Checa el tráiler del documental ‘The Sparks Brothers’ con Flea, Beck, Alex Kapranos y más

Sparks tiene un lugar muy especial como una de las agrupaciones más influyentes de la década de los 70. Si bien comenzaron a trabajar desde finales de los 60, fue en los años posteriores cuando se hicieron de cierto renombre convirtiéndose en uno de los precursores del pop-rock y el art-pop más longevo de la industria.

Y bueno, aunque su nombre no precisamente acaparaba los reflectores en una época donde hubo un despegue sustancial de varios estilos musicales, no cabe duda que su obra impactó en todas la generaciones venideras de artistas y compositores. Por ello es que el director Edgar Wright se armó The Sparks Brothers, un documental que recoge el legado los hermanos Ron y Russell Mael, y del que ya tenemos nuevo tráiler.

Comparten el nuevo tráiler de ‘The Sparks Brothers’

“50 años. 25 álbumes. 345 canciones. Genio ilimitado”… Ese es el breve pero sustancioso eslogan con el se presenta el nuevo documental dedicado a los icónicos Sparks. Este material ya vio la luz durante las actividades del festival de Sundance que se llevó a cabo en enero, llevándose una muy buena acogida de la crítica y ahora, el resto del mundo podrá adentrarse en el metraje.

Edgar Wright -el cineasta que nos trajo en años previos Scott Pilgrim vs. The World, Baby Driver y Shaun of the Dead– se abre paso como documentalista con un trabajo en el que rescata el legado de Ron y Russell Mael, los hermanos que conquistaron las escena del art pop más vanguardista de los 70 con sus extravagantes presentaciones y composiciones llenas de teatralidad.

De hecho, Edgar grabó parte del documental en México cuando los hermanos Mael se presentaron en Corona Capital 2018. POR ACA lo descubrimos haciendo la filmación desde el escenario.

Y si lo que quieres es una probadita de lo que podrás ver The Sparks Brothers, debemos decirte que es una locura total. ¿Por qué? De entrada, Wright entrevistó a cerca de 40 artistas de todos los ámbitos, desde el musical hasta del entretenimiento, para ofrecer un vistazo sobre cómo y cuánto a trascendido la influencia del dúo angelino.

En el adelanto recién liberado Beck, Alex Kapranos (Franz Ferdinand), Giorgio Moroder, Flea (Red Hot Chili Peppers), Thurston Moore (Sonic Youth), “Weird Al” Yankovic, Patton Oswalt, Mike Myers, Jason Schwartzman y más figuras dan su testimonio sobre lo que significa para ellos el legado de Sparks.

Por ahora, ya se han establecido las fechas de estreno en cines, desde junio y julio, para Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido e Irlanda. Pero no desesperen porque el documental sí llegará al resto del mundo “muy pronto” como especifican en los productores en el adelanto. Andemos atentos al anuncio y, mientras tanto, checa el tráiler que se liberó este jueves.