Qué melosos: 9 canciones que te harán creer de nuevo en el amor

Cuando uno viene de una relación amorosa complicada o de un rompimiento doloroso, a veces le cuesta creer que volverá a amar o experimentar un cariño intenso con otra persona. Bien triste el asunto y es difícil, sí, pero no imposible…. y la prueba muchas veces está en la música.

Eh, no se hagan. Seguro que ustedes mismos les ha pasado o conocen a alguien que luego de perder en el amor (suena bien trágico eso jaja), ya se anda enamorando bien recio de nuevo. Y se vale, porque está cool andar en modo cursi cuando la ocasión lo amerita.

Así que si andan en esas o en caso de que quieran estarlo, aquí les traemos un listado con algunas canciones con las que creerán en el amor otra vez.

“Only For You” de Heartless Bastards

La banda con el nombre más cool del mundo nos entregó en 2012 un gran disco llamado Arrow. Y en ese material, venía incluida una de las canciones ideales para animarse o darse chance de volver a entrarle a una relación amorosa.

Con una melodía muy indie-folk, lo que hace a esta canción de Heartless Bastards muy especial es que es bastante directa y ejemplifica a la perfección lo que significa volverse a enamorar; tener las ganas de abrir el corazón a un nuevo amor.

“Ha pasado mucho tiempo desde que sentí algo así por alguien/Tus ojos están dando vueltas por mi cabeza/Abriré mi corazón, lo haré solo por ti”…. ¿Así o más específico? Temazo, la verdad.

“Hit” de The Sugarcubes

Un día andas por ahí, pasándola bien por tu propia cuenta sin que nadie te moleste y disfrutando de no tener un compromiso romántico con nadie… pero de repente, sin que lo esperes, llega alguien a enamorarte como loc@.

Aceptémoslo: un amor repentino también tiene su encanto, sobre todo cuando no se te cruzaba de ninguna manera la idea de liarte sentimentalmente con alguien. Pues bien, más o menos por ahí se dirige esta rolota de The Sugarcubes llamada “Hit”, lanzada en el Stick Around For Joy de 1992.

“Esto no se suponía que pasara/Estaba bien por mi cuenta/Accidentalmente me sedujiste/Me enamoré otra vez“ son algunos de los versos en los que la protagonista nos cuenta, sin muchos rodeos, esa sensación a veces inexplicable de haber caído en las garras del amor. Como siempre, Björk rompiéndola.

“I Love You, Honeybear” de Father John Misty

Esta rola es el ejemplo de cómo ser ultra cursi de la manera más cruda posible. Sí, tal vez suene a que eso no tiene sentido, pero Father John Misty lo ha sabido proyectar perfectamente con esa gran canción del disco homónimo lanzado en 2015.

Aquí hay una maestría del compositor a la hora de combinar conceptos tan melosos como decirle a tu ser amado “osito/cariño”, con el recurso de una narrativa hasta distópica en versos como “A la mierd@ el mundo… eres tú con quien quiero ver el barco hundirse… mientras el mercado global colapsa y muerte llena las calles…“. Misty realmente se notó inspirado, eh.

En esta apuesta de ‘poesía pesimista’, Joshua Tillman -nombre real del músico- hasta hace referencias a cómo la gente proyecta en el amor ciertas conductas heredadas de los padres y madres. Pero remata con un “no te rindas que todo estará bien, porque te amo”. Una rola que solo puedes dedicarle a alguien que entenderá todo ese mar de conceptualización tan extremo.

“Digital Love” de Daft Punk

La verdad, esta debe ser una de las canciones más cursis y geniales que Daft Punk le dejó al mundo; de esas que la gente no se cansa de dedicar nunca. Y uno entiende bien por qué.

Si estás en pleno enamoramiento o lo has estado antes, entonces conocerás esa sensación de haber soñando alguna vez con la persona que te gusta. Pero cuando el sueño acaba, uno se frustra. Entonces, ahí viene el mar de sensaciones de que hasta el propio subconsciente ya te hace pensar en esa persona aunque estés dormido. Te enamoraste y no hay vuelta atrás.

Además, en el caso de “Digital Love”, el origen de esta rola es bien peculiar pues para componerla, el dúo se sirvió de un sample extraído de la rola “I Love You More” de George Duke lanzada en 1979. AQUÍ la historia detrás de este curioso dato.

