La polémica del texto que el New York Times publicó sobre Taylor Swift

Lo que necesitas saber: Un artículo del New York Times despertó polémica entre los fans de Taylor Swift, pues una columnista asegura que la cantante es bisexual.

Un artículo de opinión del New York Times ha desatado la furia de las swifties y de los asociados de Taylor Swift, quienes calificaron el texto como “invasivo, falso e inapropiado”. ¿La razón? que en él se especula sobre la orientación sexual de la cantante.

Aunque en pleno 2024 la mayoría de las personas sabemos que no se debe hablar de la apariencia de los demás o su sexualidad (porque ambas son cosas que no nos incumben), una columnista del New York Times decidió escribir un artículo titulado ‘Look What We Made Taylor Swift Do’ (Mira lo que hicimos hacer a Taylor Swift).

El New York Times recibió críticas por un texto donde habla de la sexualidad de Taylor Swift. Foto: Getty Images

Una columnista del New York Times escribió un artículo sobre Taylor Swift

Se trata de un texto de aproximadamente 5 mil palabras, escrito en la sección de opinión de The Times, donde la editora Anna Marks se dejó ir como hilo de media y mencionó que Taylor tiene varias referencias hacia la comunidad LGBTQ+ en sus canciones y contenidos en general.

Marks asegura que algunas referencias son explícitas y otras no tanto, pero lo que plantea es que probablemente la cantante ha hecho esto durante años porque se siente y es parte de dicha comunidad. Básicamente dando a entender que Tay-Tay está ‘en el clóset’.

El texto firmado por Anna Marks da a entender que Taylor Swift es bisexual, pero está en el clóset. Foto: Getty Images

Donde básicamente habla de que la cantante está ‘en el clóset’

De hecho en el texto, Anna Marks asegura que Taylor Swift se declaró bisexual en 2019 a través de una publicación que hizo en su perfil de Instagram, donde posteó una foto “con destellos de arcoíris” de un ‘friendship bracelet’ con los colores de la bandera del orgullo bisexual y la palabra ‘orgullo’.

En el texto, Marks recalca la relación entre una celebridad y su privacidad, así como la presión social que tendría Taylor Swift para cumplir con expectativas heteronormativas y no declararse bisexual. Algo que de aceptar y visibilizar tendría un impacto positivo en la sociedad.

Taylor Swift. Foto: Getty Images

Según Anna Marks, Taylor Swift es bisexual y no lo admite por la presión social

Pero aunque es verdad que Taylor Swift apoya a la comunidad LGBTQ+ (de hecho algo de eso vemos en el documental de ‘Miss Americana’, sólo por mencionar uno de los muchos ejemplos), ella ya mencionó anteriormente que no es parte de la misma.

Si bien ha habido rumores entre su fandom como el de su examiga Karlie Kloss, a la artista siempre se le ha relacionado sentimentalmente con hombres. Y bueno, seguro recuerdan el prólogo del disco ‘1989 (Taylor’s Version)’ donde habló respecto a estas situaciones.

im crying i love 1989’s prologue omg pic.twitter.com/eyq1gpG8H7 — t ? (@asmidnights) October 26, 2023

La cantante ha mencionado en varias ocasiones que ella no es parte de la comunidad LGBT

“Renuncié a las citas y decidí centrarme sólo en mí, mi música, mi crecimiento y mis amistades femeninas. Si sólo saliera con mis amigas, la gente no podría sensacionalizar ni sexualizar eso, ¿verdad? Más adelante, aprendería que la gente podía y lo haría”, mencionó la cantante.

En el prólogo de ese disco, Taylor habló de cómo los medios la ligaban sentimentalmente a cualquier hombre con el que veían y cómo hicieron lo mismo cuando ella comenzó a salir con mujeres y salieron los rumores de su supuesta bisexualidad.

Taylor Swift en el juego de Travis Kelce – Foto: Getty Images

Los asociados de Taylor Swift están molestos con la publicación

Evidentemente a la columnista del New York Times eso no le importó y publicó este texto que causó molestia entre los fans de la cantante, pero también con los asociados de la misma que afirmaron periodistas como Anna Marks no tienen límites.

“Debido a su enorme éxito, en este momento hay un vacío en forma de Taylor en la ética de las personas”, dijo una fuente “cercana a la situación” a CNN. “Este artículo no habría sido permitido si se hubiera escrito sobre Shawn Mendes o cualquier artista masculino cuya sexualidad haya sido cuestionada por los fanáticos”.

Taylor Swift y Travis Kelce. Foto: Getty Images

Califican el texto de “invasivo, falso e inapropiado”

“Parece que no hay límite que algunos periodistas no cruzarán al escribir sobre Taylor, sin importar cuán invasivo, falso e inapropiado sea, todo bajo el velo protector de un ‘artículo de opinión'”, indicó la fuente que seguro tampoco se enteró que Anna Marks publicó un artículo algo similar respecto a la sexualidad de Harry Styles.

En fin, parece que la lección de todo esto es que uno no debe de andar opinando de la sexualidad de la gente, ni porque las personas en cuestión sean celebridades del tamaño de Taylor Swift. ¿O ustedes qué opinan respecto a este tema?

Te puede interesar