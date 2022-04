Entrevista con Taburete: “Javier Aguirre debería volver a la Selección Mexicana”

“México y España están condenados a quererse“, dijo Feliciano López luego de coronarse en dobles del Abierto Mexicano de Tenis 2022. Tal parece que esta frase se cumple a través del deporte, pero también de la música. La lista es larga cuando se trata de artistas o bandas españolas que triunfan en suelo azteca y el caso de Taburete destaca de unos años para acá.

El grupo encabezado por Guillermo Bárcenas y Antón Carreño regresó a México luego de dos años de ausencia por la pandemia y se presentó en el Vive Latino y en Pal Norte, así como en el C3 Stage de Guadalajara y el Indie Rocks de CDMX. Con una fiesta que convence a cualquiera, sus canciones tocan diferentes temas y algunas vuelven precisamente a los deportes.

Es por eso que nos sentamos a platicar con ellos sobre su relación con diferentes disciplinas, especialmente el futbol, y nos contaron dieron el panorama español sobre la Selección Mexicana. Con boleto en mano a Qatar 2022 pero con más dudas que resultados positivos, la actualidad inquieta a más aficionados que solo los mexicanos.

“La Selección Mexicana cae bien en España, cuando juega los mundiales es una selección que la gente quiere que gane. Además hay varios jugadores que en España se les tiene cariño como cuando jugaban ‘Chicharito’ y Rafa Márquez, ahora el ‘Tecatito’ que lo está haciendo muy bien“, explicaron en entrevista para Sopitas.com.

Sin embargo, el tema del ‘Tri’ nos acercó a la opinión de Taburete y la pregunta que muchos nos hacemos es qué director técnico llegaría al banquillo si se va Gerardo Martino. Al menos Bárcenas lo tiene muy claro: Javier Aguirre es el candidato. Si bien es cierto que por ahora luce imposible por su llegada al Mallorca, la intención sería contar con un DT mexicano.

“El otro día no sé qué programa puse en la tele y todos los presentadores se estaban diciendo que estamos ahí pero no juega bien, como decepcionados. Hay que cambiar al entrenador, yo creo, yo pondría otra vez a Javier Aguirre. Para empezar, el entrenador tiene que ser mexicano, el de cualquier selección tiene que ser del país“, señaló.

Taburete, música, futbol y la posibilidad de escribir sobre Nadal

La pasión de los integrantes de Taburete va más allá de la música y abraza al deporte a través de ella. Por ello, la banda compuso una canción para la Selección de España varonil y luego otra para el conjunto femenil. ‘Desde Rusia Con Amor’ se estrenó durante el Mundial varonil de 2018 y ‘Soñadoras’ en Francia 2019.

“El futbol femenino ha empezado a crecer mucho en España, cada vez lo sigue mas gente. Nos apetecía (hacer la canción) pero ya no vamos a hacer más porque cada vez que lo hacemos, al equipo le va fatal o nos echan rápido. Pero bueno, nos hacía ilusión y ha surgido porque nos gusta mucho el futbol, nos dan mucha ilusión los mundiales aunque luego nos emocionamos y creemos que van a ganar pero luego no. Decimos que vamos a echar una mano como podemos y escribimos una canción“, explicaron Antón y Guillermo.

Aunque Taburete prefiere quedarse a un costado, nos atrevimos a preguntar por otros deportes. Por ejemplo, hay fans que ya les piden una canción para Carlos Sainz. La realidad es que la banda no tiene tanta cercanía con Fórmula 1, por lo que prefieren cambiar de disciplina y honrar a una figura como Rafael Nadal.

“No somos tan seguidores de la Fórmula 1, le haríamos una canción a Nadal en todo caso. Pero no la seguimos mucho, somos de Alonso. Sainz es el segundo con el que vamos pero como que todavía no sé. Encima vino lo del ‘Plan’ y con eso nos ilusionamos.

“No hay palabras para describir lo que es Nadal, es el mejor deportista que ha tenido España, eso seguro. Los valores, el sacrificio, el no darse por vencido nunca. Todo lo que encarna Nadal lo debería tener todo el mundo, es un ejemplo a seguir y ahora tenemos a Alcaraz que es un chico joven que ha empezado durísimo y que le va a ir muy bien“, indicaron las voces de Taburete.

La atracción futbolera por Veracruz y ¿Zacatecas?

El cariño que Taburete le tiene a México está relacionado a la música, pero tiene lo suyo en el futbol. Su visita a México permitió que asistieran al Estadio Azteca en la Liga MX, torneo que los atrae por un equipo que curiosamente, ya no existe.

“Fuimos a ver el Pumas vs Cruz Azul y el otro día estuvimos a punto pero al final no pudimos ir al México vs Estados Unidos, pero fue medio aburrido, ¿no? Nos gusta mucho, equipos de aquí me gustan mucho pero por el nombre los Tiburones Rojos del Veracruz, es un equipo que le tengo cariño por el nombre únicamente pero no seguimos a ninguno“, agregaron. Y ahí fue donde nos tocó decepcionar a Guillermo, pues le contamos lo que sucedió con el ‘Tibu’ y su desaparición.

“Ahora habrá que seguir a los de Mazatlán. ¿Zacatecas no tiene equipo?“, preguntó de inmediato el vocalista. Y sí, ya consciente de la existencia de los Mineros pudo quedarse un poco más tranquilo. Mientras tanto, Taburete regresará a España para afinar los últimos detalles de ‘Matadero cinco’, su quinto álbum.