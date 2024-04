No cabe duda que lo que va del 2024, hemos tenido lanzamientos musicales muy rifados. Sin embargo, han salido algunos discos que de plano no teníamos en el radar y mucho menos sabíamos que estaban listos. Y definitivamente en esa lista entra The Tortured Poets Department, el nuevo álbum de Taylor Swift.

Fue durante la entrega 66 de los premios Grammy y tras llevarse la mayoría de las categorías donde estaba nominada con Midnights que Tay-Tay anunció con bombo y platillo que este año lanzaría su decimoprimer material discográfico. Una verdadera sorpresa de la gala que de plano, nadie veía venir, ni en Las Vegas apostaron a que eso pasaría.

Portada del nuevo disco de Taylor Swift. Foto vía: X

En aquel momento, Taylor Swift compartió el título, la fecha de lanzamiento e incluso la portada, pero lo que llamó la atención fue el tracklist de The Tortured Poets Department. Lo decimos porque además de los nombres de las rolas, por ahí aparecieron un par de colaboraciones interesantes con Florence + The Machine y Post Malone, que por supuesto, generaron un montón de hype.

Taylor Swift anunció su esperado nuevo álbum: ‘The Tortured Poets Department’

Poco a poco, la artista estadounidense fue soltando pequeños adelantos de su nuevo disco, que por supuesto, hicieron que la espera para todos los Swifties fuera eterna. Pero después de contar los días, este 19 de abril por fin está disponible el undécimo material discográfico de Tay-Tay y vaya que está dando de qué hablar.

De entrada, como siempre, Taylor Swift compuso una colección de rolas llegadoras –con un toque de humor ácido– para The Tortured Poets Department que contaron con la producción de dos personas muy importantes para el sonido de la cantante de “Shake It Off”: Jack Antonoff y Aaron Dessner de The National. Pero quizá, lo más valioso de este disco es que se siente muy honesto y directo, uno de los trabajos más íntimos de esta artista.

Por supuesto que como con cada lanzamiento, el chismecito se puso bueno en el internet de las cosas. Esto porque salieron rumores de que Taylor le está dedicando estas canciones a varias personas en particular, sobre todo a Matty Healy de The 1975 y Joe Alwyn (quienes fueron sus novios), ya que al parecer hay referencias a ellos en las letras. Aunque por ahí también hablan de una Kim. (cof cof… ¿Kardashian?

No tardaron las reacciones y memes por el lanzamiento de este disco

Como era de esperarse, los millones de Swifties en todo el mundo se desvelaron para ser de los primeros en escuchar The Tortured Poets Department y claro, no tardaron nadita en lanzarse a las benditas redes sociales para dar su opinión sobre el disco y en general (como con cada lanzamiento de Taylor Swift) dicen que es una obra de arte y un álbum perfecto.

Sin embargo, hay quienes se tomaron la llegada de este material discográfico con mucho humor. Es por eso que acá les encontramos las mejores reacciones y memes al estreno del nuevo álbum de Taylor que nos encontramos en el internet de las cosas.

Ya así para escuchar el nuevo álbum de Taylor pic.twitter.com/yP4ESzVWRd — Daniela (@malacarosa) April 19, 2024

cuando taylor dijo “i wanna kill her” pic.twitter.com/E8A0S3U9EI — em (@emlovmessi) April 19, 2024

mi honesta reacción después de 1 canción de 31 gracias taylor

pic.twitter.com/MKLZbyw4Cc April 19, 2024

yo intentando entender que carajo dice taylor en TTPD pic.twitter.com/YBsSvT9nIs — no jodas (@brrengz) April 19, 2024

Ya escuché el nuevo disco de Taylor pic.twitter.com/cNgUDiaOcN — ? memes venecos (@nocontextve) April 19, 2024

acabo de terminar de escuchar todo el album de taylor y valió completamente la pena (como siempre) haber pasado por 40 emociones diferentes y sentirme identificada con las letras mientras lo escuchabapic.twitter.com/VXi9a0Bdn6 — mica (@micaxarg) April 19, 2024

taylor con una sonrisota sabiendo q está grabando un álbum q nos iba a poner en brote psicótico a nosotras pic.twitter.com/PI4kit69o8 — gin erso (@carouselenas) April 19, 2024

Yo me fui a dormir y Taylor sacó 15 canciones más, esa mujer no para.#TSTTPD pic.twitter.com/zbq9ch56kB — melgod (@melxbloom) April 19, 2024

yo hoy porque taylor swift nos dio 31 canciones nuevas que son ARTE #TSTTPDpic.twitter.com/b2HhmzE3Br — bauti lvs moruu ਏਓ (perdí mi cuenta) BDILH (@thlakesunshinee) April 19, 2024

Me parece perfecto que algunos de los “nuevos swifties” no les guste JAJSSJ, otra vez solo somos nosotros y Taylor, eso es más que suficiente pic.twitter.com/nB96tKkirU — Danaa swiftie ? (@sadbeauytragic) April 19, 2024

Joe Alwyn tratando de buscar un rincón seguro en la tierra después de tremenda arrastrada que le dio Taylor en TTPD: The Anthology #TSTTPD



pic.twitter.com/QozIe3GJPx — Poeta torturado del tercer mundo? (@prietxican_) April 19, 2024

Me dormí terminando de escuchar el nuevo álbum de Taylor Swift



Me levanté y había otro álbum más pic.twitter.com/PiVk3cnHbg — Zetty (@Zetty_A) April 19, 2024

Ahora cada vez que vea a Taylor extremadamente productiva me voy a preocupar pic.twitter.com/Qzhip6xiYj — Mica? (@AccioTolkien) April 19, 2024

pov escuchas un álbum de Taylor Swift pic.twitter.com/nYGmudsLss — Mitch ?? (@shawnxniallx) April 19, 2024

llegando al trabajo develado por andar escuchando el álbum sorpresa de taylor pic.twitter.com/k5KLtojOHG — otro j con bigote (@pablodmzl) April 19, 2024

taylor quería casarse y tener hijos, ella quería ser feliz a pesar de todo lo malo que le hacía



pic.twitter.com/uTPKovDmFR — jota (@weirdshelIey) April 19, 2024

La verdad el álbum de Taylor me dejó así, nada más que decir pic.twitter.com/gBdBpQU58I — Cris?? (@XXNI4LERXX) April 19, 2024

ahora no bebé, mamá está escuchando atentamente cada canción de su amiga más íntima taylor swift para ver con cuál se identifica mejor pic.twitter.com/Uwr85Uok3x — jesi lvs mily? (@drewxmaree) April 19, 2024

Yo escuchando el álbum de mi amiga Taylor: pic.twitter.com/pNH0ddv7mN — Viry Orozco (@ViryOrozco3) April 19, 2024

Taylor Swift cómo vas a escribir, producir, grabar y encima lanzar 31 canciones mientras estás de TOUR MUNDIAL esta loca pic.twitter.com/x80Leh698U — shuli ✮⋆˙ (@shuli13soo) April 19, 2024

Gracias Taylor Swift por hacerme revivir heridas que creí haber sanado pic.twitter.com/feUYli7KGS — ᴋɪᴍ ᴊɪꜱᴏᴏ ɪꜱ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ ? (@misskoreaJisoo) April 19, 2024

