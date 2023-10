Taylor Swift estrena canción y muchos creen que va dedicada a Harry Styles

Lo que necesitas saber: Taylor Swift ha sacado su versión de '1989' con una nueva canción que, las fans creen, va dedicada a Harry Styles.

Poco más de dos meses después de haberlo anunciado, este 27 de octubre finalmente se estrenó el álbum ‘1989 (Taylor’s Version), el cuarto disco de estudio que Taylor Swift regrabó y el cual, al igual que otras versiones, incluye varias rarezas.

‘1989 (Taylor’s Version)’ ha llamado la atención por dos cosas: en primera, porque Taylor Swift anunció Kendrick Lamar accedió a regrabar su verso en “Bad Blood” para la nueva versión de la canción que originalmente escuchamos hace 9 años (en 2014).

Portada de la edición deluxe de ‘1989 (Taylor’s Version).

Taylor Swift sacó su versión del disco ‘1989’

En un post de Instagram, Taylor recordó la primera vez que colaboró con Kendrick Lamar y la calificó como una de las experiencias más inspiradoras de su vida, sobre todo por cómo el rapero de Compton trataba a las personas a su alrededor.

“La realidad de que Kendrick volviera a grabar Bad Blood para que yo pudiera reclamar y poseer este trabajo del que estoy tan orgulloso es surrealista y desconcertante para mí”, indicó la cantante sobre la nueva versión de la rola para ‘1989 (Taylor’s Version).

Taylor Swift y Kendrick Lamar. Foto: Taylor Swift (X)

Con nuevas canciones ‘del baúl’ por parte de Taylor Swift

La segunda cosa que ha llamado la atención de los fans es una canción llamada “Is It Over Now?”, una nueva rola ‘del baúl’ que muchas personas creen, tiene nombre y dedicatoria oculta. Y sí, es hacia uno de los ex-novios de Taylor: Harry Styles.

Primero que nada vamos con algo de contexto: Taylor Swift y Harry Styles fueron novios por ahí de los años 2012 y 2013. El disco original de ‘1989’ se estrenó en 2014 y por ende, muchos fans ya sabían que varias rolas iban dedicadas al ex One Direction, como fue el caso de “Style” y “Out of the Woods”.

Las fans creen que “Is It Over Now?” podría ser dedicada a Harry Styles

Pero ahora, con esta nueva versión los fans creen que “Is It Over Now?” también está dedicada al músico británico, pues en la letra de esta canción, Taylor Swift habla de que esta persona perdió el control en un incidente donde hubo ‘nieve blanca y sangre roja’.

En el 2014, Tay Tay contó sobre un accidente que tuvo con un ex mientras manejaban una moto de nieve. La cantante no dio nombres, aunque no era difícil adivinar que se trataba de Harry Styles, a quien un año antes se le vio con unas puntadas en la barbilla.

Harry Styles anduvo con la cantante entre 2012 y 2013. Foto: Getty Images

Y las razones son muchas en la letra de la canción

Otra pista que los fans han descifrado, es que en “Is It Over Now?”, Taylor habla de que usa un “vestido azul en un barco”, similar al que usó cuando los paparazzis la captaron en un paseo en barco por las Islas Vírgenes, donde estaba de vacaciones con Styles.

Lo que llama la atención de esta nueva canción es el hecho de que la cantante califica a su ex como un “traidor mentiroso”. Y no sólo eso, sino le reprocha que pasó por “la cama de cada modelo por algo más grande”. ¿Hablaba de Cara Delevigne?

Pero nadie ha confirmado nada por ahora (y seguramente no lo harán)

Aunque nunca lo confirmaron alguna de las dos partes, a finales de 2013 (meses después de que Taylor y Harry terminaran), al británico se le ligó sentimentalmente con Cara Delevigne, quien como seguramente saben se dedica a eso del modelaje.

Recordando que Taylor Swift dijo nunca habla específicamente de una persona en sus canciones, será difícil confirmar o desmentir las teorías de que “Is It Over Now?” sea para Harry Styles, aunque bien dicen que ‘al buen entendedor, pocas palabras’. ¿O ustedes qué opinan?

Te puede interesar