Chale: El vocalista Steve Harwell de Smash Mouth anuncia su salida de la banda

Smash Mouth tiene un lugar especial en las listas de reproducción de muchos amantes de la música ya que por allá en el lejano 1999, la banda le entregó al mundo una de las mejores canciones de la época. En este punto, seguro que se les vino a la mente la rola “All Star” y esa solo fue una de las tantas con las que el cantante Steve Harwell y compañía se hicieron de una solida base de fanáticos.

Desafortunadamente, esa canción no volverá a contar con la voz del reconocido vocalista para shows en vivo pues él mismo acaba de anunciar su salida del grupo. A través de un comunicado, Harwell oficializó su retiro debido a que se enfocará en tratarse por diversos problemas de salud que le han impedido tener un buen desempeño sobre el escenario.

Steve Harwell anuncia su salida de Smash Mouth

Dejar a la banda con la que has hecho una carrera de tantos años, debe ser una de las decisiones más difíciles en la vida de un artista… Luego de casi tres décadas como la voz de Smash Mouth, el cantante Steve Harwell se despide del proyecto musical con el que alcanzó el estrellato.

“Desde que era niño, soñaba con ser un rockstar actuando frente a estadios con entradas agotadas y he sido muy afortunado de vivir ese sueño“, mencionó el vocalista en un comunicado que ofreció en exclusiva para TMZ. El compositor también agradeció a los demás integrantes del grupo por haber compartido tanto años con él. “Para mis compañeros de banda, ha sido un honor actuar ustedes todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera preferido emprender este viaje salvaje”, dijo.

En sus declaraciones, Steve Harwell también detalló que se retira de la música debido a los problemas de salud que arrastra desde hace varios años, que no lo han dejado actuar de la manera que él quisiera. “A nuestros leales y asombrosos fans, gracias, todo esto fue posible gracias a ustedes. Me he esforzado mucho para superar mis problemas de salud física y mental para tocar frente a ustedes una última vez, pero no pude.

“No puedo esperar a ver lo que Smash Mouth logra a continuación y estoy ansioso por agregarme como uno de los nuevos fans de la banda“, concluyó en el anuncio para el medio antes citado, donde además destacó el cariño que los seguidores expresaron a lo largo de los años por rolas como la ya mencionada “All Star” o su versión de “I’m a Believer”, que aparecieron en las películas de Shrek.

Las razones de su retiro

De acuerdo con diversas fuentes, la decisión de Steve Harwell se tomó luego de una polémica presentación que Smash Mouth ofreció el pasado 9 de octubre en Nueva York. En algunos videos que circulan en redes sociales, se ve al vocalista arrastrando las palabras, desorientado y dirigiéndose al público de manera hostil.

Usuarios de redes y asistentes al show han sugerido que el cantante incluso hizo un saludo nazi en pleno concierto. Respecto a eso, un portavoz de la banda ha manifestado que Harwell ha tenido problemas de adicción desde hace varios años, lo que le ha llevado a ser diagnosticado con miocardiopatía y la encefalopatía de Wernickes.

Estos padecimientos, mencionan los representantes de Smash Mouth, han afectado de manera severa las funciones motoras de Steve, así como su memoria y su capacidad del habla. Respecto al supuesto saludo nazi, los mánagers mencionan que Harwell lamenta sus acciones, pero que el video que circula en redes no refleja la persona que es él en realidad (vía Los Ángeles Times). Cabe destacar que hace unos cuantos meses, la banda había adelantado su participación en Corona Capital Guadalajara 2021, festival que recientemente recorrió la edición para el año que viene.