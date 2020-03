Tame Impala estrena una nueva versión ‘imaginaria’ de ‘The Slow Rush’

Sin duda en estos momentos, la música es importante para afrontar de mejor manera esta situación tan compleja que vivimos. Ya sea viendo los conciertos en línea que muchos de nuestros músicos favoritos están armando en estos días o simplemente darle play a ese disco que tanto nos encanta o que hemos dejado para escucharlo en otro momento, las canciones son clave para olvidarnos de todo lo que está pasando y parece que Tame Impala también lo sabe.

Resulta que hace algunas horas, Kevin Parker –la mente maestra detrás de este enorme proyecto– compartió con todos nosotros un regalo bastante especial que cae como anillo al dedo para estos días en que la gran mayoría del mundo se encuentra en sus casas y en pleno aislamiento social por la cuarentena propiciada por el coronavirus.

Se trata de un mix bastante curioso de su último disco de estudio, The Slow Rush, el cual estrenaron hace casi un mes. En él podemos escuchar una versión muy interesante de los temas que trajeron de vuelta a Tame Impala como “Borderlline”, “It Might Be Time” o “Lost In Yesterday” pero con otro ambiente pues está filtrado para silenciar un poco el sonido envolvente de cada rola y hacernos sentir como si la banda la estuviera tocando en nuestra casa pero en un cuarto cercano.

Sobre esta extraña versión llamada de su cuarto material discográfico, Kevin Parker escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Hice algo para todos los aislantes de ahí fuera. Yo lo llamo ‘The Slow Rush In An Imaginary Place’ y se necesitan audífonos para un efecto de inmersión total. Nos vemos ahí dentro”. Al parecer con la reimaginación de este disco, Tame Impala busca darnos la sensación de estarlos escuchando muy cerca de nosotros mientras esperamos que las medidas por el COVID-19 se detengan para verlos de nuevo en vivo.

Mejor no les contamos más, ponte los mejores audífonos que tengas y dale play a continuación a toda una hora de esta nueva versión del más reciente disco de Tame Impala:

Y como lo recordarán, las fechas que Tame Impala tenía programadas en nuestro país han sido pospuestas por el coronavirus. Por ahora lo único que se sabe es que el festival Pa’l Norte –donde compartirían cartel con The Strokes, The Whitest Boy Alive, Foster The People y más– está planeado para realizarse el 11 y 12 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, y el concierto que la banda australiana daría en el Foro Sol de la CDMX junto a MGMT y Clairo sse movió para el 10 de septiembre en el mismo venue.