Ah, caray: Smash Mouth podría haber filtrado el cartel del Corona Capital Guadalajara 2021

Poco a poco, el mundo está volviendo a la ‘normalidad’ y con eso, un montón de actividades que extrañamos. Entre ellas por supuesto que están los conciertos y festivales en vivo, que desde marzo de 2020 en que el coronavirus llegó a México y se convirtió en pandemia, obligó a que todos estos shows se pospusieran o de plano cancelaran. Sin embargo, parece que se regresarán más pronto de lo que esperábamos, o al menos eso pasará con el Corona Capital Guadalajara.

Como recordarán, todos estábamos más puestos que un calcetín para viajar a la tierra de la torta ahogada y disfrutar de un cartel espectacular. En un principio se movió la fecha inicial de mayo a septiembre, esperando que para ese entonces las cosas con el COVID-19 estuvieran completamente controladas. Lamentablemente las cosas no salieron como esperábamos y a los organizadores no les quedó de otra más que mover todo para el 2021.

El Corona Capital Guadalajara regresa en 2021

Luego de mucha incertidumbre, hace algunos días las cuentas en redes sociales del Corona Capital Guadalajara dieron señales de vida, y por supuesto que todos nos quedamos con el ojo cuadrado. En aquel momento, mencionaron que pronto tendríamos detalles sobre el festival, aunque no quedó muy claro qué era lo que tenían para nosotros, pero por fin sabemos lo que estaban planeando, aunque se filtró en otros medios.

Resulta que este 16 de marzo y cuando nadie lo esperaba, a una de las bandas se le chispoteó y filtró el lineup de esta edición del festival. Se trata de Smash Mouth –sí, los mismos que se viralizaron por la rola de Shrek–, quienes al parecer revelaron el cartel completito de la siguiente edición del festival y confirmaron (o algo así) su participación a través de su cuenta de Twitter. Pero también nos dimos cuenta de que muchos actos que estaban programados el año pasado, volverán a la perla tapatía.

Aún no hay nada confirmado

Según el cartel que mostraron, The Strokes, Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg y muchos más repetirán como las bandas fuertes del Corona Capital Guadalajara –que se llevaría a cabo el 25 y 26 de septiembre– Aunque también por ahí se colaron otros nombres como The Flaming Lips, The Drums y los propios Smash Mouth, así que como verán, este cartel tendría un poco de todo y cubriría prácticamente un montón de gustos, ¿a poco no se les antoja estar ahí?

Cabe aclarar que hasta el momento de redactar esta nota, los organizadores del festival no han confirmado que este lineup sea el que tienen planeado presentar este 2021 y mucho menos si las fechas son las ideales para realizarlo –considerando que el coronavirus aún es un tema grave de salud en México–. Solo queda esperar a que mencionen algo a respecto y por fin sepamos quiénes son los artistas que se presentarán en el Valle VFG.