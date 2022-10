Te armamos una playlist para romancear en el Tecate Coordenada 2022

¿Ir a un festival con esa persona que te gusta y amas tanto? Ufff, esa sí que es una cita de lo mejor. Y claro, el Tecate Coordenada 2022 será la ocasión ideal para que los románticos empedernidos vayan a ver a sus bandas favoritas y de paso, se dediquen una que otra rolita.

El verdadero ‘quien pudiera’… Bueno, ya que andamos en el mood amoroso rumbo al festival, cuando estés allá, no se te olvide pasar a donde veas a Pepsi Black, pues tendrán sampling pa’ que pruebes su máximo sabor que seguro los va a refrescar para seguirle con lo demás. Y ahora sí, sin más, acá les traemos una playlist cool para romancear. Trépenle al volumen junto a su ser amado y a disfrutar.

Imagen ilustrativa. Foto: Facebook oficial Tecate Coordenada.

“Vicio” – Camilo Séptimo

Si de algo estamos seguros, es que Camilo Séptimo se ha convertido en una de las bandas más populares de México en los últimos años. Y es que en todos los sentidos, su música evoca el romanticismo a todo lo que da. Así que durante su presentación en el Tecate Coordenada, seguro no faltarán varias parejas en el público cantándose mutuamente.

Prácticamente, la mayoría de sus canciones son una muy buena opción por si quieres dedicarle una canción a tu amorcito (bien cursis nosotros, jeje) y para nuestra lista, elegimos esta rolota llamada “Vicio” llena de vibra funky para que además de enamorarse a lo recio, echen una buena bailada.

“Qué electricidad” – Carlos Sadness

El buen Carlos Sadness es sin duda uno de los artistas españoles más queridos en México actualmente. Y no es para menos si sus rolas, llenas de una vibra ‘indie-tropical’ y de varias influencias más, están hechas para que el mundo entero le entre al romance sin miedo al éxito.

La canción que ejemplifica mejor esto es “Qué electricidad”. Si en este momento están bien enamoradísimos, este es un temazo con el que se identificaran de inmediato, con un coro bien melosos para que canten a todo pulmón “pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar… esto es algo que sucede una vez y nunca más”.

Segurito que va a sonar con todo en el Tecate Coordenada.

“Visita” – Enjambre

¿Un clásico del indie rock mexicano? Por su puesto que sí. En esta playlist no puede faltar Enjambre, una banda que siempre tiene algún temazo ideal para cualquier ocasión ya sea el amor, el desamor o lo que ustedes gusten y manden.

Fue difícil escoger una rola de ellos para esta playlist, pero creemos que “Visita” es la opción chida para la ocasión. Cuando uno está bien loco de amor, ya hasta sueña en compartir casa ¿sí o no?

“Quiero que te vengas a vivir, todos los días conmigoooooo”…

“Ciego de amor” – Los Fabulosos Cadillacs

Los Fabulosos Cadillacs serán el gran acto de ska del Tecate Coordenada y ya podemos sentir cómo se va a armar el bailazo en grande. Y bueno, en los rollos del amor, claro que no van a faltar los hitazos.

Qué ganas de que se escuche “Ciego de amor” a todo volumen, la rola ideal para esas personas que se mueren por estar con alguien por más que se resistan. No le tengan miedo al amor; es bonito y está bien.

“Love Will Come Through” – Travis

Travis será una de los actos principales del Tecate Coordenada y claro que el repertorio tendrá varios de sus canciones más románticas. En ese sentido, si hay una rola que nos gustaría escuchar para disfrutar junto a nuestra pareja, esa debe ser “Love Will Come Through“.

El tema está como para andar bien abrazados, mientras disfrutan del saborcito de una Pepsi Black bien fría y por el azúcar ni te preocupes, porque lo único empalagoso que habrá, será cuando canten juntos “so take meee, don’t leave meeeee… baby, love will come through”. Nomás de imaginarlo ya se antoja andar bien enamorado, la verdad.

“Debajo de tu piel” – Caifanes

No tenemos la menor duda de que Caifanes será uno de los actos más geniales del Tecate Coordenada y la raza en Guadalajara lo va a disfrutar al máximo. Un montón de clásicos del rock mexicano va a sonar y serán coreados con todo.

Si ustedes son de esos que les gusta el rock de la vieja escuela mexa, entonces seguro andan esperando que Saúl Hernández y compañía saque esas rolillas romanticonas como “Debajo de tu piel”.

“Eres tú” – Carla Morrison

Carla Morrison es casi casi un sinónimo de romance dentro de la escena musical mexicana. Y debemos admitirlo: fue una cosa complicada escoger una de sus canciones para este listado (ella solita podría llenar una playlist de amor por su cuenta).

Pero bueno… Es un hecho que la rifada de Carla le va a poner ese toque ultra amoroso al Tecate Coordenada con el setlist que se eche. Y sí, “Eres tú” es uno de esos temazos que no pueden faltar para romancear a tope.

“Stay” – Cat Power

Cat Power es una de las compositoras más geniales de los últimos años y es que uno de sus fuertes, es esa capacidad de enchinarnos la piel a través de sus composiciones llenas de sentimiento. Y qué chido es tenerla por acá para el Tecate Coordenada.

Prepárense porque nos espera una velada llena de canciones poderosas junto a ella. ¿Quieren una probadita? Entonces pónganse los audífonos junto a su ser amado y escuchen esta hermosa rola llamada “Stay”.

“Humanos como tú” – División Minúscula

A cualquier escenario que se trepen, los rifados de División Minúscula siempre tiene una extensa legión de fans listos para corearlos sin dudar. Claro que el Tecate Coordenada no será la excepción y para ponerle mucha emotividad romántica al festival, seguro que la banda nos hará enamorarnos con “Humanos como tú”.

“De todos los caminos por seguir, ¿sabes? Yo te escojo a ti”… Uffas.

“Flotando” – Francisca Valenzuela

Un día convives tanto con una persona, hay tanta conexión y la cosa se pone tan tensa que sin esperarlo, ya estás bien enamorado. Y esa es una de las cosas más chidas del amor: llega a veces sin que uno esté preparado.

Pues bien, eso es un poco de lo que Francisca Valenzuela nos hace sentir con esta gran canción llamada “Flotando”. Si le van a caer al Tecate Coordenada y es su primera cita con esa persona que los trae de cabeza (en el buen sentido), invítenle una Pepsi Black pa’ que queden bien y de paso, háganse un favor y dedíquense esta rola.

“Connected By Love” – Jack White

Esta es sí o sí una de las canciones más llenas de amor que nos ha traído Jack White en la vida. Es la mera mera para definir lo que es sentirse enamorado de alguien más.

Es una declaración total sobre cómo uno quiere pasar la vida con esa persona especial. Al final de cuentas, sentirse conectado con otra persona a nivel romántico, lo es todo. ¿Se imaginan que esta canción suene en el Tecate Coordenada? Momentazo que sería.

“Globos” – Technicolor Fabrics

“Voy a navegar en tu universo… descubrir lo que hay en ti”… ¿Hace falta explicar lo que esta canción de Technicolor Fabrics significa? Tal vez no, pero es que es imposible no sentirse enamorado escuchándola.

Estamos casi seguros que esta debe ser una de las canciones en las que veremos a más parejitas cantándose mutuamente durante el Tecate Coordenada. Es puro romance y ternura sin medida.

Con esta playlist romanticona, ya estás list@ para disfrutar el Tecate Coordenada a tope, y si quieres quedar mejor con tu crush, dedícale una de estas canciones y ese día consíguele una Pepsi Black pa’ que disfruten de su máximo sabor.