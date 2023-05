Y decir que ‘brilló’ se queda corto, eh… Lo de Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital Guadalajara 2023 merece un montón de adjetivos calificativos relativos a lo espectacular que fue el show. Pero para no embrollarnos tanto, dejémoslo así: esta fue una de las presentaciones más emocionantes en esta edición del festival tapatío.

Hasta podríamos decir que la británica merecía un lugar en un escenario más grande, pero presentarse en la tarima de la carpa Viva Tent le dio a su performance una vibra más más íntima; un show totalmente hecho para los fans más acérrimos.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital Guadalajara 2023. Foto: cortesía OCESA/Lulú Urdapilleta.

Cuando decimos que brilló Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital Guadalajara 2023, no lo decimos solo en el aspecto figurado. Su traje azul de lentejuelas y el colorido escenario que preparó para la noche en tierras tapatías, ya nos dejaba ver lo que se venía para este show que arrancó potente con un cover de “Take Me Home” de Cher.

Solo una canción se necesitó para vitorear a la inglesa, quien no podía creer el cálido recibimiento de los mexicanos. Mientras la gente coreaba su nombre, ella bailaba… La conexión entre la artista y los seguidores fue inmediata e innegablemente intensa.

Sophie Ellis-Bextor en el CC Guadalajara. Foto: Diego Vergara.

La fiesta en la pista de baile siguió con “Wild Forever”, con una Sophie completamente entregada a la poderosa reacción de los asistentes y su cariño. “Buenas noches, gente hermosa. Este es el primer show que doy en México con mi banda en vivo. Tenemos la responsabilidad de cubrir 20 años en una hora…”, dijo ella.

Y había nostalgia en el show de Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital Guadalajara 2023, claro está. Pero eso no quiere decir que no podemos entrarle de lleno a una que otra cosilla de lo que será su nuevo disco Hana…

Así fue como llegó “Breaking The Circle“, una rola estrenada hace unos meses que deja buenas sensaciones de lo que será este material discográfico programado para lanzarse el 2 de junio.

Sophie Ellis-Bextor en el CC Guadalajara. Foto: Diego Vergara.

El cariño interminable de Sophie Ellis-Bextor para México

“Es hermoso es estar de vuelta en México…”, dijo Sophie Ellis-Bextor durante su show en el Corona Capital Guadalajara 2023 y contó que estuvo disfrutando la visita al país en diferentes lados. Que nos ama como a nadie… Y justo ese fue el momento para una dedicatoria especial.

“La que sigue es posiblemente la canción más romántica que he hecho, y va para ustedes”, mencionó Bextor para luego cantar “Young Blood”. Qué tipaza, verdaderamente. Se le miraba muy conmovida, como que no se creía toda la energía que los sus fans en el festival serían capaces e proyectar.

Luego vino “Get Over You” con la que Sophie volvía a entrarle a los clásicos más antaños. Es una reina del pop del nuevo milenio a la que regularmente a la que se asocia mucho con “Murder On the Dancefloor”, pero que sí tiene más canciones muy geniales en el repertorio.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital Guadalajara. Foto: Diego Vergara.

Sophie Ellis-Bextor y la promesa de que volverá muy pronto

La pista de baile de Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital Guadalajara casi llegaba a su fin. Y en ese lapso final, vinieron más sorpresas como algunos covers a “Lady (Hear Me Tonight)” de Modjo, “Sing It Back” de Moloko (un tributo para otra grande como Róisín Murphy que estuvo un día antes en el festival) y hasta “Like a Prayer” de Madonna.

Esta celebración del dance-pop, como dijimos, fue de lo mejor del festival. Quizá la que mejor vibra proyectó entre el artista y su público. Alegría pura y más. “Esto ha sido muy especial, los amo demasiado. Son hermosos… volveré muy pronto”, prometió Sophie Ellis-Bextor.

Y como no podía ser de otra manera, “Murder On The Dancefloor” fue la canción tenía que cerrar esta fiesta. La sonrisa en la cara de la cantante lo decía todo: esta fue una noche espectacular. ¿Será que la promesa de volver a México muy pronto se de en el Corona Capital de la CDMX a finales del año? Muy pronto para confirmarlo, pero se antoja. Estaría buenísimo.

La fiesta se puso buenísima con Sophie Ellis-Bextor (@SophieEB) y claro que “Murder On The Dancefloor” debía cerrar uno de los shows más divertidos del Corona Capital Guadalajara 2023. ?#CoronaCapitalGDL #SophieEllisBextor pic.twitter.com/E3SC1vBa3O — SopitasFM (@sopitasfm) May 22, 2023