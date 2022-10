Acá la Sopiguía con todo lo que debes saber para lanzarte a Tecate Live Out 2022

¡Por fin! Pensamos que jamás lo diríamos pero estamos a unos cuantos días del regreso de uno de los festivales que en cuestión de años se convirtió en uno de los más importantes del norte y de nuestro país. Por supuesto que hablamos del Tecate Live Out, que después de tres años de espera, vuelve con un lineup espectacular con actos nacionales e internacionales que nos vuelan la cabeza.

Como recordarán, fue en mayo de 2022 cuando las cuentas del festival se reactivaron para compartirnos el cartel con todo el talento que formará parte de esta nueva edición. Y vaya que nos dejaron con el ojo cuadrado, pues armar una lista con artistas impresionantes del tamaño de Lorde, Jungle, Khalid, Roosevelt, Purple Disco Machine, Yungblud, Polo & Pan, Saint Motel, Clubz y muchos más.

Cartel actualizado del festival. Foto: Tecate Live Out

Sin embargo, después de aguantar varios meses desde aquel anuncio y uno que otro cambio en el lineup, el Tecate Live Out está a punto de regresar y como sabemos que muchos de ustedes se lanzarán este 15 de octubre al Parque Fundidora para formar parte de esta fiestota, acá les armamos nuestra infalible Sopiguía con todos los detalles que deben saber para tener una experiencia increíble en el festival, pero antes de darles los detalles, les tenemos un tip. Checa, si son socios del programa de lealtad ALL Accor Live Limitless de los hoteles Ibis, podrán canjear sus puntos rewards y agarrar el paquete Básico o VIP pa’ que vivan experiencias tan rifadas como esta, así que ¡ojo ahí! Ahora sí, ¿están listos? Ahí vamos.

Empecemos con un básico: conocer los horarios

Antes de empezar a armar el plan para Tecate Live Out, lo primero que deben conocer los horarios. Y es que no queremos que después de tanto tiempo de. espera, lleguen al Parque Fundidora y se den cuenta que se empalmen esos artistas que quieren ver (sí, les hablamos a ustedes, Khalid y Roosevelt), así que es esencial que sepan a qué hora tocan sus actos favoritos para evitar cualquier confusión. Y si aún no saben qué onda, a continuación les dejamos los horarios oficiales de los tres escenarios del festival para que los tengan a la mano.

Foto vía Facebook: Tecate Live Out

Habrá metro para regresar con bien del festival

Sabemos que a muchos les preocupan la onda del regreso después del festival y la verdad es que los entendemos perfecto, pues los taxis (de sitio o aplicación) salen carísimos para regresar sanos y salvos a nuestros destinos. Pero si ustedes pensaban volver en Metro, no se preocupen, que el Tecate Live Out anunció que el servicio del sistema de transporte colectivo regio se extenderá hasta las 3:00 AM (justo para ver completito el show de Lorde). Y recuerden que las estaciones más cercanas para entrar y salir del festival son Y Griega y Parque Fundidora. Tómenlo muy en cuenta.

Lo que entra y no al Tecate Live Out

Ok, ya conocemos los horarios y que el Metro estará disponible para regresar sin falla del Tecate Live Out, ahora es momento de repasar los objetos que entran y no al festival. Probablemente muchos tengan ganas de llevar con un peluche como regalo para ese artista que tanto desean ver o de plano andan planeando lanzarse junto a su perrito al Parque Fundidora para echar el baile con Jungle (todo puede pasar). Pero antes de que piensen esto y para que no les restrinjan el acceso, acá va la lista completa con las cosas que pueden pasar y las que no en esta edición.

Objetos permitidos

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema/gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie Stick

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Cámaras de grabación (maximo 12cm)

Bolsas pequeñas (máximo 30 x 30 cm)

Gel antibacterial

Medicinas de prescripción *(es necesario contar con una prescripción de un médico)

Foto vía Facebook: Tecate Live Out

Objetos prohibidos

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Comida o bebidas externas

Sombrillas o paraguas

Cadenas largas o joyería con picos

Cigarros

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc)

Bolsas/Mochilas que superen los 30 x 30 cm

Hebillas muy grandes, con picos o estoperoles

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Botellas de vidrio, latas, vasos o hieleras

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas, odres o anforitas

Cualquier tipo de arma, tales como: navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.

Drogas y/o su parafernalia, sustancias ilícitas o medicamentos sin receta médica

Cámaras de foto profesionales, cámaras de vídeo o equipo de grabación de audio, tales como: lentes desmontables, tripiés, lentes telefotos, etc.

Foto vía Facebook: Tecate Live Out

Habrá lockers para que guarden todas sus cosas

Ahora bien, después de conocer todos los objetos con lo que sí podrán entrar al Tecate Live Out, es momento de pensar en la comodidad. Tenemos muy claro que puede ser molesto andar cargando la chamarra, mochila o cualquier otra cosa durante todo el festival. Pero si a ustedes no les late traer el tianguis por todos lados, ahí les va una buena noticia porque podrán rentar un locker y andar libres por el Parque Fundidora. A continuación les dejamos más detalles sobre los lockers.

Foto vía Facebook: Tecate Live Out

Chequen el clima y armen un buen ofni

El clima es otro punto importante a considerar para lanzarse a Tecate Live Out y cualquier festival en general. Normalmente, en Monterrey hace calor casi todo el año, y por acá les recomendamos llevarse un ofni cómodo y ligero para correr entre escenarios y aguantar las casi 12 horas de música que nos esperan (tampoco olviden llevar bloqueador, porque lo necesitarán). Sin embargo, el pronóstico dice que el día estará nublado y hay probabilidad de que en la noche se sienta ‘el fresco’. Así que no estaría de más que se lleven una chamarra fresca por si las dudas.

Captura de pantalla: Weather.com

¿Como con cuánta lana la arman?

Por último pero no menos importante, hablemos de dinero. Además de la diversión, pasarla bien y ver a todos los actos del cartel, inevitablemente hay que gastar algo de lana para estar a gusto dentro de Tecate Live Out, porque de repente la tripa y la garganta nos piden que les echemos algo. Aunque eso sí, el presupuesto para el festival depende de la hambre –y sobre todo la sed– que tengan ese día.

Para que se den una idea, la chela estará más o menos entre 120 y 140 pesitos mexicanos y el agua o refresco saldrán en unos 50 y 70 morlacos, mientras que para entrarle a una buena comida (que los deje satisfechos) tendrán que desembolsar mínimo unos 100 varitos. A eso habría que sumarle un souvenir y algún artículo del merch oficial dentro del Parque Fundidora te cuesta de 300 hasta 1200 pesos. Pero si a ustedes no les late comprar la gorra o la playera del evento, podemos decirles que con unos 500-700 pueden sobrevivir sin falla durante el festival.

Foto vía Facebook: Tecate Live Out

Ahora sí, esta es toda la información que necesitan saber para pasársela bomba en Tecate Live Out 2022 y acuérdate que para que vivas experiencias más rifadas como esta, ser socios del programa de lealtad ALL Accor Live Limitless de los hoteles Ibis, te da el chance de entrarle a su paquete Básico -con 2,000 puntos rewards- y VIP -con 10,000 puntos rewards- pa’ que puedas gozar de buenos beneficios como este; checa más información ACÁ.

¿Ya están listos para este día lleno de buena vibra y gran música? Prepárense y descansen muy bien, porque nos espera una jornada espectacular en la tierra de la carnita asada.