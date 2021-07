Luego de tres años de ausencia, este 2021 fue el año en el que The Wombats anunció su regreso musical con “Method To The Madness”, el primer sencillo de su próximo disco de estudio el cual, al igual que sus predecesores, no sólo está marcado por experiencias personales de Matthew Murphy, sino también por la pandemia de COVID-19.

En una de las ahora comunes sesiones por Zoom tuvimos la oportunidad de platicar con el líder de la agrupación británica, quien nos contó más a detalle lo que hay detrás del que será el quinto disco de The Wombats, cómo fue que decidieron grabar un video en el estado de Puebla, así como la evolución del trío británico a través de los años.

“Method To The Madness” marca un nuevo episodio en la historia de The Wombats

Fue el pasado 26 de mayo cuando The Wombats publicó su nuevo sencillo “Method To The Madness”, una canción que no sólo llamó la atención de los fans por mostrar un lado musical de la banda que pocas veces hemos visto, con tintes de R&B y la inclusión de un piano, sino que además lo hizo por el video musical de dicha canción.

Como les contamos anteriormente, el clip oficial para esta rola fue grabado en la Ex Hacienda de Chautla ubicada en el estado de Puebla. Una locación que Matthew Murphy no consideró como tal en un principio, pero que encontró con ayuda del director Aaron Brown, quien le sugirió al frontman el concepto del videoclip en relación con la letra de la canción.

“Muchas de las letras de la canción son sacadas de mi luna de miel. Nos casamos en el sur de España y luego mi esposa y yo fuimos a Barcelona por cuatro o cinco noches y nos quedamos cerca del barrio gótico. Realmente no sabíamos de qué debería tratar el video, así que hablé con el director y le dije que realmente no tenía alguna idea”, relata Murphy.

“Me dijo ‘bueno, ¿cuál es la canción? Háblame a través de la canción’ y le dije que en mi cabeza todo está basado en el barrio gótico de Barcelona, ​​y luego pensamos en formas de replicarlo y él sugirió ese lugar que se veía precioso. Supongo que por eso nos fuimos por ahí”, asegura Matthew, quien también tomó inspiración de San Miguel de Allende para ilustrar la portada de este sencillo.

Pero continúa el mismo método creativo por parte de Murph

Tal y como lo afirma el vocalista de The Wombats, “Method To The Madness” está basada en su luna de miel. Y no es inguna novedad que Matthew Murphy constantemente tome extractos de su vida para crear el concepto de los discos y/o canciones que crea con The Wombats, pues es algo que hemos notado anteriormente.

Lo hemos visto en canciones como “Pink Lemonade”, uno de los tracks de su disco Glitterbug (2015), el cual está inspirado en una borrachera que Murph tuvo durante un viaje por Barcelona, ciudad a la que fue a buscar inspiración para crear dicho álbum donde habla de relaciones abusivas, fiestas, drogas, depresión, soledad y aventuras románticas.

Otro ejemplo claro es “Turn”, una canción del disco Beautiful People Will Ruin Your Life (2018) que surge de un recuerdo que Matthew tuvo sobre una noche en la que se encontraba con su esposa escuchando el disco ‘Views’, de Drake. Son en realidad esos recuerdos los que le dan al cantautor material para seguir creando rolas como “Method To The Madness”.

“En algún punto del camino te ahogas en las cosas más poderosas que te suceden en la vida en cualquier modo, como los recuerdos que estás anulando, las cosas poderosas que te suceden en la vida, los momentos o sentimientos que tienes”, afirma Matthew Murphy sobre el track más reciente de The Wombats, el cual busca que resuene en más personas.

“Method to the Madness” creo que… Estábamos a punto de casarnos como si no supiéramos lo que estábamos haciendo y había algo en el fondo de mi cabeza que decía “¿Por qué diablos nos casamos, quiero decir, ¿realmente necesitamos hacer esto?”. Así que creo que estábamos intentando arreglar algo, pero es completamente irreparable. La canción trata de encontrar orden y caos, y eventualmente dejarlos ir para permitir que las cosas sucedan.

El próximo disco de The Wombats estuvo influenciado por la pandemia de COVID-19

Al igual que otras bandas en el mundo, The Wombats se vio afectada por la pandemia de COVID-19 que aún azota al mundo. Una que además de cancelar los planes de la banda, también le dio a Matthew Murphy la inspiración para el concepto del que será el quinto álbum del grupo originario de Liverpool.

“Todo el mundo ha estado en un viaje a lo largo de la pandemia y con todo lo sucedido a su alrededor. El disco se trata sobre un cambio individual: si señalas con el dedo al mundo exterior y esperas que cambie para ti es muy poco probable que suceda. Pero si cambias algo dentro de ti, eso cambiará posteriormente algo en el mundo exterior“, dice el vocalista, quien afirma que en el nuevo álbum aún hay canciones sobre chicas y corazones rotos.

