Sting está de vuelta con la canción “If It’s Love” y anuncia su nuevo álbum ‘The Bridge’

Es momento de sumar un regreso más a la lista de lanzamientos musicales del 2021. Ahora, es el mismo Sting quien se prepara para entregarnos nueva música y este miércoles, le mostró al mundo un primer adelanto de lo que veremos en poco más de dos meses.

Para cerrar el 2021 de buena manera, el compositor anunció el lanzamiento The Bridge, que será su decimoquinto álbum de estudio en su carrera como solita. Rumbo a la liberación de dicho material, el británico nos muestra un sencillo bastante y extrañamente optimista nombrado “If It’s Love”.

Sting prepara nuevo disco y nos muestra el sencillo “If It’s Love”

El buen Sting se prepara para abrir una etapa más en su trayectoria con un nuevo material discográfico. Y no es como que el exvocalista de The Police haya estado desaparecido de la escena musical, pero este álbum venidero, que llevará por nombre The Bridge, tiene algo que lo hace especial.

Recapitulemos: en 2019, el reconocido bajista lanzó el disco My Songs, que esencialmente se trataba de nuevas versiones de canciones clásicas suyas ochenteras y noventeras. Luego, un año antes, lanzó un álbum colaborativo con el famoso exponente de reggae, Shaggy, al que llamaron 44/876. En ese sentido, el último disco que lanzó totalmente en solitario y con música nueva, fue 57th & 9th de 2016.

Así que con el nuevo material que acaba de anunciar, el reconocido inglés romperá una ausencia de prácticamente cinco años sin un álbum enteramente suyo que incluya con música inédita.

Este miércoles, Sting anunció el lanzamiento de su álbum, The Bridge, programado para salir al mercado y en plataformas el próximo 19 de noviembre (para cerrar con todo el año). Este material, que será el quinceavo de su discografía, incluirá 10 temas totalmente nuevos y tres más en su edición de lujo.

Para comenzar con la promoción, el legendario cantante que esta por cumplir 70 años, acaba de lanzar su sencillo “If It’s Love”. Esta canción, nos habla sobre la extrañeza de sentirse enamorado; de lo raro que puede llegar a ser esta emoción para algunas personas pues incluso, el compositor lo compara con una enfermedad.

“Ciertamente no soy el primer compositor en equiparar el enamoramiento o desenamoramiento con una enfermedad incurable, ni seré el último. ‘If It’s Love’ es mi adición a ese canon“, dijo Sting en un comunicado (vía Variety). Pues no nos liamos más… por acá les dejamos la nueva rola.

Tracklist de ‘The Bridge’

Acá les dejamos la lista de rolas que componen el nuevo disco de Sting:

1. “Rushing Water”

2. “If It’s Love”

3. “The Book of Numbers”

4. “Loving You”

5. “Harmony Road”

6. “For Her Love”

7. “The Hills on the Border”

8. “Captain Bateman”

9. “The Bells of St. Thomas”

10. “The Bridge”

“Waters of Tyne” (Track adicional de la edición de lujo)

“Captain Bateman’s Basement” (Track adicional de la edición de lujo)

“(Sittin’ on) The Dock of the Bay” (Track adicional de la edición de lujo)

“I Guess the Lord Must Be in New York City” (Track adicional exclusivo de la edición japonesa del disco)