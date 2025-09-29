Lo que necesitas saber:
Este martes 30 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, comenzará la venta de boletos.
¡El legendario trío argentino está de vuelta! Soda Stereo regresa a los escenarios este 2025 con un concierto “en vivo” que reunirá a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. Se trata de su show ‘Soda Stereo Ecos’.
¿Cómo será la presentación de ‘Soda Stereo Ecos’?
Aunque Gustavo Cerati murió hace unos años, el vocalista de la banda volverá a los escenarios con “Soda Stereo Ecos”, un show en vivo que se plantea como la reunión del trío argentino.
Esta sin duda será una experiencia muy diferente a su gira de hace unos años, Gracias Totales. En aquella ocasión la banda también se reencontró pero utilizaron las pantallas y artistas invitados.
Esta vez no se trata de proyecciones en pantalla, sino que la banda se volverá a reunir en los escenarios… gracias a un holograma de Gustavo.
Según medios argentinos, el vocalista estará “presente” gracias a tecnología que reproducirá su voz y guitarra en sincronía con las interpretaciones en vivo de Zeta y Charly.
¿Cuándo y dónde será?
Qué mejor lugar para volver a reunir a Gustavo, Charly y Zeta que en sus tierras natales… Argentina. El show se realizará en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Y si planeas lanzarte para esta única presentación, ve anotando la fecha en tu calendario porque será el próximo 21 de marzo.
¿Cuándo es la venta de boletos?
Tras el anuncio de su única presentación, también se nos reveló que este martes 30 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, comenzará la preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia a través de su sitio web.
Peeero si tú no tienes cuenta en este banco, te recomendamos igual conectarte y andar al tiro con los boletos, pues en cuanto se agoten estas entradas empezará la venta general. ¿Te gustaría que se presentaran en México?