La cuarentena de COVID-19 también llevó a Matthew Murphy, Tord Øverland-Knudsen y Dan Haggis a terminar el quinto disco de The Wombats a la distancia. “Teníamos ya 12 canciones juntas para el álbum y luego en la pandemia yo estuve escribiendo en mi casa, acá en Los Ángeles, e hicimos un par de sesiones en Zoom. El 50 por ciento del disco se hizo en 2019 y luego el otro 50% se hizo en 2020″, detalla Murphy.

“Escribir no fue tan loco, pero la grabación sí lo fue un poco. Había como cuatro o cinco productores diferentes, yo estaba en Los Ángeles con un ingeniero, y Tord y Dan estaba en Londres con Mark (Crew), quién produjo la mayoría del disco”, indica sobre el próximo disco de The Wombats que aún no tiene nombre ni fecha de lanzamiento.

Pero también es la prueba de la solidez entre los integrantes de The Wombats

El coronavirus llevó a Matthew, Dan y Tord a no verse por un buen rato, algo que no precisamente fue tan complicado gracias a que los tres ya habían adquirido esta dinámica de trabajo desde años antes y debido a que todos comenzaron a crecer en aspectos personales, los cuales los llevaron a sólo reunirse cuando se trataba de salir de gira.

Tras casi 18 años juntos, la agrupación londinense funciona a pesar de todo gracias a la amistad que une a sus integrantes y que tienen bien definidas sus prioridades. “Somos personas muy competitivas y trabajamos duro. No importa lo que suceda a nuestro alrededor o entre nosotros, nuestro objetivo principal es tocar nuevas canciones, grabarlas y lanzarlas”, afirma Matthew Murphy.

“Esa ha sido siempre nuestra prioridad número uno. Entonces creo que el hecho de que todos reconozcamos eso es realmente importante. De lo contrario, no creo que estaríamos ya con un quinto álbum”, puntualiza el líder y vocalista de The Wombats sobre la amistad con Dan y Tord. “Ellos son como mis hermanos. Es asombroso a veces, y también doloroso a veces”.

Matthew Murphy nos contó sobre los consejos que recibió de Sir Paul McCartney

The Wombats se creó gracias a que Murph, Tord y Dan se conocieron en el Paul McCartney’s Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), escuela fundada por el exbeatle en donde Matthew y sus amigos inmediatamente hicieron click entre ellos. Pero sin duda, la influencia de Sir Paul fue más allá para el vocalista de la banda.

No únicamente por el hecho de que el famoso músico fue de los primeros en apoyar a la banda (de hecho en 2008 se ofreció a producirles un disco). Hablamos de los consejos de músico a músico que el cantante le dio a un joven Murph, quien años después entendió las palabras llenas de sabiduría que le dio Paul McCartney.

“Me encontré con él en varias ocasiones y algunas de las cosas que me dijo me tomó un tiempo entenderlas y aceptarlas. Recuerdo que él me dijo “nunca te sientas como si ya ‘disparaste tu rayo'”, que es nunca permitirte pensar que tu mejor trabajo está detrás de ti. Y lleva un tiempo entrar en ese estado mental y es muy difícil pensar así”, asegura.

“Pero lo hago ahora, así que pensé que era realmente una cosa muy sabia de decir. Básicamente me dijo “Debes ser un optimista eterno constante cuando se trata de escribir canciones y el optimismo es difícil para mucha gente”. pero creo que ya estoy en ese nivel ahora”, afirma Matthew Murphy.

El 2022 viene repleto de grandes sorpresas para Murph y The Wombats

Aunque los últimos dos años no pintaron muy bien, el 2022 parece que será el año de The Wombats. Más allá del hecho de que su disco debut, ‘A Guide to Love, Loss & Desperation’ cumplirá 15 años de su lanzamiento, está el show especial que la banda ofrecerá en la conocida O2 Arena de Londres, el cual será el concierto más grande que hayan dado en su carrera.

“Simplemente ha sido un trabajo duro. Es bueno ver que todo ese trabajo duro está dando sus frutos y llegamos a tocar en un lugar de ese tamaño… se siente bien merecido”, puntualiza el líder y vocalista de la agrupación, quien tiene preparado algo muy especial para esa noche programada para el 15 de abril de 2022.

La banda busca regresar a México lo más pronto posible

Sobre sus planes de regresar a nuestro país, el cual sólo han visitado una vez en el año 2013, Matthew Murphy asegura que hará todo lo posible porque suceda. “Solo hemos tocado en la Ciudad de México una vez y sí, queremos volver allí lo antes posible. Por ahora no hay demasiadas cosas en el diario, pero siempre estamos presionando para volver”, aseguró el frontman de la banda a la que ansiamos ver sobre un escenario.