelve frenético y acelerado, con el coro ejecutado a través de voces más melódicas y algunos interludios de corte más electrónico.

A continuación les dejamos el video oficial y más abajo, pueden checar el tracklist que tendrá esta nueva producción discográfica.

Tracklist de The End, So Far:

1. Adderall

2. The Dying Song (Time to Sing)

3. The Chapeltown Rag

4. Yen

5. Hivemind

6. Warranty

7. Medicine for the Dead

8. Acidic

9. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale