Qué moderrrnos: Tecate Pa’l Norte es el primer festival en México en lanzar una colección de NFT

El 2022 pinta para ser un gran año en cuanto a la música en vivo se refiere, porque ya se anunciaron un montón de conciertos y festivales que nos emocionan. Entre ellos por supuesto que está Tecate Pa’l Norte, que luego de regresar en 2021 con un cartelazo encabezado por Foo Fighters, Tame Impala, Foster The People y The Whitest Boy Alive (ACÁ pueden checar los mejores actos que vimos en esa edición), volverá a su fecha habitual en marzo con un lineup que tiene algo para todos los gustos.

Imagínense que en un fin de semana, tendremos chance de ver en la tierra de la carnita asada a artistas como The Strokes, Maroon 5, The Libertines y Martin Garrix (AQUÍ les dejamos el cartel completo). Sin embargo, esa no es la única sorpresa que los organizadores traen para nosotros, pues además de la fiestota que seguro se armará el 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora, también nos presentan algo que ningún otro festival de nuestro país se ha atrevido a hacer, algo muy moderrrno como dirían por ahí.

Tecate Pa’l Norte le entra al mundo digital con su primera colección de NFT

Resulta que el Tecate Pa’l Norte anunció con bombo y platillo que le entraría al mundo de los famosos NFT (o Non-Fungible Tokens) lanzando su primera colección. Para los que todavía no entienden muy bien de qué va todo esto, se trata de un activo digital único que se vende, rifa o compra pero no se puede copiar o clonar. En pocas palabras, si compras alguna pieza virtual bajo este formato, tú serías el único propietario de dicho objeto. Pero esto no solo queda en el mundo digital.

En ocasiones, estos tokens se pueden canjear por un objeto físico o experiencias en el mundo real o virtual. Y es ahí donde entran los NFT de Pa’l Norte, pues le dará acceso a los compradores a experiencias de por vida en el mundo real, arte digital y experiencias virtuales. Para que se den una idea de lo que hablamos, si arman alguna de estas piezas, podrán contar con beneficios vitalicios como un camerino en backstage para 6 personas, experiencia hospitality, abonos dobles, giveaways y más.

¿Y cómo le hago para comprar un NFT?

Ahora bien, si después de leer todo lo que Tecate Pa’l Norte les otorgará por comprar alguno de sus NFT, probablemente se estén preguntando, ¿cómo le hago para armar uno? Bueno, pues la cosa es muy fácil, estarán disponibles a partir del 15 de marzo en el canal del festival en Discord (POR ACÁ pueden entrar). Sin embargo, si no saben cómo entrarle, en ESTE LINK resolverán todas y cada una de las dudas que tengan, desde cómo comprar tu primera criptomoneda hasta el proceso completo de compra de algunos de sus objetos.

Pero eso sí, tendrán que ponerse las pilas porque solamente pondrán a la venta mil tokens y probablemente vuelen como pan caliente gracias a todos los beneficios que los organizadores están ofreciendo. Ahora bien, que compres uno de estos coleccionables no quiere decir que ya sea tuyo, pues será una rifa y el19 de marzo anunciaran a los ganadores, para que el 23 de marzo puedas registrarte y así recibir tus beneficios el 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora.