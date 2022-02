Eminem vs Snoop Dogg: La historia de la rivalidad entre ambos raperos y cómo se arregló

Eminem y Snoop Dogg son dos de los raperos más icónicos de todos los tiempos y a su manera, cada uno ha hecho una carrera que será recordada para siempre en el hip-hop. Sin embargo, aunque ambos son respetados por su trabajo y se les ha visto juntos en diversas ocasiones (aparecerán juntos en el show de medio del Super Bowl LVI del 13 de febrero), hay un historial entre ellos no muy amistoso para ser exacto.

Así como se han tirado buena onda entre ellos, también ha habido ciertas fricciones importantes. Por fortuna, estos roces no han estallado en un conflicto mayor; el asunto no ha llegado a un beef de proporciones descomunales como pasa comúnmente entre raperos. Pero entonces, ¿qué hay detrás de estas amistad/enemistad que va y viene?

En esta ocasión, toca repasar el historial de conflictos entre Slim Shady y The D-O-G-G.

La lista de los mejores raperos según Snoop Dogg

El roce más reciente entre ambos ni siquiera tiene mucho tiempo que salió a la luz. Se dio en 2020 tras una entrevista que Snoop Dogg dio al segmento The Breakfast Club de la estación de radio Power 105.1, donde el intérprete de “Gin & Juice” daba su lista de los mejores raperos de todos los tiempos. Aquella lista, que después compartió en redes sociales, tenía a muchos exponentes del género de la vieja escuela, de los 80 y principios de los 90… pero no a Eminem o algún contemporáneo.

La bomba mediática explotó cuando Snoop dijo en ese programa de radio: “Eminem, la gran esperanza blanca. Los raperos blancos tenían cero respeto en el rap…”. Y si se necesitaba más polémica, el Dogg complementó su declaración asegurando que Marshall Mathers (nombre real de Em) tiene el reconocimiento que se le conoce gracias a Dr. Dre. Sea verdad o no, el comentario se sintió incendiario para algunos.

Pasaron los meses y en diciembre de 2020, Eminem soltó una canción titulada “Zeus” donde hacía referencia a los dichos de Snoop Dogg. “En lo que respecta a aplastar ‘beefs’ [jerga para referirse a rivalidades en el rap], estoy acostumbrado a que me golpeen/Pero no en mi campo/Y tan diplomático como intento ser, lo último que me Snoop me persiga“, escribió Em en algunos versos.

En la canción, Marshall agregó algunas referencias sobre lo decepcionado que estaba del rapero de Long Beach y le lanzó un juego de palabras entre las palabras GOD (dios en inglés) y DOG (perro). Es decir, lo bajo de una eminencia a un animal, si lo tomamos en el contexto de la rola. Pero esa rencilla no duró tanto en realidad.

Para enero del 2021, Snoop tuvo una entrevistas con Andy Cohen donde mencionó que Eminem “dijo lo que dijo [en ‘Zeus’] y lo respeto. Dejémoslo ahí”. Meses después, en octubre del 2021 y de regreso en el programa de radio de The Breakfast Club, el rapero afroestadounidense mencionó que se había disculpado con el interprete de “Lose Yourself” y que estaban bien; que eran familia. Este último también lo aseguró en algún momento… pero este era solo el último de los capítulos entre ellos.

Los protegidos de Dr. Dre

Aunque ahora se dice que limaron asperezas y son buenos amigos (como dijimos, actuarán juntos en el próximo Super Bowl), la rivalidad de Snoop Dogg y Eminem tiene más carnita de donde agarrar y viene de tiempo atrás. Para entender mejor lo que pasa entre ellos, hay que recordar la relación que cada uno sostiene con el ya mencionado Dr. Dre.

En diferentes lapsos de tiempo, cada uno fue protegido del legendario productor de Compton, fue este quien los descubrió y fue él mismo quien llevó sus carreras al estrellato. A mediados de los 90, Dre produjo Doggystyle que se convirtió en su momento en el disco de rap que más vendió en su primera semana. Snoop ya era una realidad de la escena del West Coast rap. Sin embargo, los siguientes álbumes del D-O-G-G, ya sin la producción de Dre, no tuvieron el mismo impacto.

