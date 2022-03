Cuando Taylor Hawkins de Foo Fighters contó cómo rechazó ser parte de Guns N’ Roses

No hay duda que cada cabeza es un mundo y que los sueños de uno pueden ser las pesadillas de otro. Pero aunque esto sea una realidad, sí podemos decir que hay sueños más compartidos que otros. Como por ejemplo, ser parte de una de las bandas de rock más famosas de la historia y salir de gira con ellos por todo el mundo. Pues al parecer, este no fue el caso de Taylor Hawkins, eterno baterista de los Foo Fighters.

En una reciente entrevista, llegó a platicar que en su momento Axl Rose lo llamó para incluirlo en las filas de Guns N’ Roses pero se negó. Así como lo leen.

Esto sucedió en 1999 mientras Hawkins estaba de gira con los Foo Fighters en apoyo de su álbum de 1999 There Is Nothing Left To Lose. El baterista dijo que recibió una llamada de su madre, quien le dijo que alguien de la gerencia de Guns N ‘Roses lo estaba buscando.

En una entrevista para Louder Sound platicó: “Axl (Rose) estaba tratando de reunir una nueva versión de Guns N ’Roses, y creo que estaba buscando gente. Querían saber si entraría y probaría o lo que sea. Era algo de otro mundo”.

Después de la famosa meditación con la almohada y de pedirle consejos a amigos y a otros grandes músicos como Roger Taylor, baterista de Queen, Hawkins decidió rechazar la oferta. “Te veo a ti y a Dave (Grohl) en el escenario y hay algo que no puedes comprar. Hay algo entre ustedes que podría no estar ahí con Axl Rose”, le dijo Roger. 20 años después, Hawkins concluye: “Y tenía razón”.

El bataco de los Foo continuó: “Para todas nuestras pruebas y tribulaciones, Dave es como un hermano. Cuando salimos al escenario, cada vez asentimos, nos miramos, y decimos: “Muy bien, aquí vamos”. Estamos entrando juntos en el ring”.

Ahora, es una anécdota más para el enorme legado que nos dejó Taylor Hawkins, pues la noticia de su inesperado fallecimiento dejó en shock al mundo entero. Que en paz descanses, TH.