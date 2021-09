Va la buena: ¡Tame Impala anuncia concierto en Guadalajara!

Después de más de año y medio en donde la industria de los conciertos se detuvo como jamás lo habíamos visto, cada vez son más los artistas internacionales que comienzan a anunciar shows en nuestro país. Uno de ellos es Tame Impala, quien ha anunciado un concierto en Guadalajara. ¡¿Quéééé?!

Después de dos años de ausencia en tierras tapatías y aprovechando su próxima visita a la CDMX como uno de los actos principales del Corona Capital 2021, festival que se planea realizar el próximo mes de noviembre, el proyecto encabezado por Kevin Parker confirmó que el 17 de noviembre se presentará en el Auditorio Telmex de “La Perla de Occidente”.

Tame Impala regresará a Guadalajara tras dos años de ausencia

El motivo de la visita de Parker y su nueva banda de acompañamiento será para promocionar ‘The Slow Rush’, el cuarto disco de Tame Impala lanzado en febrero del año pasado. Aunque claro, los fans tapatíos también podrán disfrutar de temazos como “Let It Happen”, “Elephant”, “The Less I Know The Better” y otros más que sonaron por última vez en el Corona Capital Guadalajara 2019, donde fueron uno de los headliners.

Pero bueno, pasemos al siguiente punto: los boletos para ver a Tame Impala en Guadalajara estarán disponibles en preventa para clientes Citibanamex durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Asimismo, la venta general comenzará a partir del 2 de octubre y bien podrán adquirir sus tickets en las taquillas del Auditorio Telmex, o a través del sistema Ticketmaster.

Y finalmente confirman los rumores que salieron hace unas semanas

La noticia del show de Tame Impala en Guadalajara es emocionante, pero no es muy sorpresiva que digamos. Y es que igual que con el Corona Capital, hace unas semanas Kevin Parker dio a conocer a través de su mercancía oficial (la cual se vendió en sus shows por Estados Unidos) que visitarían la tierra del tequila en noviembre de este año.

Total que finalmente este 23 de septiembre la noticia se confirmó y ahora sí los fans de Tame Impala podrán prepararse para el regreso de la agrupación australiana a México, ya sea para verlos en su presentación durante el Corona Capital o en este concierto donde tendrán el escenario del Auditorio Telmex para ellos solitos.