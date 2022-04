Horarios, mapa y más: ¡Ya está aquí la Sopiguía del Tecate Pa’l Norte 2022 pa’ pasarla increíble!

Lo hemos dicho antes y reiteramos: este es el año definitivo para el regreso de los eventos musicales presenciales y sin duda, el Tecate Pa’l Norte es uno de los que más nos emociona, sobre todo ahora en su 10 aniversario. Luego de una larga espera, el festival regresó en noviembre del 2021 con una fiesta increíble que ya extrañábamos… pero no podíamos esperar más para la próxima edición y en muy poco tiempo, ya se cocinó la edición 2022 con un line-up de esos que uno no se puede perder por nada.

Pues bien, está todo prácticamente listo para que le caigamos al Parque Fundidora en Monterrey los próximos 1 y 2 de abril, en un evento que pinta increíble. Y a todo esto, ¿ya armaron su recorrido? ¿ya saben como están los horarios? ¿cómo va estar la onda con todo el detalle para pasarla de lujo en el festival?

Si todavía no han planeado bien esas cosillas, entonces vinieron a la nota correcta. Aquí les traemos la Sopiguía del Tecate Pa’l Norte 2022 para que no los agarre en curva ningún detalle.

Primero, sigamos cuidándonos

OJO, antes de que entremos de lleno a la información, hacemos una parada para recordarte que el seguir cuidándonos es parte de la diversión. Así es, no podemos descuidar las medidas de seguridad contra el COVID que ya todos conocemos: uso correcto de cubrebocas cuando sea requerido y traer a la mano un gel antibacterial. Si bien los contagios han disminuido, no podemos bajar la guardia. Vivir es increíble… y más si nos cuidamos todos.

El line-up del Tecate Pa’l Norte 2022

El Tecate Pa’l Norte ya nos tiene acostumbrados a traer line-ups de primerísimo nivel y la edición 2022 no será la excepción. El combo de talento internacional viene cargado con bandas legendarias de la talla de The Strokes y The Libertines, quienes seguro despertarán la nostalgia de aquella movida dosmilera que trajo a una nueva camada de artistas a la escena, precisamente encabezados por estas dos bandotas.

Ya nos morimos por escuchar temazos como “Last Nite”, “Someday”, “One Way Trigger” de los liderados por Julian Casablancas, o rolas como “What Katie Did”, “Can’t Stand Me Now” o “Boys in the Band” de la agrupación londinense. Eso sí, si son más nostálgicos del pop-punk, Simple Plan también llegarán para emocionarnos con rolas como “Shut Up” o “Perfect”. Y si le tiran más al nü-metal, sin duda Papa Roach sacará el arsenal de clásicos con “Last Resort”, “Between Angels and Insects” y “Scars”.

Por supuesto, el talento de la escena hispanohablante no faltará ya que Los Fabulosos Cadillacs, los Hombres G, Andrés Calamaro, C. Tangana, Camilo Séptimo, Nicki Nicole, Francisca Valenzuela, Esteman, Él Mató a un Policía Motorizado, Love of Lesbian, Siddhartha y Javier Blake nos traerán sus mejores repertorios, sin duda. Aquí les dejamos el cartelazo:

El mapa del festival para que no haya pierde

El Tecate Pa’l Norte es uno de los mejores festivales de México no solo la calidad de sus actividades y el talento que invitan; en el aspecto de la organización, también destacan la oferta de escenarios que se despliegan a lo largo y ancho del Parque Fundidora.

Lo mejor: si andas cambiando de un escenario a otro para ver a tus artistas favoritos y tienes un rato para dar la vuelta en lo que comienza el show, en el festival encontrarás food trucks para matar el hambre, tiendas de merch, áreas de descanso, las zonas de free water, el famoso mercado que los organizadores llevan al evento, los stands con diferentes activaciones que hacen la experiencia todavía más increíble. Y si quieres tomarte la selfie de cajón, no te olvides de pasar por el letrero de GNP: Vivir es increíble. En fin, una variada lista de opciones que llevan al Pa’l Norte a otro nivel.

Acá les dejamos el mapa para que no haya pierde y disfruten al máximo el festival.

Aquí los horarios para que vayan preparando el recorrido

Es hora de ir planeando el recorrido y toda la onda. Siempre pasa que queremos ver a un artista y de repente, tienes que ver si el siguiente acto que quieres presenciar no se cruza. O en todo caso, que se empalmen tantito. Bueno, si aún no han planeado bien cómo se van a mover entre escenarios, aquí les dejamos los horarios pa’ que no se les vaya el dato.

Sin duda, los dos días lucen espectaculares y en lo que respecta al sábado, los fans de The Strokes deberán guardar fuerzas porque la banda cierra en grande hasta la madrugada. Como dijimos, será un fiestón total y más cuando se trata de celebrarlo en la tierra de la carnita asada. El acceso, por cierto, es a la 1:30 de la tarde el viernes y el sábado a las 12:00 pm.

¿Prueba COVID? Detalles sobre el acceso, lo que puedes ingresar y no al Tecate Pa’l Norte 2022

Para aquellos que tengan la duda, se las despejamos: no será necesario presentar prueba COVID ni certificado de vacunación, esto de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud. Eso sí, no está de más que lleven un cubrebocas y algo de gel antibacterial. Por las dudas, el personal del Tecate Pa’l Norte 2022 tomará la temperatura de los asistentes y tendrán diversos puntos donde ofrecerán gel.

Ahora bien, ¿qué objetos podremos ingresar y cuáles no? Aquí va la lista de la que sí están permitidas:

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema/gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie Stick

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Cámaras de grabación (maximo 12cm)

Bolsas pequeñas (máximo 30 x 30 cm)

Gel antibacterial

Medicinas de prescripción *(es necesario contar con una prescripción de un médico)

Aquí las que de plano no pueden pasar:

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Lasers

Comida o bebidas externas

Sombrillas o paraguas

Cadenas largas o joyería con picos

Cigarros

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc)

Bolsas/Mochilas que superen los 30 x 30 cm

Hebillas muy grandes, con picos o estoperoles

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Botellas de vidrio, latas, vasos o hieleras

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas, odres o anforitas

Cualquier tipo de arma, tales como: navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.

Drogas y/o su parafernalia, sustancias ilícitas o medicamentos sin receta médica

Cámaras de foto profesionales, cámaras de vídeo o equipo de grabación de audio, tales como: lentes desmontables, tripiés, lentes telefotos, etc.

Pues bien, ahí tienen todo el detalle. Ya solo queda disfrutar al máximo el Tecate Pa’l Norte 2022. ¡Nos vemos allá!