Taylor Swift relanzó ‘Red’ y por supuesto que sus fans perdieron la cabeza

Por fin llegó el viernes, arrancamos el fin de semana y con él llegan un montón de estrenos musicales. Y la verdad es que en esta ocasión, hay algo para todos los gustos, desde aquellos que quieren escuchar algo clásico hasta algo un poco más experimental. Sin embargo, en esta ocasión les queremos contar sobre Taylor Swift, que volvió con un proyecto sumamente esperado por el enorme fan base que tiene por todo el mundo, estamos hablando ni más ni menos que del relanzamiento de Red.

Como recordarán, Taylor lanzó este disco en 2012 como su cuarto material discográfico. Todo era maravilloso hasta que nos enteramos que Scooter Braun –a quien muchos reconocerán por ser la persona que descubrió a Justin Bieber– compró los derechos de los primeros seis discos de Swift junto a Scott Borchetta, quien era el dueño de la disquera Big Machine Records y le dio la oportunidad a la cantante de grabar su álbum debut, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation.

Sin embargo, Taylor Swift no se quedó con los brazos cruzados, ya que la cantante inició una disputa legal por esos discos y canciones que tanto trabajo le costó componer. Finalmente en noviembre de 2020, se supo que la artista pop supo ganarle a Braun y Borchetta, pues dentro de su contrato no decía nada sobre volver a grabar nuevas versiones de sus propias rolas. Es por eso que después de lanzar folklore y evermore, poco a poco ha presentado adelantos de todas estas regrabaciones.

Primero mostró Fearless y Speak Now, pero ahora relanzó uno de los discos favoritos de sus fans: Red. A través de sus redes sociales, Taylor anunció con bombo y platillo que este 12 de noviembre todos podrían escucharlo, y después de mucha espera, ya está disponible en las plataformas digitales. La verdad es que son mínimos los cambios que le hizo a este material discográfico, pero es bueno saber que luego de que le quisieran picar los ojos, de alguna manera recuperó su propia música.

Como era de esperarse, parece que la gran mayoría de los fanáticos de Taylor Swift no pegaron el ojo hasta que no relanzara el disco, ya que desde la madrugada aparecieron un montón de comentarios sobre la nueva versión de Red. Por supuesto que se nota que todos andan brincando de felicidad porque podrán escuchar las canciones tal cual como las pensó la cantante, pero también festejan que poco a poco, este problema con Scooter Braun y Scott Borchetta está dejando de serlo.

Pero mejor no les contamos más, para que chequen cómo está la onda con el relanzamiento del cuarto material discográfico de Swift, a continuación les dejamos algunas de las mejores reacciones (y uno que otro meme) que nos encontramos en el internet de las cosas:

