Jack Antonoff nos cuenta sobre el nuevo disco de Bleachers y lo que ha aprendido de Taylor Swift

Lo que necesitas saber: Aprovechando el lanzamiento del nuevo disco de Bleachers, platicamos con Jack Antonoff sobre este álbum, Taylor Swift y mucho más.

El 2024 nos ha traído grandes regresos dentro de la industria musical. Aunque ya sabíamos que muchas bandas y artistas sacarían discos nuevos a lo largo del año, hubo uno que otro que nos tomó por sorpresa. Entre ellos está Jack Antonoff, quien después de un buen rato en silencio, regresa con otro álbum de su banda: Bleachers.

Como recordarán, fue en 2017 cuando el músico y productor estadounidense estrenó el más reciente material discográfico de su proyecto solista, Take the Sadness Out of Saturday Night. Sin embargo, Jack no se ha desaparecido como tal de los reflectores, pues en estos años ha trabajado con artistas del calibre de Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde, St. Vincent y The 1975.

Jack Antonoff/Foto: Getty Images

Platicamos con Jack Antonoff sobre el nuevo disco de Bleachers, Taylor Swift, su primer show en México y más

Desde entonces, Jack Antonoff se consolidó como uno de los productores más importantes y exitosos de la actualidad, pues sus múltiples premios Grammy y reconocimientos lo avalan. Pero ya era el momento de retomar su camino. Es por eso que este 2024, está de vuelta con el cuarto álbum de estudio de Bleachers, con el cual inaugura una nueva etapa para esta banda y en su carrera como artista.

Aprovechando el lanzamiento de este material discográfico, tuvimos chance de platicar un rato con Jack, quien nos contó varios detalles sobre el álbum homónimo de su proyecto solista, el papel de los productores en la industria musical actual, lo que ha aprendido de Taylor Swift con el paso del tiempo y hasta de la lección que el público mexicano debería darle al resto del mundo. Chequen por acá la entrevista completa.

Esta es la portada del disco homónimo de Bleachers/Foto: Dirty Hit Records

Tomar un buen descanso para dar el siguiente paso

Han pasado casi tres años desde Take the Sadness Out of Saturday Night, pero casi después del lanzamiento de este disco, Jack Antonoff confirmó que venía otro álbum nuevo. Aunque lanzaron Live At Radio City, tuvimos que esperar todo este tiempo para escuchar música nueva de Bleachers.

En el proceso, además de hacer otras cosas, el músico firmó con Dirty Hit Records para su proyecto, pero ¿qué pasó durante todo ese tiempo con Bleachers y cuál fue el camino que tuvo qué recorrer desde entonces para lanzar este disco? Bueno, pues el propio Jack nos lo contó.

“Bueno, solo estaba escribiendo y pensando. Nunca me obligo a hacer nada, tengo que sentirme atraído para hacer algo. Y amo a mi audiencia, me encanta viajar y los extraño cuando me voy o tomo un descanso. Pero tengo que esperar hasta sentir que algo realmente me llama para hacer un nuevo álbum y a veces eso me lleva mucho tiempo. Para ser honesto, odio cuando eso pasa, cuando tengo la presión de sacar música. Así que en esta ocasión decidí tomarme mi tiempo para terminar este disco”.

Entregar tu corazón y alma a todo lo que haces

En esta etapa de Bleachers, Jack Antonoff se ha abierto para componer desde un lado más personal. Y es interesante que en este preciso punto de su carrera, en el que de plano es uno de los músicos y productores más famosos y reconocidos de la actualidad, se muestra desde esta parte más vulnerable a través de la música que compone. ¿Fue esta una decisión consciente o que lo llevó a escribir desde esta perspectiva? Acá la respuesta.

“Es todo lo que sé hacer (refiriéndose a componer canciones personales). Y para ser honesto, a veces es agotador. Pero todo, la escritura, incluso los shows, toco cada show como si fuera mi última noche en la tierra. El otro día estaba bromeando con un amigo, pensé ‘hombre, a veces desearía poder subir allí, tocar, sentarme en el piano, tocar un par de canciones e irme’. Pero todo es tan intenso y siento que cada que entro a un estudio o me subo al escenario dejo una parte de mí. Pero así es como hago las cosas”. “No creo que las canciones sean pequeñas cosas divertidas que la gente escucha. Siento que son como puertas reales, ya sabes, intensas hacia el alma y nos conectan con otras personas. Y sí, simplemente soy alguien a quien la música le salvó la vida. Por eso creo que la gente que escucha mi música es el tipo de gente que piensa en la música de la misma manera que yo, de una forma muy, muy profunda. Entonces simplemente no lo sé. No me siento y pienso ‘oh, quiero escribir una canción realmente profunda sobre las partes más profundas de mí mismo’. Es sólo que cuando me siento y pongo mis manos en el piano o empiezo a escribir, naturalmente voy allí. Así es como hablo, así es como me comunico”.

Jack Antonoff en un show con Bleachers/Foto: Getty Images

Un disco lleno de “colaboraciones” de lujo

El disco homónimo de Bleachers cuenta con algunas participaciones especiales que no vienen acreditas como tal en el tracklist. Lana Del Rey, Florence Welch e incluso Aaron Dessner de The National participan como pequeños colaboradores en algunas canciones, aportando cosas de manera casi invisible.

Aunque la decisión de pasarlos desapercibidos fue algo que Jack Antonoff planeó, pues cree que no son colaboraciones verdaderas, pues estos artistazos solo trabajaron en algunas rolas por el simple gusto de trabajar con el músico y productor.

“Bueno, mi vida es muy… ya sabes, la gente siempre entra y sale de mi estudio. Trabajo en Bleachers, trabajo en otras cosas y hay mucho trabajo cruzado. Así que yo… quería que el álbum se sintiera como mi vida y la gente que está en ella. Entonces todas las personas que aparecen en el álbum son mis amigos y colaboradores compartiendo pedacitos aquí y allá. Pero, ya sabes, todos están como en segundo plano, tocando y aportando cosas. No hay colaboraciones reales porque solo pondría una colaboración si fuera una parte realmente importante que realmente hablara de lo que estaba sucediendo en el álbum”.

La idea de hacer un himno para los conciertos de Bleachers

“Modern Girl” fue el primer sencillo del nuevo disco de Bleachers y definitivamente, es una de las canciones más rifadas de este álbum, pues envuelve por completo la esencia y el sonido que trae el proyecto en esta etapa de su carrera. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esta canción? Esto fue lo que nos contestó Jack Antonoff.

“Quería hacer… simplemente tenía un sentimiento dentro de mí, como si quisiera hacer una canción que se sienta como una hora después del show, cuando todos ya están sueltos y sudorosos. Ya sabes, justo cuando el lugar ya está a cien grados y se siente la vibra de todo el público. Por eso quería algo que encajara perfectamente con esa sensación, algo que te prenda fuego desde el primer momento. Y quería que lo primero que se escuchara fueran estos enormes saxofones, porque no mucha gente usa saxofones, quería que fuera algo totalmente diferente desde la primera escucha”. “La canción es solo eso, es casi como el tema principal de Bleachers (refiriéndose al disco). Es como si estuviera hablando por la banda y hablando por mí frente a todo el público. Y… hace poco volví a escuchar canción y pensé que es perfecta para bailar, apenas noté eso. Pero si eres un verdadero fanático de Bleachers, ya sabes, de cada pequeña cosa, se convertirá en un himno. Entonces sí, la veo como el tema principal de Bleachers en 2024”.

Un disco que busca recordarnos la alegría y oscuridad de la vida

Musicalmente hablando, el disco homónimo de Bleachers tiene una vibra muy divertida y optimista, pero también cuenta con un toque de nostalgia y melancolía. Cada quien es libre de interpretar la música como quiera, porque todos la percibimos de diferente manera dependiendo del momento en el que nos encontramos en nuestras vidas, pero Jack Antonoff quiere que el público sienta intensamente las rolas y descubran sus detalles cuando lo escuchen.

“Quiero decir, cada uno decide cómo lo toma (en cuanto a las letras y melodías del nuevo disco de Bleachers), pero creo que el espectro de este álbum es más amplio y llevamos todo al siguiente nivel. La alegría es más gozosa y la oscuridad es más oscura. Así que es… es un disco intenso. Hay muchas capas en ello”.

La mayor lección de trabajar con Taylor Swift

Recientemente, Jack Antonoff volvió a ganar el Grammy a Productor del Año (No Clásico) por su trabajo con Taylor Swift en Midnights. Y definitivamente, ambos han hecho un equipo fantástico, porque además de componer rolas y discos exitosos, los dos se han nutrido a través de esta relación de amistad y trabajo.

A lo largo de los años, Taylor y Jack han compartido muchas cosas juntos, pero, ¿qué es lo más valioso que has aprendido de la figura más importante de la industria musical actual como persona y artista en todo ese tiempo?

“Bueno, simplemente creo que me ha enseñado a continuar abriendo las puertas del alma e ir aún más profundo por ese camino. Ya sabes, solo escribir canciones desde este espacio protegido y profundizar más y más y más. Y que es un proceso que nunca termina, ya sabes, porque no importa el éxito que tenga, una vez que estemos en el estudio, siempre quiere superarse como artista. Sí, ella simplemente está ahí buscando lo siguiente y quiere más y más, ir más profundo y compartir lo que siente o piensa. Es increíble poder llamarla mi amiga y ver hasta dónde ha llegado”.

Taylor Swift y Jack Antonoff en los premios Grammy 2024/Foto: Getty Images

El papel del productor en la actualidad

Desde hace un buen tiempo, Jack Antonoff ha redefinido el pop a través de Bleachers y todo lo que ha hecho con otros artistas. Antes era más común que la tarea del productor pasara a segundo plano, pero en la actualidad, el trabajo que hacen en el estudio cada vez es más reconocido.

Ahora, los productores tienen un papel más importante, casi a la par de los artistas con los que trabajan y Jack es un buen ejemplo de eso. Pero, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué crees que debe tener alguien en estos momentos para ser un buen productor y tener éxito?

“Bueno, pienso que de alguna manera, los productores deben estar en un segundo plano. Creo que recibo mucha atención porque también soy cantante en una banda, así que siento que mi caso es un tanto raro. Uh, siempre he hecho ambas cosas, así que es un poco diferente, pero creo que el trabajo de un productor es crear un buen equipo, un buen ambiente en el estudio y luego intentar todo lo que esté en sus manos para realizar la idea que tiene el artista en la cabeza. Intentar juntos animarse mutuamente para hacer aquello con lo que están soñando. Ya sabes, es una posición muy sagrada en la que podría estar cualquiera que se dedique a crear música”.

Jack Antonoff/Foto: Getty Images

La gran impresión que se llevó Jack Antonoff en su primer show en México

Bleachers dio su primer show en México en el Corona Capital de 2021, y de plano, fue una de las mejores presentaciones favoritas de esas edición. Fue sorprendente la conexión que se sintió entre la banda y el público mexa, y eso se notó, porque se notaba que Jack Antonoff estaba muy contento tocando enfrente de todas esas personas en el festival.

Y vaya que se llevó una gran impresión del público de nuestro país, tanto así que considera que deberían enseñarle a la gente de otros lados del planeta a disfrutar un concierto en vivo. Chequen lo que nos dijo al respecto.

“¡Sí! Lo que siento de ese show es que el pueblo mexicano podría darle lecciones al resto del mundo sobre cómo ser un público increíble. Eso fue tan bueno. Amo mucho la cultura mexicana y hay tanto de eso en mi vida que estaba nervioso porque realmente quería tener un gran espectáculo allí. Y no sabía si alguien iba a conocer a la banda porque nunca habíamos tocado en México. Y cuando escuché de lejos al público pensé: ‘oh, hombre, este será un gran concierto’. Y tan pronto como subimos al escenario, había tanto amor y emoción que sentí como si todo el lugar estuviera en llamas. Y simplemente no puedo esperar a volver. Volveremos pronto con en este álbum, fue una locura. Sí, una verdadera locura, ya quiero regresar”.

Lo importante de la música es la humanidad y lo que llevas por dentro

Con tantos años de carrera en la industria musical, con Bleachers y otros proyectos, trabajando con muchos artistas, discos, giras, reconocimientos y más, en este punto de tu vida, Jack Antonoff considera que la mayor lección que le ha dejado la música es recordar que el éxito no se mide por lo económico o lo que pueda comprar con el dinero. Lo mejor que le ha enseñado el arte es que lo más valioso es su humanidad y conectar honestamente con millones de personas a través de sus rolas.

“Pienso que lo que me ha enseñado la música es que todo lo que tenemos es en esta vida es nuestra humanidad, nuestras experiencias y nuestras almas. Y puede que para muchos, el éxito sean los premios o el dinero, pero la moneda más grande del mundo es simplemente lo que hay dentro de ti. Y eso es lo mejor que tienes para ofrecer al mundo: tu forma de sentir y la forma en que ves las cosas, tus emociones y los pensamientos extraños que tienes. Esa es la verdadera definición de ser un ser humano exitoso. Y por eso la música siempre, siempre me trae de vuelta a eso porque eso es todo lo que importa. No importa lo que haga si no meto la mano en mi alma para escribir la canción, entonces a nadie le importará”.

