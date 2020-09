¿Fans de Sufjan Stevens? Escriban un poema y llévense un premio para celebrar ‘The Ascension’

El próximo 25 de septiembre, el cantautor y músico estadounidense, Sufjan Stevens, dará a conocer su octavo disco de estudio titulado The Ascension, un material de estudio conformado por 15 temas en los que Stevens hace un llamado a la humanidad para reinventarse personalmente y rechazar los esquemas que nos rodean en la actualidad. Ahora que el mundo más lo necesita.

Este nuevo lanzamiento ha causado mucha emoción entre los fans de Sufjan Stevens. No sólo porque el cantante tiende a entregar placas llenas de diversos estilos musicales y con temas bien desarrollados. También, porque él mismo ha anunciado que este nuevo disco será el sucesor musical del exitoso Carrie & Lowell (2015), uno de los más influyentes en su carrera.

Sufjan Stevens quiere que le hagas un poema

Y en los últimos meses, Sufjan Stevens se ha dedicado a brindarle a sus fans unas pequeñas probaditas de lo que podremos encontrar en The Ascension, esto a través de sencillos como “America”, “Video Game”, y “Sugar”, canciones donde el cantautor aborda temas actuales como la cultura estadounidense, el amor y cómo se percibe el valor de la gente en las redes sociales.

Si bien las letras de Stevens son bastante melancólicas y profundas, el cantautor está más que consciente de que éstas no sólo pueden hacer reflexionar a la gente, sino que las puede inspirar a crear sus propias obras de arte. La verdad es que nosotros también creemos lo mismo, por ello, hoy les traemos una dinámica para que saquen esa creatividad que han guardo durante la cuarentena.

Y que tomes como inspiración una de sus canciones

Si lo de ustedes es escribir en papel lo que sienten y escuchar música de Sufjan Stevens, entonces están de suerte. Y es que el cantautor nos ha enviado un par de playeras para regalar a aquellos fans que comprueben, a través de una sencilla dinámica, cómo su música logra inspirarlos.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

La dinámica en cuestión es bastante simple, pues consiste en crear un poema inspirado en alguno de los siguientes canciones: “America”, “Video Game”, y “Sugar”. Aunque eso sí, vayan preparando sus redes sociales porque será ahí donde deberán postear su obra maestra. Si leyendo esto ya se animaron, entonces pasemos a lo corrido con esta dinámica.

Ver en YouTube

¡Así pueden ganar esta dinámica!

– Primero lo primero: Sigue a Sopitas y SopitasFM en todas sus redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).

– Después de eso y cuando ya tengas tu poema escrito (puede ser como tú quieras, no hay límites), entonces le tomas una foto y lo subes a tu cuenta de Twitter, en donde deberás mencionar a @sopitas @sopitasFM y @sufjan, así como el hashtag #TheAscensionSufjan.

– Luego de eso, ingresa a esta liga y llena los datos que se te piden. Chécalos muy bien, que será por ahí donde te contactaremos.

– Y listo. Los mejores poemas se llevarán una playera que el mismísimo Sufjan Stevens ha enviado para los ganadores.

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza a las 6 de la tarde de este 24 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre a las 10 a.m.

– Los ganadores serán notificados el 28 de septiembre en el transcurso de la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

¡Mucha suerte!