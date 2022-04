Vive Latino, Pal Norte y un par de conciertos en solitario fueron parte de la reciente gira de Taburete por México. La banda española estuvo acompañada por la gente que ya los conocía e incluso por los que acaban de descubrirlos, así que encendieron los escenarios con ritmos que están cerca también de tierras mexicanas.

En la Carpa Intolerante del VL fuimos testigos de cómo la gente se quedaban a escuchar semejante ambiente de fiesta. Joda, como se le conoce en España y otros países. Esta energía, que comenzó con ‘Madame Ayahuasca’ y terminó con una versión propia de ‘La Vida Es Un Carnaval’ transmitió la esencia del grupo en todo momento.

“Fue espectacular. No sabíamos que esperar, tocaban otras bandas a la vez y cuando llegas al escenario ves que no hay mucha gente porque tú llegas antes. Se empezó a llenar y sobre todo yo me fijaba desde arriba, la gente que pasaba por el lateral se quedaba porque veía el ambiente. Fue un éxito, increíble y ojalá poder repetir otros años, ir creciendo y poder algún día tocar en el escenario principal“, contaron Guillermo Bárcenas y Antón Carreño en entrevista para Sopitas.com.

Con cuatro discos exitosos y uno más en camino, podremos escuchar una nueva faceta de Taburete. Eso sí, hay mucha influencia mexicana en lo que sigue y si todo sale bien, el apoyo de una de las bandas mexicanas más importantes en el rock: Molotov. Si bien es cierto que la intención es sumar más colaboraciones, esta parece ser la más cercana y podría consumar una relación de mucho cariño a pesar de la distancia.

“Venir a México nos recuerda un poco a cómo empezábamos en España, a esos momentos de inicio y es una buena señal. Para este disco estamos intentando varias, igual no sale pero estamos intentando que Molotov cante una canción. Les ha gustado la canción y a ver si les cuadra por tiempos“, agregó Antón. Asimismo, nos reveló que el sueño de Taburete es compartir escenario o estudio con Enrique Bunbury.

¿Por qué es tan especial la relación de Taburete con México y cómo influye en su música?

Si hay algo que pudimos notar durante las presentaciones de Taburete en México, es que tienen mucho cariño por el país. Además, esto se refleja en canciones como ‘México D.F.’, Mariposas y ‘Dos Tequilas’. Por su parte, el video de ‘Entre Tus Piernas’ presume una gira anterior por suelo azteca en la que incluso se pusieron el jersey de la Selección Mexicana.

Esta relación se dio de manera espontánea y también se refleja en los sonidos que utiliza Taburete en ciertas canciones. Algo que agradecen es cómo el público se entrega a ellos ya sea por sus voces, por un solo de guitarra o de trompeta.

“Lo hicimos desde el primer momento y sin expectativa de tirarle a México para triunfar. No esperábamos triunfar, solo queríamos grabar un disco. Cuando nace Taburete yo estoy también con un grupo de mexicanos en Barcelona, son los primeros en escuchar las canciones; ponen mucha ranchera y ya había escuchado mucha música mexicana. También la trompeta, ese sonido siempre nos ha gustado mucho”, nos contó Guillermo Bárcenas.

Y precisamente todos estos ritmos aparecerán en ‘Matadero Cinco’, su quinto disco. Más allá de experimentar con electrónica, flamenco e incluso cumbias, el mariachi va a destacar en sus próximas canciones. Taburete no se asusta por el qué dirán al experimentar de esta forma y consideran que lo importante es adaptar el sonido que mejor ‘vista’ a la letra.

“Es el disco más loco de los que hemos hecho sin lugar a dudas, ‘Roto y Elegante’ es una balada pop un poco más normal por así decirlo. Luego ‘La Discoteca’ es electrónica, pero pasamos por todo. Hay dos rancheras, hay cumbia, hay más electrónica, flamenco, rumba. La ranchera la hemos grabado con un cuadro de mariachi. Es un disco que no te aburre, lo hemos puesto a amigos que han venido al estudio y es muy loco porque te pasa de una ranchera a una cumbia, pero una cumbia villera argentina. En este es en el que más se marca la diferencia de estilos entre las canciones“.

Con la esperanza de volver pronto a territorio mexicano, reconoces las similitudes entre su natal España y el país que los recibe calurosamente en cada visita. “Las culturas se parecen mucho, tenemos muchas costumbres similares y nos caemos bien; el carácter es parecido, nos gusta la fiesta“, sentenciaron las voces de Taburete.