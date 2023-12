Lo que necesitas saber: Para celebrar su cumpleaños, Taylor Swift llevará la versión de 'The Eras Tour' a plataformas de streaming para renta. Y acá les decimos todos los detalles al respecto.

Para que organicen las pijamadas desde ya… En octubre de este año, Taylor Swift llevó a la pantalla grande su película del ‘The Eras Tour’, la gira más ambiciosa de su carrera y que millones de personas en todo el mundo han tenido la fortuna de presenciar.

Ya fuera en vivo o en este formato de cine (que estuvo por tiempo limitado), ‘The Eras Tour’ llevó a miles a disfrutar del gran espectáculo que Taylor Swift se echa en vivo. Pero si fueron de los que no alcanzaron a ver la cinta, entonces les traemos muy buenas noticias.

La cantante durante ‘The Eras Tour’ en México/Foto: Stephania Carmona

Taylor Swift pondrá en renta su ‘The Eras Tour’

Y es que hace algunos días, Taylor Swift anunció que la película de ‘The Eras Tour’ llegará en las próximas semanas a plataformas de streaming, esto para celebrar su cumpleaños número 34 con los y las fans, quienes podrán ver el show en la comodidad de su casa.

Fue a través de sus redes sociales donde Taylor dijo que con su cumpleaños en puerta, el próximo 13 de diciembre, pensó que una manera divertida de celebrar el año con sus fans es poner a disposición la película del ‘The Eras Tour’ en plataformas de streaming.

¿Están listos para vivir en el cine la experiencia de ‘The Eras Tour’?/Foto: Especial

Será una versión extendida de la película que vimos en cines el pasado mes de octubre

“Estoy muy feliz de poder informarles que la versión extendida de la película, que incluye “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”, estará disponible para alquilar bajo demanda en Estados Unidos, Canadá y otros países que se anunciarán próximamente”, indicó la cantante en su momento.

Así que sí, incluso si fueron a ver la película del ‘The Eras Tour’, seguro no se van a querer perder esta versión extendida donde Taylor canta las canciones ya mencionadas (y donde por alguna razón que no entendemos no aparecerá la de “Cardigan”.)

Imagen de Taylor Swift durante la primera noche de The Eras Tour en CDMX. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

La película de ‘The Eras Tour’ estará disponible en México en varias plataformas

Cuando se hizo el anuncio en la página oficial, solo se mencionó que la película del concierto de Taylor Swift estaría disponible en Estados Unidos y Canadá. Pero ahora podemos confirmarles que los swifties en México también podrán disfrutar de la experiencia de ‘The Eras Tour’ desde la comodidad de sus casas.

Pongan mucha atención, porque la versión extendida de la cinta estará disponible en nuestro país a partir del 21 de diciembre de 2023, exclusivamente en renta por medio de plataformas digitales como la Tienda Prime Video, Claro Video, Apple TV, Google Play, Megacable, Izzi Go y Microsoft. Así que no hay pretexto para perdérselo, porque tendrán varias opciones.

Por ahora no hay precios para las rentas de la película de The Eras Tour de Taylor Swift, aunque lo más probable es que sea similar al costo del boleto en los cines. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver este enorme show sentados en nuestros sillones y para calentar motores, acá abajo les dejamos el tráiler.