“Lago en el cielo” de Gustavo Cerati

Siempre tú, Gustavo Cerati... al ídolo argentino le gustaba mucho jugar con metáforas en sus rolas y “Lago en el cielo” no es la excepción. Y resulta muy hermosa la manera en que él manejó la temática y la letra de este temazazazo.

La canción encaja a la perfección con ese sentimiento del miedo de volver a amar. De entender que después de una mala experiencia, no es fácil abrirse de nuevo: “sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste” cuanta nuestro querido Gus.

Pero él mismo nos entrega versos sobre comprender, ir despacio, ser paciente, de entender a la persona que amas si viene de esa experiencia no tan grata. De hacerle saber a tu interés amoroso que tú sanarás sus heridas y que harás hasta lo imposible por “hacerte sentir algo que nunca sentiste” (o sea, un amor intenso y diferente).

Qué canción, de verdad… Quién diría que sería la última que Gustavo tocaría antes de partir. POR ACÁ la historia detrás de la rola.

“Harvest Moon” de Poolside

Por ahí en algún tuitazo perdido en el mar del internet, un usuario mencionaba que “el amor se debe sentir como ‘Harvest Moon’ de Poolside” y no podríamos estar más de acuerdo. Tierno, hipnótico, romántico a todas luces… la canción ideal para dedicar cuando se está perdidamente enamorado de alguien.

También está sujeta a algunas interpretaciones. La rola también parece hablar de alguien que le dice a una posible expareja lo mucho que la extraña y cuánto la sigue amando. La segunda línea de versos es a prueba:

“Cuando éramos extraños te observaba desde lejos

Cuando éramos amantes, te amé con todo mi corazón

Sé que se está haciendo tarde y la Luna está subiendo

Quiero celebrar, verla brillando en la noche”

A final de cuenta, como dijimos, todo es cuestión de perspectiva e interpretación. Pero de lo que no hay duda, es que “Harvest Moon” a través de su sonido y su letra, expresa lo increíblemente enamorado que uno puede llegarse a sentir. “Because i’m still in love with you, i want to see you dance again…”

“Be Sweet” de Japanese Breakfast

Esta canción es del 2021 y su ondita ochentera nos atrapó tanto que la agregamos en nuestro conteo de las mejores rolas de ese año. Y la verdad, es que el Jubilee de Japanese Breakfast es un discazo.

“Be Sweet” fue la carta de presentación de ese material y más allá de esa esencia innegable de los 80, es un tema muy divertido con un trasfondo romántico sobre abrirse a la confianza de un nuevo amor.

Especialmente, el coro lo dice todo: “Sé dulce conmigo, amor/Quiero creer en ti”. Muy buena para decirle a esas personas que la andan dudando cuando se trata de dejarse llevar.

“Gold” de Chet Faker

El encanto de esta rola de Chet Faker radica en que habla sobre sentir que uno se enamora y que no hay vuelta atrás. Pero hay diferencia de otras rolas de este listado, que tienen un sonido melosos y tierno innegable, “Gold” suena a un blues cargado de onda trip-hop.

Tiene mucho flow pues, pero no deja de ser un tema con su toque romántico. Es que solo imagínense que alguien le dice “debes saber, siento el amor y está hecho de oro… nunca amé a nadie como tú, esto debe ser amor“. Y encima, que te echen todas las referencias y analogías como lo hace Chet Faker… cualquiera se enamora.

“Mrs.” de Leon Bridges

La escuela del nuevo soul tiene en Leon Bridges a uno de sus mejores compositores de la actualidad y aun romántico empedernido, si es justo decirlo. ¿La prueba? Este temazo llamado “Mrs.”

Bajo su suave instrumental, Leon nos habla de una persona a la que considera el amor de su vida. Pero en esta tierna rola, él también menciona que la relación no es perfecta, que de vez en cuando hay peleas o desacuerdos y que las cosas cambian evidentemente con el tiempo.

Pero la magia de la canción es que no lo dice en un contexto trágico o triste, sino que usa eso para recordar que siempre vale la pena arreglas las diferencias con ser amado porque “si lo logramos, si lo hacemos bien, estaremos juntos de por vida“.

Y es bonita la narrativa que utiliza Bridges, porque dice cosas como “a veces me pregunto por qué llame a tu puerta“… y de inmediato avienta un meloso verso donde recuerda lo bien que se sintió conocer a esa persona.