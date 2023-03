Si pudieran ponerle un nombre a una ciudad, ¿cómo la llamarían? Y aunque la pregunta suene aún más extraña, ¿le pondrían el nombre de una superestrella del pop? Bueno, así esta pasando con la Swift City, la ciudad renombrada en honor a Taylor Swift.

Swift city es el nombre que Glendale, Arizona, adoptará por un par de días en honor a Taylor Swift. Foto: Getty.

Swift City, la ciudad renombrada en honor a Taylor Swift

Ah, caray… ¿La Swift City de Taylor Swift? También a nosotros nos tomó por sorpresa eso. Y no para mal en realidad, pues se entiende que ella es una de las artistas más populares de la industria de la música de los últimos años.

La cosa es que este lunes 13 de marzo, la ciudad de Glendale, esto en Arizona, anunció se que cambiarían el nombre, aunque solo por un par de días, eh. La razón es que Taylor comenzará su nueva gira los próximos 17 y 18 de marzo (que serán los días en los que el nuevo nombre temporal tendrá vigencia).

El curioso comunicado de la Swift City

Hasta se lanzó un comunicado y toda la cosa, con referencia a varias de las canciones más conocidas de Taylor Swift. “No hay necesidad de calmarse (You Need to Calm Down), no tenemos miedo (Fearless) de hacer algo inusual para celebrar que los conciertos de Taylor comenzarán aquí…”, se lee en el comunicado. Y continuó así…

“Sabemos muy bien (All Too Well) que es una de las artistas más influyentes de su generación y estamos escribiendo nuestra propia historia de amor (Love Story) para ella, saludando con mucho estilo (Style) a cada Swiftie“, remata el anuncio de la ciudad de Glendale… digo, de la próximamente conocida Swift City en honor a Taylor Swift.

Anuncio de Glendale y su cambio de nombre a Swift City. Foto: Captura de Twitter.

Taylor Swift llegará a la Swift City tras el lanzamiento del disco ‘Midnights’

Todo este rollo de la Swift City en honor a Taylor Swift, como dijimos, parte de que la cantante iniciará una nueva gira tras el lanzamiento de su disco Midnights del 2022. Este material contó con las colaboraciones en la producción de Jack Antonoff de Bleachers, así como la escritura en algunos tracks de Zoë Kravitz y Aaron Dessner, y una colaboración con Lana Del Rey.

Ahora que inicia la gira, veremos si se da una vuelta por acá en México, ya que por ahora solo tiene agendadas las presentaciones de la etapa del tour en Estados Unidos. Pero en su sitio web, se menciona que muy pronto se anunciarán las fechas internacionales.