Para mediados-finales de los 90, Dr. Dre también la andaba pasando mal con su propio trabajo, tanto como rapero y como productor, así que la disquera Interscope casi casi le tenía un últimatum. Y ahí es cuando Eminem apareció como su carta fuerte. Marshall, un joven rapero blanco de Detroit, se unió a Dre para lanzar su segundo álbum llamado The Slim Shady LP que fue un auténtico bombazo para el hip-hop.

Solo como dato anecdótico, este material discográfico de Em rompió las cifras de Doggystyle de Snoop Dogg como el disco de rap más vendido en su primera semana. El nuevo protegido de Dr. Dre había ‘destronado’ a su antiguo colega. Y bueno, no había conflicto como tal en ese momento, porque incluso tanto Eminem como Snoop colaboraron en el tema “Bitch Please II” (junto a Nate Dogg, Dre y Xzibit) de The Marshall Mathers LP del 2000.

Por ahí de 2001, aparecieron juntos en la película de The Wash también… pero los años siguientes se pondrían complicados.

¿”Stan” y “Round Here” son parecidas?

Dr. Dre y Snoop Dogg volvieron a ser frecuentes colaboradores a finales de los 90 y principios de los 2000, pero el antiguo miembro de N.W.A. ya no veía a Calvin Cordozar Broadus Jr -nombre real de Snoop- como antes. La sensación del rap era Eminem y Dre vio en él más potencial que en cualquier otro artista con el que hubiera colaborado antes.

Eso se nota en el disco de Dre The Chronic 2001, donde Em recibe más créditos como colaborador y escritor que Snoop. De nuevo, reiteramos, no hay tanta bronca en ese momento, pero las ventas de discos entre ambos artistas seguían registrando una abismal diferencia con tendencia favorable al de Detroit. Entonces, unos años después, vendrían dos momentos cruciales donde la fricción sí se elevó.

Por un lado, Snoop Dogg se llevó varios señalamientos por la canción “Round Here” del disco The Blue Carpet Treatment (2006). Ese tema fue producido por Dr. Dre y por ahí, se aseguraba que se parecía mucho en la instrumental a “Stan” de Eminem (la cual utiliza un sampleo de “Thank You” de Dido y que dicho sea de paso, no fue producida por Dre).

En alguna entrevista, se le cuestionó a Snoop sobre esto y dijo que para él no se parecían y que incluso, él mismo no escuchaba disco de Eminem. “No escucho álbums de Eminem, sin faltarle el respeto. Pero no escucho sus discos”, dice el californiano para luego asegurar que “Round Here” es una canción para gangsters y no un tema sobre un fanático obsesionado.

Una colaboración que supuestamente Eminem rechazó

Para la primera década de los 2000, estaba claro que Eminem era el ícono del hip-hop y como dijimos, pudo juntar a Snoop Dogg, Nate Doog y a otros famosos raperos para el tema “Bitch Please II” de The Marshall Mathers LP. Y según cuenta la leyenda (o al menos algunos otros raperos), Dogg ahora quería que Em le otorgara una colaboración.

Daz Dillinger -antiguo rapero del West Coast y primo de Snoop- contó en enero del 2021 sobre un viejo malentendido entre ambos. Según esto, el Tío Snoop había pedido a Slim Shady que apareciera en uno de sus álbumes en una canción, pero la estrella blanca del rap se habría negado.

El mismo Dillinger señala, en otros detalles, que Eminem no había rechazado la colaboración como tal porque ni siquiera se enteró de la propuesta. La historia dice que Snoop se comunicó con Paul Rosenberg, uno de los manejadores de Em, para poner la idea de una colaboración sobre la mesa, pero el mismo Rosenberg no le habría dicho nada a Marshall. Bueno, eso cuenta Daz y de ahí vendría cierta animadversión entre ambos.

La rivalidad terminó

Con el paso del tiempo y aunque no es muy común verlos juntos, las cosas se fueron enfriando. Ya entrados en los 2010 y hasta la fecha, ambos han subido fotos estando juntos a sus respectivas redes sociales. Por ahí, Snoop Dogg ha comentado que están bien entre ellos y a pesar de su reciente conflicto entre 2020 y 2021, las cosas se han calmado.

Bueno, solo para que tengan en mente, ambos son parte de los artistas que encabezarán el show de medio tiempo del Super Bowl LVI junto a Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J. Blige en este mes de febrero del 2022. Será un espectáculo sin duda, tal como lo ha sido su relación en la escena del rap.