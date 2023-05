¿Por qué "Murder on the Dancefloor" de Sophie Ellis-Bextor es un himno del nuevo milenio?

Si algo tenemos claro es que hay canciones que a pesar de los años, trascienden generaciones y gracias a eso, vivirán hasta que ya no haya vida en ese planeta. Y sin duda, en esa categoría se encuentra “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor, un verdadero clásico que hasta en la actualidad sigue sonando macizo.

A finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, esta cantante irrumpió en la industria musical, convirtiéndose en un emblema del pop británico que hasta visitó México. Y aunque se ha mantenido con el paso del tiempo sacando otros hits, la realidad es que muchos la recuerdan por “Murder on the Dancefloor”, pues es un himno del nuevo milenio, pero ¿por qué consideramos esta rola como tal?

Sophie Ellis-Bextor cantando en 2014/Foto: Getty Images

“Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor fue un hitazo desde su lanzamiento

Lanzada el 3 de diciembre de 2001, “Murder on the Dancefloor” se convirtió en el segundo sencillo de Read My Lips, el álbum debut de Sophie Ellis-Bextor. El ritmo pegajoso de la rola y la letra identificable se convirtieron rápidamente en un hit de los clubes y pistas de baile, alcanzando el número dos en la lista de singles del Reino Unido y las principales posiciones en otras partes del mundo.

Pero, ¿cuál es el significado detrás de esta rola tan alegre y festiva? “Murder on the Dancefloor” cuenta la historia de una mujer que se enamora de un hombre que le llamó la atención en la pista de baile. A medida que avanza la noche, la mujer se da cuenta de que el hombre no está interesado en ella y, en cambio, la está utilizando para poner celosa a su exnovia.

Claro que la mujer se siente humillada y traicionada, pero finalmente deja de lado sus sentimientos y disfruta de la noche de todos modos. Pero además de la historia, “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor es un rolón porque la letra está llena de ingeniosos juegos de palabras, e incluso utiliza el tema del asesinato como metáfora de la angustia y la traición.

Sophie Ellis-Bextor ha comentado el significado de esta rola

La propia Sophie Ellis-Bextor ha hablado sobre el significado de la canción a lo largo de los años. En una entrevista de 2018 con Billboard, dijo que: “Es una canción sobre ser utilizada por alguien y aún así tener poder porque puedes elegir cómo reaccionar ante ella. Creo que hay mucha liberación en esa idea. Incluso si alguien te trata mal, no tiene por qué impedir que te diviertas”.

Platicando con The Independent en 2019, la cantante agregó: “Se trata de salir y querer ser parte de algo y sentir un poco que estás por fuera mirando por la ventana. Pero si alguien te trata mal, no tiene por qué arruinarte la noche. Todavía puedes elegir tener una noche brillante, incluso si no terminas besándote con la persona que querías besar”.

Sophie Ellis-Bextor cantando en The Palladium de Londres en 2019/Foto: Getty Images

El legado de “Murder on the Dancefloor”

Aunque lleva más de dos décadas sonando por todo el mundo, “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor sigue siendo un himno del nuevo milenio y de la fiesta. ¿La razón? Bueno, pues está de sobra decir que la rola tiene un ritmo pegajoso que invita a sacar los pasos prohibidos a cualquiera, aunque no sepas bailar.

Pero clavándonos un poco más en la canción, también debemos mencionar que si le prestan atención a la letra, cualquier se puede identificar con lo que canta esta artista británica en “Murder on the Dancefloor”, pues es un mensaje que trasciende generaciones. Además, el éxito en las listas de popularidad de la rola ayudaron a consolidar a Sophie Ellis-Bextor como una potencia del pop y dance.

Aunque en los últimos años, los artistas jóvenes como Kelly Chen, Skepta y Papa Dee se han negado a que muera “Murder on the Dancefloor“, pues muchos han covereado o sampleado este hitazo para mostrárselo a la gente de su edad. Para que se den una idea, han aparecido versiones de la rola en géneros como reggae y hasta rap… así como lo leen.

En una entrevista de 2020 con Metro, Sophie Ellis-Bextor reflexionó sobre el impacto de “Murder on the Dancefloor” y dijo: “Cuando haces algo que resuena en la gente y se convierte en parte del tejido de la vida de las personas, eso es realmente especial. Es un regalo, realmente, recibir eso”.

Sin duda, “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor es todo un himno del nuevo milenio, una de esas canciones que reflejan a la perfección el sonido de inicios de los 2000. Pues al escuchar ese beat y voz, es inevitable pensar qué estabas haciendo o cuántos años tenías cuando apareció este rolón. ¿O ustedes qué dicen?