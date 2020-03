Estos tiempos marcados por el coronavirus son son nada fáciles para las personas. La economía esta parada y las industrias pasan por un momento muy complicado. Todo esto ha causado, entre muchas otras cosas, una ola de desempleo que ha puesto en una situación terrible a muchísimas personas. Una de ellas se llama Holly Turner, fotógrafa musical y diseñadora gráfica que estaba a punto de perder su departamento. Pero fue un golpe de generosidad de la ganadora de múltiples Grammys, Taylor Swift, que se enteró de su historia y le regaló $3,000 dólares para ayudarla a pasar estos momentos tan difíciles.

Este gesto ya empezó a circular por diferentes medios y ha sido compartida por decenas de fans de la artista. Y la verdad es que no es para menos. El gesto de Taylor Swift es realmente de admirarse. Holly Turner le platicó a E! News que la cantante le esa lana después de ver una publicación de ella en Tumblr en la que lamentaba el impacto que el coronavirus ha tenido en la industria de la música, así como en la economía en general. Lo que la dejó sin trabajo y en una situación vulnerable.

Holly platica que se mudó a Nueva York para trabajar como fotógrafa de música independiente cuando la pandemia de coronavirus obligó a que decenas de eventos públicos se pospusieran o cancelaran por completo. El problema para ella es que sin un trabajo, no podría pagar la renta de su casa. “No iba a poder quedarme en mi apartamento después de mayo, si no fuera por esto”, explicó. “He estado trabajando toda mi vida para poder vivir en la ciudad de Nueva York y pensé que eso ya estaba acabado, y ella me lo salvó. Así que estoy muy, muy, muy agradecida”.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn’t be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo

— holly turner (@ittybittyholly) March 25, 2020