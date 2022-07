Para hacer buen rock, a veces no es necesario un ensamble de más de dos personas. Hay muchos ejemplos de dúos sobresalientes y de a poco, otros proyectos musicales más actuales se ganan un lugar en esa lista. Y ahí es donde seguro entrarán Taipei Houston.

Si aún no los tienen en el radar, los entendemos. Esta banda, conformada por los jóvenes Myles y Layne Ulrich (los hijos de Lars Ulrich de Metallica), apenas está comenzando su carrera musical, ya con algunas fechas importantes en su calendario de shows. Pero su debut en grande viene con el lanzamiento de su primer sencillo titulado “As The Sun Sets”.

Taipei Houston en una presentación en 2021. Foto: vía Facebook.

Taipei Houston debuta su primer sencillo

Ya antes les habíamos hablado un poco de Taipei Houston por acá, pues los agregamos a nuestro listados de proyectos musicales de hijos de músicos famosos (AQUÍ lo pueden checar). Pero hasta este momento, no tenían una rola producida debidamente.

Los hermanos Ulrich comenzaron a ensayar ya como banda en 2021 y dieron algunas presentaciones en ese mismo año, mientras que en sus redes sociales mostraban algunos videos de ellos tocando lo que seguramente serán las canciones de alguna producción discográfica futura… Y no parece que esto último tarde en materializarse.

Myles y Layne Ulrich. Foto: Especial.

Ok, bueno, no han anunciado un disco debut -todavía-, pero lo que sí tenemos ahora es una primera canción bien producida y toda la cosa que nos muestra un poco de lo que han trabajado. La ya mencionada “As The Sun Sets” llega con un video oficial, además de un despliegue sonoro poderoso.

Si son ustedes fans del noise-rock de corte garajero al estilo Royal Blood o The White Stripes, entonces esta nueva rolita les volará la cabeza. Riffs potentes, baterías enérgicas, distorsión fuzz hipnótica… un coctelazo de elementos geniales para pensar en que un posible primer álbum sería brillante.

Para este 2022, Taipei Houston ya tiene en la mira diversas presentaciones en festivales importantes como Lollapalooza en Chicago, Reading & Leeds en Reino Unido, Austin City Limits en Texas, entre otros. Seguro que irán jalando una buen base de fans y mientras preparan un próximo sencillo, aquí les dejamos su primera rola compartida oficialmente.