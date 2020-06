Autoridades de Nuevo León suspenden el Festival Pa’l Norte 2020

Desde el pasado mes de marzo y en medio de la incertidumbre con la llegada de la pandemia de coronavirus a México, el Festival Pa’l Norte, uno de los más importantes en el país y que se realiza en Nuevo León, dio a conocer que su edición de este año (programada para el 20 y 21 de ese mismo mes) iba a posponerse al 11 y 12 de septiembre de 2020, esto ante las recomendaciones de salud emitidas por el estado y siempre considerando la salud de los asistentes.

Muchos obviamente entendimos la situación y nos quedamos con la esperanza de que las cosas fueran mejorando conforme el paso de los meses. Desafortunadamente y como se han dado cuenta, la emergencia sanitaria del coronavirus ha ido creciendo en nuestro país y desafortunadamente eso ha orillado a las autoridades de Nuevo León a cancelar el festival este 2020. ¡Me quema, me lastima!

A través de sus redes sociales, el Festival Pa’l Norte dio a conocer la cancelación del evento, esto luego de que el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazo, indicara que dicha entidad suspenderá su plan de reactivación económica, debido a que el número diario de contagios y la ocupación hospitalaria ha ido en ascenso, además de que se espera que estos números sigan creciendo durante las próximas semanas.

“Vamos a suspenderlo. No es conveniente que se realicen festivales en el mes de septiembre”, dijo el secretario de salud de la entidad durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves 25 de mayo, en donde dio a conocer la situación de Nuevo León durante la emergencia sanitaria, la cual evitará que en dicho estado existan festejos patrios y el regreso a clases presenciales.

“No es conveniente que se realicen festivales”: El secretario de Salud de Nuevo León anunció en conferencia que el festival Pa’l Norte 2020, se suspende 👇🏼

Si bien Pa’l Norte aún no ha salido a comentar algo al respecto, todo parece indicar que será por disposición de las autoridades que esta edición de 2020, encabezada por artistas como Tame Impala, The Strokes y Alejandro Fernández, no se llevará a cabo en la tierra de la carnita asada y dentro de dos meses. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores para todos.

Y sí, seguramente en los próximos días varios eventos similares comenzarán a hacer anuncios similares, pues con la emergencia sanitaria del COVID-19 se ve complicado volver a ver a nuestros artistas favoritos sobre un escenario y en vivo. Así que no nos queda más que estar al pendiente para conocer el estatus de los otros conciertos y festivales.