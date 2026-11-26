Lo que necesitas saber:
El Tecate Pa'l Norte se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo. La venta de boletos comenzará a partir del 1 de diciembre.
Es momento de ir planeando los conciertos y festivales a los que asistiremos en 2027… y uno de los que siempre es un “sí o sí” es el Tecate Pal Norte, en Monterrey, Nuevo León. ¿Vas a armar los boletos o abonos? Entonces, acá te dejamos el dato.
Fechas oficiales del Tecate Pal Norte 2027
El Tecate Pal Norte se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo, en el Parque Fundidora, un espacio que ya se ha vuelto emblemático para la realización de este festival.
Con esto en mente, ya varios podrán ir previendo si podrán asistir… y si es el caso, entonces comenzar a adquirir sus boletos del Tecate Pal Norte.
Lineup del Tecate Pal Norte
La edición 2027 del festival contará con la participación de Charli XCX, Travis Scott, Post Malone, Angine de Potrine y Fontaines D.C como headliners.
También destacan los nombres de Raye, Boys Noize, Martin Garrix, Hombres G, Caifanes, TOMORA, Julión Álvarez, Fobia, Joji y Ed Maverick, entre muchos otros. En total, serán más de 120 bandas y artistas, repartidos en 8 escenarios.
Abonos del Tecate Pal Norte
Previo a la revelación del lineup oficial, se pusieron a la venta los “abonos tempraneros”, algo así como el “early bird” que se acostumbra ofrecer en otros festivales a un precio especial. Estos ya están agotados.
Así que, ahora, tendrá lugar la venta regular. De acuerdo con la organización del festival, los boletos para el Tecate Pal Norte estarán a la venta a partir del 1 de diciembre a las 14:00 horas.
Los precios de los abonos para los tres días del Tecate Pal Norte son los siguientes (Fase 1 y sin cargos por servicio):
- Abono General: 4,4,995 pesos
- Abono General Plus: 6,175 pesos
- Abono Ascendente: 8,275 pesos
- Abono VIP: 11,320 pesos
Los abonos pueden comprarse sin cargos por servicio en las taquillas del Auditorio Banamex.