¿Cómo fue que se agotaron los NFTs de Tecate Pa’l Norte?

El Tecate Pa’l Norte siempre se ha mantenido a la vanguardia. Y con esto, no solo nos referimos a la parte de la fiesta musical que nos traen cada año, sino también de las nuevas formas del entretenimiento tecnológico. Ahora, con los llamados NFTs y el metaverso revolucionando la industria, el festival regio nos trae una nueva experiencia que luce fascinante.

El Tecateverse es toda una realidad y a través del mismo, tendremos la oportunidad de interactuar tanto en su universo como en la vida real, sobre todo cuando andemos pasándola genial en el emblemático festival allá en la tierra de la carnita asada. Suena de lujo, ¿verdad? Les explicamos más a detalle qué onda con todo esto.

¿Qué es un NFT?

Aunque ahora son muy populares entre los entusiastas del internet, los NFTs siguen siendo un misterio para muchas personas. Pero no te preocupes porque acá intentaremos explicarte qué son y para qué sirven de la manera más sencilla. En el sentido estricto, las siglas significan Non Fungible Token o Token No Fungible y a grandes rasgos, se identifican como bienes o activos digitales únicos en su tipo.

Los NFTs pueden ser cualquier cosa, desde una imagen digital hasta una canción, un GIF, un video o archivo multimedia sea cuál sea, entre otras cosas. Sí, sabemos lo que estás pensando… ¿no podrían estos archivos digitales reproducirse o copiarse? Bueno, la cosa es que con las piezas NFT es que cuentan con tecnología blockchain (o cadena de bloques), que sería algo así como su certificado de autenticidad.

Visto de otro modo, los Tokens No Fungibles en el mundo digital son como las obras de arte. Un ejemplo: solo existe una pieza original de La última cena de Leonardo Da Vinci, pintada y firmada por su autor. A través del tiempo, otras personas han recreado esta reconocida obra, pero al final de cuentas solo son copias.

Pues bien, eso es lo que sucede con los NFTs: se trata de bienes, activos o arte digital de los que solo existe una pieza auténtica y a estos archivos, se les implementa una cadena de blockchains como su firma de autenticidad. Lo mejor: estos bienes digitales los puedes intercambiar o vender en el mercado digital y en el mundo real

Si aún les quedan algunas dudas, en el siguiente video les seguimos explicando más a detalle qué son y cómo funcionan.

Tecate Pa’l Norte y el éxito de sus NFT

Para celebrar el 10 aniversario de su existencia, el Tecate Pa’l Norte ha lanzado una colección de NFTs especiales que les serán de gran utilidad tanto en el ámbito virtual como en el mundo real. Ahora bien, ¿los Non Fungible Tokens de Tecate cómo se usan? Estas piezas pueden canjearse en Tecateverse para adquirir beneficios ya sean digitales en la edición 2022 del festival.

El lanzamiento del Tecateverse y los NFTs se anunció desde hace unas semanas y en poco tiempo, se han convertido en un rotundo éxito al grado de que se acabaron en tiempo récord. Y no solo eso pues incluso se están revendiendo muy por encima de su valor original.

¿Por qué han causado tanto revuelo? Bueno, como dijimos, todo se debe a que estos NFTs le dan a su dueño beneficios exclusivos, los cuáles contemplan entre otras cosas un camerino en backstage para seis personas, abonos dobles para eventos organizados por el Tecate Pa’l Norte y más. Además, desde el metaverso de la marca cervecera los asistentes también tendrán la oportunidad de conseguir ‘Eagle Points’, mismos que se podrán canjear en el sitio de Código Tecate por merch oficial y cerveza gratis en el festival.

Esto sin duda, nos muestra cómo tanto la cerveza Tecate como el Tecate Pa’l Norte no solo han sido pioneros, sino que han revolucionado la industria de los festivales en México al ser el primer evento que implementa su propio metaverso y NFTs. Ahora sí, de aquí en adelante ya saben qué sorpresas pueden esperar si le entran a la experiencia.