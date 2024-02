Sunship Balloon: El lado de The Wombats más apegado a Tame Impala y MGMT

Lo que necesitas saber: Sunship Balloon es el proyecto musical que tienen Dan y Tord de The Wombats, donde exploran un sonido más futurista y psicodélico del tipo de bandas como MGMT, Tame Impala, M83 y más.

The Wombats es una de las bandas que desde hace dos décadas ha destacado en la escena ‘indie rock’ del Reino Unido, pues desde 2006 y con discos como ‘A Guide to Love, Loss & Desperation’ y ‘This Modern Glitch’ ganaron terreno en una zona que compartieron con bandas como Two Door Cinema Club, Black Kids y Passion Pit, entre otras.

La agrupación es conocida por rolas como “Moving to New York”, “Our Perfect Disease” y “Let’s Dance to Joy Division”, así como por haber estudiado en el Paul McCartney’s Liverpool Institute for Performing Arts. Sin embargo, pocos conocen el proyecto alterno de dos de sus integrantes.

Tord, Matthew y Dan de The Wombats. Foto: The Wombats

Sunship Balloon es el proyecto alterno de Dan y Tord, de The Wombats

Sin el vocalista Matthew Murphy (quien también tiene un proyecto como solista llamado Love Fame Tragedy), Daniel Haggis y Tord Øverland-Knudsen unieron fuerzas para crear Sunship Balloon, un dúo donde ambos músicos juegan con sonidos Lo-Fi, trance y electrónicos.

Sunship Balloon comenzó en 2019 con el lanzamiento del EP ‘Intergalactic Teacup Travel Centre’, en donde Daniel y Tord mostraron al mundo la nueva faceta musical un poco más alejada del trío de Liverpool y con un toque futurista y experimental.

Sunship Balloon es el proyecto alterno de Dan y Tord, de The Wombats. Foto: Sunship Balloon (Facebook)

Llevan activos desde el 2019 y con dos discos que son bastante interesantes

En 2020, Sunship Balloon lanzó su primer disco debut Everywhen, con el cual Daniel Haggis y Tord Øverland-Knudsen tenían ya planeada una gira de promoción. Lamentablemente la pandemia de COVID-19 canceló todos sus planes en ese entonces.

No todo fue malo para la banda. Este primer disco contó con la participación del productor John Congleton, quien ha trabajado con artistas de la talla de St. Vincent, Explosions in the Sky, Sharon Van Etten, Angel Olsen y Blondie, y que se encargó de la mezcla de este material discográfico.

John Congleton. Foto vía: soundonsound.com

Sunship Balloon muestra un lado más experimental y futurista que el del trío de Liverpool

Con canciones como “A4 Life” e “Interstellar Ride”, Sunship Balloon dejó en claro dos cosas: que su disco debut no era sólo un proyecto amateur de dos músicos que hacían canciones en una habitación, y lo bien que Dan y Tord pueden incursar en otros géneros musicales.

Tenemos como ejemplo a “Hashtag World”, una canción donde Sunship Balloon le entró de lleno al garage rock, o “Riding With Elephants”, en la que el dúo europeo le entra al trip-hop y a ritmos más electrónicos que los usuales en las canciones de The Wombats.

Este año estrenaron su segundo álbum de estudio ‘Real Humans’

Este 2024 Sunship Balloon regresó, ahora con su segundo disco de estudio ‘Real Humans’. Este material discográfico consta de 10 canciones que nos dejan ver que las influencias musicales que Daniel Haggis y Tord Øverland-Knudsen tuvieron en esta producción.

Como ejemplo tenemos a “Anywhere”, la quinta canción del disco que tiene tintes de dream pop y synth pop de los que ya hemos escuchado en Dayglow y MGMT. En el caso de “All The Time in the World” y “Feelin’ Lazy” que nos recuerda a los primeros trabajos de Tame Impala.

Con influencias musicales de bandas como Tame Impala, MGMT, Gorillaz y más

Las guitarras en rolas como “Real Humans” son totalmente del estilo de bandas como Alvvays, aunque –y tal cual lo dice el duo en su cuenta de TikTok– también encontramos varios guiños musicales a bandas como Phoenix, Passion Pit, los Flaming Lips, Gorillaz y más

Lo que llama la atención, más allá de su música, es también el estilo visual que la banda maneja con este segundo disco de estudio, donde la mayoría de los sencillos cuentan con videos hechos con la muy amada y odiada Inteligencia Artificial.

Como pueden apreciar, con casi dos décadas de trayectoria con The Wombats, para Dan y Tord podría ser complicado el alejarse por completo del sonido de la banda de Liverpool. Sin embargo, tampoco parece ser su intención.

Con base en su conocimiento y experiencia, ambos músicos pueden y experimentan con todos los géneros posibles. Algo que al final les permite crear cosas como las que hacen con Sunship Balloon, quienes a este paso no tardan en volar hacia la cima.

Portada de ‘Real Humans’, el nuevo disco de Sunship Balloon.

