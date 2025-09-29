Lo que necesitas saber: Este martes 30 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, comenzará la venta de boletos.

¡El legendario trío argentino está de vuelta! Soda Stereo regresa a los escenarios este 2025 con un concierto “en vivo” que reunirá a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. Se trata de su show ‘Soda Stereo Ecos’.

Foto: vía Facebook de Soda Stereo.

¿Cómo será la presentación de ‘Soda Stereo Ecos’?

Aunque Gustavo Cerati murió hace unos años, el vocalista de la banda volverá a los escenarios con “Soda Stereo Ecos”, un show en vivo que se plantea como la reunión del trío argentino.

Esta sin duda será una experiencia muy diferente a su gira de hace unos años, Gracias Totales. En aquella ocasión la banda también se reencontró pero utilizaron las pantallas y artistas invitados.

Esta vez no se trata de proyecciones en pantalla, sino que la banda se volverá a reunir en los escenarios… gracias a un holograma de Gustavo.

Según medios argentinos, el vocalista estará “presente” gracias a tecnología que reproducirá su voz y guitarra en sincronía con las interpretaciones en vivo de Zeta y Charly.

Soda Stereo // Foto: Instagram

¿Cuándo y dónde será?

Qué mejor lugar para volver a reunir a Gustavo, Charly y Zeta que en sus tierras natales… Argentina. El show se realizará en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Y si planeas lanzarte para esta única presentación, ve anotando la fecha en tu calendario porque será el próximo 21 de marzo.

Flyer de concierto de Soda Stereo // Instagram:sodastereo

¿Cuándo es la venta de boletos?

Tras el anuncio de su única presentación, también se nos reveló que este martes 30 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, comenzará la preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia a través de su sitio web.

Peeero si tú no tienes cuenta en este banco, te recomendamos igual conectarte y andar al tiro con los boletos, pues en cuanto se agoten estas entradas empezará la venta general. ¿Te gustaría que se presentaran en México?