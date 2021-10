¿El talento es hereditario? Ese es un debate que constantemente sale a la luz en diversos ámbitos como el artístico o el deportivo, sobre todo cuando el hijo o hija de alguna estrella comienza a seguir los pasos de sus padres. Y en cierto sentido, la idea no luce nada descabellada.

Si nos remontamos al caso de la industria musical, los ejemplos sobran e incluso sirven para demostrar que, en efecto, el amor por el arte y la capacidad para crearlo ‘se lleva en las venas’. Por acá, les queremos mostrar algunos ejemplos de lo que les estamos platicando… igual y en una de esas, encuentran algo nuevo para escuchar de ahora en adelante.

Lennon Gallagher y Automotion

No sabemos si Liam y Noel Gallagher limarán asperezas y traerán de nuevo a Oasis para alguna gira de reencuentro, pero lo que es cierto es que su descendencia conoce del valor artístico de la familia. Si no lo creen, basta con echarle una mirada al proyecto de Lennon Gallagher (22 años) para saber que le ha aprendido bien a su padre.

En este 2021, el segundo hijo de Liam dejó de lado momentáneamente su carrera como modelo y se metió de lleno en la música con el lanzamiento de In Motion, el EP debut de su banda Automotion donde la hace de vocalista. El proyecto está comenzando, luce bastante prometedor y que no les sorprenda en el futuro verlos lanzando un material de larga duración… o hasta saliendo de gira con el propi. Liam Gallagher. Acá una probadita de lo que hacen este grupo.

Myles y Layne Ulrich conforman Taipei Houston

Lars Ulrich tiene su nombre escrito con oro en la historia del metal como uno de los pilares de Metallica… entonces su legado es prácticamente inobjetable. Y bueno, parece que toda esa virtud como baterista del legendario grupo de thrash metal ha servido de inspiración para sus hijos Myles y Layne.

Esta pareja de hermanos la quiere romper en grande y en 2021, acaban de oficializar su incursión en el mundo de la música con su proyecto Taipei Houston, donde Myles (23 años) revienta la batería de gran manera mientras Layne (20 años) pone las melodías poderosas con su bajo lleno de distorsión.

Los Ulrich han tocado juntos prácticamente toda la vida y apenas en 2020, dieron una muestra de su talento cuando tocaron una poderosa versión de “Eleanor Rigby” de The Beatles (que puedes ver POR ACÁ). Sin embargo, fue hasta 2021 que formalizaron la banda con el nombre de Taipei Houston y en sus redes sociales, ya mostraron un breve teaser de una canción propia que aparentemente se llama “Respecter”. Acá les dejamos la probadita.

Elijah Hewson la rompe con Inhaler

El joven Elijah Hewson está logrando algo complicado de gran manera: emprender su propia carrera musical, conformar su camino y desprenderse del casi inevitable señalamiento como “el hijo de Bono (cantante de U2)” que un sector del público, la crítica y la prensa no dudarían en utilizar. Desde luego, lo ha hecho sutilmente con Inhaler.

Hewson y compañía llevan un rato tocando juntos, saliendo de gira y dejando buenas sensaciones con su música, pero fue hasta 2021 cuando dieron el paso grande lanzando el álbum debut It Won’t Always Be Like This, que ha sido bien recibido buenas revisiones por doquier (AQUÍ les dejamos nuestra reseña). Podemos decirlo sin problema: el futuro luce prometedor para estos irlandeses.

A continuación les dejamos una canción de ellos y POR ACÁ pueden darle un vistazo a la entrevista que tuvimos con ellos.

Benito Cerati y Zero Kill

La historia de Benito Cerati con la música es especial por muchas razones. Por supuesto, crecer en un ambiente donde se respiraba arte en compañía de Gustavo Cerati, ayudó a que el chico se acercara con ese lado musical que poco a poco se va desarrollando en quienes disfrutamos de esto…. y bueno, luego tenemos su talento, que es sumamente único.

Se sabe de antemano que Benito colaboró en algunas composiciones de la etapa solista de Gustavo, pero todo su potencial como músico y artista se ha destapado con Zero Kill, proyecto con el que ha lanzado muy buenos material desde 2013 cuando debutó con Trip Tour (Automática Lunática es una canción que deben escuchar sí o sí).

Lo increíble del trabajo de “Beni” con Zero Kill es que lleva el concepto a otro nivel con una estética propia y peculiar. El aspecto visual y musical van de la mano, se complementan, se completan pues. Apenas en 2020 estrenó el disco Lapsus y si le echan una escuchada, sabrán que hay muchos matices musicales como en la mayoría de su trabajo.

Griffin Taylor continúan el linaje metalero

Tener a Corey Taylor de Slipknot como padre y verlo desgarrarse la garganta en el escenario, debe ser suficiente motivación para querer dedicarse a la música de manera profesional. Esto lo decimos refiriéndonos a Griffin Parker Taylor, quien oficialmente su carrera en la escena metalera con su banda Vended.

El grupo lanzó apenas en septiembre de 2021 el tema “Asylum” y lo único que los podemos decir es que la rola es ÉPICA, GRUESA Y PODEROSA. El buen Griffin con apenas 19 años demuestra un dominio increíble de los guturales y eso sí, su voz recuerda mucho a la del propio Corey.

Además, Vended también cuenta en su formación con Simon Crahan, baterista e hijo de Shawn “Clown” Crahan, el percusionista de Slipknot. Parece que en el horizonte se avecina el disco debut y según podemos ver en redes sociales, la banda dejó increíbles sensaciones durante su presentación en Knotfest Iowa de este 2021.

Eliot Sumner y el valor de ser multifacético

Sting brilló en The Police con una combinación de rock, punk, reggae y ska que deleitó al mundo. Y cuando llegó el momento de enfocarse en su carrera solista, experimentó con el pop, el jazz, el new wave y muchos estilos más. En términos generales, es un músico polifacético y esa característica, la recoge a la perfección Eliot Sumner.

Eliot, actualmente con 31 años, ha hecho una buena carrera musical que se ha caracterizado por experimentar con todo tipo de estilos. Si quieren comprobarlo, pueden escuchar su proyecto inicial como I Blame Coco de corte más pop o en su proyecto solista bajo su propio nombre y de corte más indie. Sumner, además, abrió en 2019 una arista más cuando debutó como DJ bajo el nombre de Vaal, que suena increíble.

Julián André Toussaint, el baterista que hace de todo

La historia del rock en México no se entendería igual sin Caifanes y en ese sentido, debemos decir que la banda también le mostró a la escena musical nacional a uno de sus mejores bateristas de todos los tiempos: Alfonso André, quien además se casaría posteriormente con otra talentosa artista mexicana como lo es Cecilia Toussaint.

De esa relación, nació Julián André, quien entre otras cosas es un prodigioso baterista que hoy en día se destaca como músico para las Víctimas Del Dr. Cerebro y BETA, una de las mejores bandas de la escena rock mexicana de la actualidad. Pero más allá de lo talentoso que es tras el set de batería, el buen Julián esconde otras virtudes.

Él también es un clavado de la producción musical y regularmente, trabaja produciendo a otros grupos en el estudio Submarino Del Aire de la CDMX. Si se dan una vuelta por sus redes sociales, verán un poco de su trabajo. Además, no se limita a crear rock o estilo musicales similares; también sabe jugar con la electrónica y su proyecto Plata, junto a su pareja María Malo.