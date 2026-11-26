El lineup del Tecate Pal Norte ya fue anunciado. Estarán bandas como Fontaines D.C., TOMORA, Charli XCX, Travis Scott y Post Malone. Los boletos se venderán a partir del 1 de diciembre.

Lo que necesitas saber: El Tecate Pa'l Norte se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo. La venta de boletos comenzará a partir del 1 de diciembre.

Es momento de ir planeando los conciertos y festivales a los que asistiremos en 2027… y uno de los que siempre es un “sí o sí” es el Tecate Pal Norte, en Monterrey, Nuevo León. ¿Vas a armar los boletos o abonos? Entonces, acá te dejamos el dato.

Foto: Especial.

Fechas oficiales del Tecate Pal Norte 2027

El Tecate Pal Norte se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo, en el Parque Fundidora, un espacio que ya se ha vuelto emblemático para la realización de este festival.

Con esto en mente, ya varios podrán ir previendo si podrán asistir… y si es el caso, entonces comenzar a adquirir sus boletos del Tecate Pal Norte.

Foto: Apodaca Group.

Lineup del Tecate Pal Norte

La edición 2027 del festival contará con la participación de Charli XCX, Travis Scott, Post Malone, Angine de Potrine y Fontaines D.C como headliners.

También destacan los nombres de Raye, Boys Noize, Martin Garrix, Hombres G, Caifanes, TOMORA, Julión Álvarez, Fobia, Joji y Ed Maverick, entre muchos otros. En total, serán más de 120 bandas y artistas, repartidos en 8 escenarios.

Lineup del tecate pal Norte / Foto: @TecatePalNorte

Abonos del Tecate Pal Norte

Previo a la revelación del lineup oficial, se pusieron a la venta los “abonos tempraneros”, algo así como el “early bird” que se acostumbra ofrecer en otros festivales a un precio especial. Estos ya están agotados.

Así que, ahora, tendrá lugar la venta regular. De acuerdo con la organización del festival, los boletos para el Tecate Pal Norte estarán a la venta a partir del 1 de diciembre a las 14:00 horas.

Los precios de los abonos para los tres días del Tecate Pal Norte son los siguientes (Fase 1 y sin cargos por servicio):

Abono General : 4,4,995 pesos

: 4,4,995 pesos Abono General Plus: 6,175 pesos

6,175 pesos Abono Ascendente : 8,275 pesos

: 8,275 pesos Abono VIP: 11,320 pesos

Los abonos pueden comprarse sin cargos por servicio en las taquillas del Auditorio Banamex.