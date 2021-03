Tame Impala festejará los 10 años de ‘Innerspeaker’ con un concierto y te contamos cómo verlo

A falta de conciertos y festivales en vivo en todo el mundo, las bandas y artistas ha tenido que ingeniárselas para presentarse aunque sea de manera virtual. Sin embargo, hay quienes están preparando cosas muy especiales, para festejar el aniversario de algunos de sus álbumes más importantes. Tal es el caso de Tame Impala, que andan de manteles largos celebrando los 10 años del álbum con el que empezó este enorme proyecto, Innerspeaker.

Parece mentira, pero ya pasó una década desde que Kevin Parker, con la ayuda de Dominic Simper y Jay Watson presentó su primer material discográfico. Este disco no solo nos voló la cabeza a primera escucha con ese rock psicodélico y espacial con el que nos cautivó, también abrió un enorme espacio para las bandas que tocaban este género y de paso nos dejó rolones como “Solitude is Bliss”, “It’s Not Meant to Be”, “Alter Ego” y más.

Tame Impala tiene una sorpresa por los 10 años de ‘Innerspeaker’

Es por eso que en un aniversario tan especial como este, Tame Impala anunció con bombo y platillo que darán un concierto sumamente especial. A través de sus redes sociales, revelaron que el próximo 16 de abril darán un show en línea para festejar como se debe los 10 años de Innerspeaker, el cual podrá verse en todas partes del mundo –incluido México, por supuesto– y que tendrá un setlist completamente único.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues por primera y quizá única ocasión, Kevin Parker y compañía se echarán completito este disco, de principio a fin, en el legendario estudio donde se grabó: Wave House en Australia. Así que si ustedes son fans from hell, y en particular de esa etapa de la banda, no pueden dejar pasar la oportunidad de vivir este concierto desde la comodidad de sus casas, porque no se volverá a repetir.

¿Cómo le hago para ver este concierto?

Ahora sí, viene lo bueno. Si ustedes quieren ver el concierto por el décimo aniversario del Innerspeaker de Tame Impala, les contamos que se transmitirá el próximo miércoles 21 de abril. Por obvias razones y como es un evento global, hay diferentes horarios, pero a Norte y Sudamérica –o sea, nuestro querido México– les tocó a las 7:00 pm; así que tendrás chance de terminar de trabajar, ir a comprar botana o chelas y conectarse para el show.

Para poder ver este conciertazo y así com si fuera una presentación presencial, tendrán que comprar su boleto. La entrada sencilla cuesta –ya con cargos– 244 pesitos mexicanos; ahora que si ustedes quieren tener mercancía oficial, hay otra opción que incluye un paquete que además de contar con tu acceso al show, vendrá con una playera de edición limitada de este aniversario tan especial y que costará 298 pesos del águila real.

POR ACÁ pueden adquirir sus boletos, pero mientras esperamos a que llegue el esperado día de escuchar a Tame Impala tocando completo el Innerspeaker, chequen a continuación el mini documental que lanzaron para festejarlo: