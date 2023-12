Lo que necesitas saber: Aunque no lo crean, Damon Albarn soltó declaraciones fuertes sobre la última rola de The Beatles y el nuevo disco de The Rolling Stones.

Si hablamos de artistas que siempre dan de qué hablar con lo que hacen y dicen, definitivamente en la lista debería estar Damon Albarn. Aunque regularmente no es de meterse en polémicas nomás porque sí, el músico británico logra robarse la atención con sus comentarios y eso pasó con un par de declaraciones que se aventó sobre The Beatles y The Rolling Stones.

Como recordarán, hace poco el propio Albarn dejó muy claro que Blur no volverá en un buen rato, pues después del disco que sacaron y la gira que armaron (que tuvo una parada en el Corona Capital de la CDMX) se dedicará a otros proyectos. Pero en esa misma plática, soltó algunas palabras sobre estas dos legendarias bandas que dejaron a muchos con el ojo cuadrado.

Damon Albarn en el Corona Capital 2023 con Blur/Foto: David Barajas.

Damon Albarn habló sobre “Now and Then”, la última canción de The Beatles

Resulta que en una entrevista que Damon Albarn se aventó con el medio francés Les Inrockuptibles, le preguntaron su opinión sobre “Now And Then”, la última canción de The Beatles. Es importante recordar que para terminar esta rola, Paul McCartney mencionó que usó la inteligencia artificial (específicamente un software llamado MAL, que creó Peter Jackson con su equipo para el documental Get Back) con el que separaron la voz y piano de John Lennon del demo casero original.

Al respecto, Albarn declaró que cree que la misma tecnología podría incluso aplicarse a su voz algún día: “Al principio, era John Lennon solo en su apartamento cantando una canción. No creo que estuviera destinada a alcanzar ese nivel de exposición. Pero ya sabes, es una buena oportunidad para todos. Escuché que algunas compilaciones van a ser reeditadas. Por lo tanto, puede que no sea la última”, dijo el frontman de Blur refiriéndose a la canción final de los Fab Four.

“Es una cuestión de escala: si hay suficiente gente interesada, podrían publicarse cientos de mis canciones después de mi muerte, incluidas canciones que nunca hubiera querido publicar. Pero ya sabes, es agradable escuchar la voz de John”, concluyó Damon Albarn, dejando claro que a diferencia de The Beatles, aunque no esté tan de acuerdo, existe la probabilidad de que saquen algunas de sus rolas usando la inteligencia artificial.

Damon se le fue a la yugular a The Rolling Stones

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fueron las palabras de Damon Albarn en contra de… ¿The Rolling Stones? De entrada, el músico británico mencionó que no le parece el título del nuevo álbum de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, Hackney Diamonds, pues aumenta la mala imagen de esa zona de Londres.

“Esto realmente me molestó. Porque mi familia vive en Hackney y la forma en que se presentaron en el local de Hackney Empire (refiriéndose al evento de lanzamiento de un álbum) realmente me molestó. Nunca hicieron nada en Hackney, nunca tocaron allí, nunca contribuyeron a nada. Simplemente aparecieron. Todo esto es una tontería”, dijo Albarn sobre sus ‘satánicas majestades’.

Esta es la portada de ‘Hackney Diamonds’, el nuevo disco de The Rolling Stones/Foto: Universal Music

Hackney es una zona del centro de Londres que históricamente se ha asociado con una alta tasa de criminalidad, y “Hackney Diamonds” es un término que en el lenguaje urbano se refiere a los cristales rotos que quedan después de un robo. Damon Albarn continuó con sus quejas a The Rolling Stones, específicamente por el video de la rola “Angry”, pues para el frontman de Gorillaz, en él objetifican a la actriz Sydney Sweeney.

“Escuché su nueva canción y vi este horrible video musical que los muestra en diferentes etapas de sus vidas en vallas publicitarias. Y esta joven cosificada. ¿Qué demonios es esto? Hay algo completamente desconectado”, declaró Albarn sobre el clip en el que aparece la estrella de Euphoria vestida de cuero sentada, bailando y descansando en un convertible por las calles de Los Ángeles, mientras pasa por varios espectaculares que muestran a los miembros de los Rolling Stones desde los 60 hasta la actualidad.

Ya para terminar, cuando le preguntaron si alguna vez consideraría “sacar provecho de su gloria pasada” en el futuro, Damon Albarn respondió con un rotundo no y aprovechó para criticar la evolución musical de The Rolling Stones, pues en sus propias palabras, llevan años “haciendo la misma música”.

“Hice todo tipo de cosas, mientras que ellos nunca han sido otra cosa que The Rolling Stones. Me encanta la idea de dedicar tu vida a una sola cosa, en busca de lo sublime. Pero la verdad es que han empeorado. Peor al persistir en seguir siendo ellos mismos. Eso es algo que no entiendo. Haciendo exactamente la misma música pero no tan buena. No debe haber ninguna alegría en hacer algo como esto”.

¿Qué tal? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Damon Albarn sobre The Beatles y The Rolling Stones o no? Ahora sí que es momento de armar equipos de tres y debatir sus declaraciones, ¿no creen? Bueno, pues mientras sacan una conclusión al respecto, chequen la plática que nos aventamos con el líder de Blur en el Corona Capital 2023.

Te puede interesar