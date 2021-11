Recordamos la vez que Edgar Wright grabó el documental de Sparks en el Corona Capital 2018

A través de su historia, el Corona Capital evidentemente nos ha dejado momentos musicales para el recuerdo, de esos que nos ponen la piel chinita de solo recordarlos… pero también, nos encontramos con una que otra situación peculiar como la vez que el cineasta Edgar Wright andaba tras el escenario grabando a los legendarios Sparks para el documental The Sparks Brothers que se estrenó en este año. Camino al CC2021, recordamos ese momento a través de la siguiente reseña…

Durante la primera presentación en México del legendario dúo Sparks (como parte del Corona Capital 2018) vimos a Edgar Wright, director de la aplaudida cinta Baby Driver, trabajando en el documental que realiza sobre la setentera banda de los hermanos Mael… y esto es algo de lo que seguramente veremos en pantallas dentro de poco tiempo.

Mientras Edgar grababa, Russell Mael dijo al público mexicano: “Hola, somos Sparks. ¡Viva México, cabrones!”. Después de varios discos y más de cuarenta años de carrera, Sparks por fin llegó a nuestro país. Seguro no para los primeros fans del dúo, pero sí para los miles de asistentes al Corona. Por ahí había algún conocedor de la banda, quien sabe… Lo que sí, es que se hizo de nuevos seguidores.

Comenzando con “What the hell is it?” de inmediato el dúo hizo click con la gente. Sobre todo Ron Mael, quien pese a su inexpresiva forma de tocar el teclado (o quizás por ella), fue el músico favorito de la gente durante los poco más de 50 minutos que Sparks estuvo en el escenario principal del Corona Capital.

Esta banda de rock pop que nació en los 70 sobrevive hasta nuestros días y no ha perdido gran parte de la esencia que los hizo íconos de la escena club de Los Ángeles. Al menos no hoy. Los hermanos Mael subieron al escenario y calentaron los ánimos justo cuando la temperatura en el Foro Sol comenzó a descender.

“Tryouts for the Human Race” y “Missionary Position” fueron otras de las un tanto inclasificables canciones que conformaron el corto, pero efectivo setlist de esta gran banda estadounidense. En las grandes enciclopedias de la música moderna (seguro hay eso), Sparks aparece como un dúo de pop rock. Pero hay quedó evidente que salen de esa clasificación. Un tanto de synth pop, un poco de art rock, ópera rock, glam y, claro, mucho disco (Giorgio Moroder, dejó huella aquí).

“Muchos álbumes y ésta es la primera vez que estamos aquí. Esto es extra especial para nosotros”, dijo el muy teatral (y qué voz) de Russell Mael…claro, su hermano Ron no se iba a quedar sin un poco de la merecida atención (extra) que merecía y a mitad de “The Number One Song in Heaven” se levantó del que parecía su inamovible lugar en su teclado, se despojó de su corbata y bailó por toda la rampa… Quizás eso quedará registrado en el próximo trabajo de Edgar Wright (Any-Man, Baby Driver). Habrá que esperar para ver.