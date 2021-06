Es oficial: Queda cancelado el concierto de Tame Impala en el Foro Sol de la CDMX

Durante los últimos meses, hemos visto cómo la industria musical se recupera de a poco tras el fatídico 2020 que supuso la pandemia. Sin embargo, aunque algunos festivales están listos par realizarse y diversos artistas ya tienen fechas establecidas para los meses venideros, no todo son buenas noticias en algunos países. Acá en México, por ejemplo, la visita de bandas internacionales como Tame Impala seguirá en entredicho.

Luego de varias semanas de especulación, este martes por fin se dio a conocer que el concierto que la banda australiana iba a ofrecer en el Foro Sol queda cancelado. Así lo informaron los promotores desde sus redes sociales. Acá la info.

Tame Impala estaban listos para hacer acto de presencia en el Foro Sol de la Ciudad de México desde 2020. El proyecto comandado por Kevin Parker estaba listo para pasear por territorio mexicano con la gira de The Slow Rush, pero desafortunadamente la pandemia frenó la posibilidad.

Después se movió la fecha para septiembre de ese mismo 2020 con la esperanza de que la contingencia de salud mejoraría, pero no sucedió y entonces se pospuso una vez más el concierto con una nueva fecha para el 22 de julio de este 2021. Pues bien, a prácticamente un mes de que se realizará, ya sabemos qué pasará con el show.

Este martes 22 de junio, OCESA emitió un aviso en redes sociales donde oficialmente confirmó la cancelación del concierto de Tame Impala en el Foro Sol. La promotora de eventos no dio más detalles sobre alguna posible reagenda de la presentación. Para quienes estén interesados en consultar algún reembolso, la compañía pidió consultar en ESTE ENLACE las dudas y sugerencias.

Por su parte, la banda oriunda de Perth recién publicó nuevas fechas de su gira por Estados Unidos, país en el que tocarán desde septiembre hasta noviembre próximos. En todo caso, aprovechando la cercanía, habría que esperar a ver si los interpretes de “The Less I Know The Better” reagendarían un nuevo día para su llegada a México. Estaremos atento a lo que se anuncie.

Este martes, también MGMT anunció la cancelación de sus presentaciones en nuestro país. A través de un posteo en sus redes sociales, la banda informó que “debido a la pandemia, nuestros shows actualmente programados quedan cancelados… Estábamos muy emocionados de tocar para todos ustedes, pero parece que eso no sucederá al menos hasta 2022″, se lee en su publicación de Twitter, donde además comparten los links para solicitar reembolso.

Las fechas en cuestión contemplaban la ciudad de Puebla, Guadalajara, el festival Pa’l Norte (del que especifican sí se realizará aún, pero sin ellos en el line-up) y la fecha del 22 de julio próximo antes mencionada que tenían junto a Tame Impala en el Foro Sol.

We regret to announce that our Mexico and Houston shows are canceled. We’re deeply sorry, but COVID. Here are the refund links:

Most of MX: https://t.co/u5TFz3ohNT

Puebla: [email protected], Tel. 442 223 0423

Houston: Contact your point of purchase

Love,

MGMT pic.twitter.com/5CGIdlAOHM

— MGMT (@whoisMGMT) June 22, 2021