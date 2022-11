Sin problema podemos decir que estamos en la época más intensa en lo que se refiere a películas biográficas sobre estrellas de la música. Y ahora, Snoop Dogg tendrá la suya.

Este miércoles 9 de noviembre, se dio a conocer que Universal Pictures ya trabaja oficialmente en la biopic sobre el icónico rapero que alguna vez perteneció a la corriente del West Coast Rap.

Snoop Dogg tendrá su película biográfica

Catalogado como un ídolo innegable del hip-hop de los 90 y los 2000, seguro que la vida de Snoop Dogg da bastante material para una película biográfica. Y como ya les dijimos acá arribita, así será.

Universal Pictures se asociará con la recién nacida Death Row Pictures del propio Snoop para esta cinta que promete mostrarnos más a detalle la vida del interprete de “Gin and Juice”. Por el momento, el proyecto no tiene un nombre establecido, pero ya tiene como director al reconocido Allan Hughes, cuyos créditos como cineasta comprenden Menace II Society y el documental The Defiant Ones sobre Dr Dre y Jimmy Iovine.

“Esperé mucho tiempo para armar este proyecto porque quería elegir al director adecuado, al escritor perfecto y a la mejor compañía cinematográfica con la que pudiera asociarme, que pudiera entender el legado que estoy tratando de representar en la pantalla y el recuerdo que estoy tratando de dejar atrás“, dijo Snoop Dogg en un comunicado (vía Deadline).

Como mencionamos, esta película será el primer contenido que realice Death Row Pictures, la nueva compañía de producción cinematográfica fundada por el rapero tras comprar la marca Death Row hace unos meses. Por esto mismo, la película contará con el catálogo musical de Snoop para agregarlo a la banda sonora.

Esta no es la primera vez que Universal Pictures trabaja en un largometraje biográfico sobre alguna leyenda del rap. El estudio también estuvo detrás de la bien recibida Straight Outta Compton, que nos dio un vistazo sobre la trayectoria del grupo de hip-hop N.W.A. (integrado por Dr. Dre, Ice Cube y más artistas). En esta misma peli, Dogg fue interpretado brevemente por el actor Lakeith Stanfield.

Por su parte, Snoop recientemente apareció en la película Day Shift junto a Jamie Foxx y Karla Souza.

Por ahora, no se ha dado a conocer un posible elenco o fecha de estreno sobre la cinta biográfica de Snoop Dogg. Pero acá andaremos atentos a lo que se anuncie para saber quién es el encargado de interpretar al rapero. ¿Ustedes ya tienen a algún actor en mente?