Sydney Sweeney y The Rolling Stones colaboraron en este 2023 trayéndonos el video oficial de la rola “Angry”, que fue el primer sencillo del nuevo disco de la banda titulado Hackney Diamonds.

Para muchos, fue interesante ver a una de las nuevas caras de Hollywood protagonizando un clip para una banda legendaria de ese calibre. Sin embargo, para otro sector del público, el video musical tuvo un grado de cosificación sexual cuestionable.

Sydney Sweeney en la serie ‘Euphoria’. Foto: HBO

En ese sentido, uno de los comentarios que más resonaron en internet fue el del propio Damon Albarn. Como recordarán, el vocalista de Blur y Gorillaz se lanzó con todo contra Mick Jagger y compañía, mencionando precisamente cierto descontento sobre cómo apareció Sydney Sweeney en aquel audiovisual.

“Vi este horrible video musical que los muestra en diferentes etapas de sus vidas en vallas publicitarias. Y esta joven cosificada. ¿Qué demonios es esto? Hay algo completamente desconectado“, dijo Albarn en ese momento.

Sydney Sweeney responde sobre ser cosificada en el video de The Rolling Stones

Así como con Damon, las reacciones en internet acerca del video de Sydney Sweeney y The Rolling Stones –lanzado en septiembre pasado– fueron variadas… Y los comentarios sobre una presunta cosificación no faltaron en la conversación.

Pero la propia actriz de Euphoria se ha tomado el tiempo para contestar sobre ello. En una reciente entrevista con la revista Glamour, Sydney mencionó que que tuvo libertad creativa para elegir qué ropa llevar. “Me sentí hot… Elegí mi propio atuendo entre muchos estantes de ropa. Me sentí tan bien con eso”, mencionó.

Sydney Sweeney en un promocional del video de The Rolling Stones. Foto: Especial.

Los cuestionamientos sobre la actriz es feminista

Sydney Sweeney detalló dentro de la misma charla que le han cuestionado sobre si es feminista. Su respuesta a esos cuestionamientos fue que hay mucho empoderamiento en aceptar nuestros, además de decir que nunca se le pidió moverse o actuar de cierta manera para el video de The Rolling Stones.

“Una de las preguntas que recibo es: ‘¿Eres feminista?’ Encuentro empoderamiento al abrazar el cuerpo que tengo. Eso es sexy y fuerte, y no creo que tenga nada de malo. “Estoy en un vídeo de The Rolling Stones. ¿Qué tan genial e icónico es eso? Me sentí tan bien. Todos los movimientos, todo lo que hacía era estilo libre. Quiero decir, ¿quién más puede pasear en el techo de un convertible conduciendo por Sunset Boulevard con escolta policial?”. Sydney Sweeney para Glamour Magazine UK

¿Qué les pareció la respuesta de Sydney Sweeney? Por el momento, la actriz está de promoción con su película Anyone But You, además de que la veremos próximamente en la cinta de Madame Web junto a Dakota Johnson.

