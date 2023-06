En los últimos años, muchas mujeres han trabado y hecho muchísimos para romper con varias ideas y estereotipos que se tienen desde hace mucho tiempo sobre el papel de las artistas en la industria musical. Sin embargo, en la actualidad, nadie se ha tomado tan en serio esto como The Aces, una banda alucinante y con un montón de cosas por decir.

Aunque ya llevan un buen rato tocando y sacando música (bajo un nombre muy parecido), este grupo de chicas se han convertido en representantes del girl power en el pop y rock alternativo, pues traen una propuesta musical muy rifada que incluso ya tuvimos chance de escuchar en México. Sin embargo, usan su música para dar un mensaje aún más importante y si ustedes no ubican a The Aces, no hay problema, que acá les encargamos de contarles sobre esta bandota.

En esta ocasión les presentamos a The Aces, una banda que les volará la cabeza con su propuesta/Foto: Getty Images

¿Quiénes son las integrantes de The Aces?

The Aces es una banda estadounidense formada en Provo, Utah en 2016. La agrupación tiene cuatro integrantes: la guitarrista Katie Henderson, la bajista McKenna Petty y las hermanas Alisa y Cristal Ramirez en la batería, guitarra y voz principal respectivamente, quienes llevan un buen rato haciendo cosas interesantes.

Su historia comenzó cuando las hermanas Cristal y Alisa Ramirez tenían ocho años. Aunque ninguna recuerda exactamente cuándo empezaron a pensar en una carrera musical, pero ambas se criaron en un hogar donde siempre hubo música: su padre bailaba salsa con ellas, su madre covereaba a artistas pop de los 80, y su hermano mayor tocaba en muchas bandas de hardcore punk locales.

Katie Henderson, Cristal Ramirez, Alisa Ramirez y McKenna Petty son las integrantes de The Aces/Foto: Getty Images

Sus inicios como The Blue Aces

Con el interés a tope por la música, las hermanas Ramirez comenzaron a tocar mientras estudiaban y armaban covers de sus bandas favoritas en YouTube. Más adelante, en unas fiestas navideñas, las dos le rogaron a su mejor amiga, McKenna Petty que pidiera un bajo como regalo y se lo cumplieron. Las tres aprendieron a tocar de manera autodidacta y empezaron a pensar en la idea de armar una banda.

Finalmente, esta idea se hizo realidad cuando la amiga de McKenna, Katie Henderson se unió a ellas. Fue así como en 2008 y después de improvisar en el garage de su vecino, nació The Blue Aces, el primer nombre con el que se dieron a conocer estas chicas y con el que lanzaron dos EP’s. Pero no solo eso, en esa época comenzaron a pulir su talentos y obtener exposición durante la secundaria, pues ya tocaban en venues y bares locales.

En sus inicios, la banda era conocida como The Blue Aces, aunque más tarde acortaron su nombre/Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo y a medida que ampliaron su presencia dentro de la escena musical de su ciudad, como The Blue Aces las incluyeron en varias listas de mejores bandas de Provo y Utah de medios pequeños, entre ellos Provo Buzz y Paste Magazine. Sin embargo, en 2014, las chicas decidieron seguir una carrera musical profesional después de ver a Lorde gana su primer Grammy a los 18 años.

Sin contar con conectes en la industria musical, las chicas comenzaron a buscar apoyo para trabajar de manera profesional con productores consumados. Y no tardaron mucho tiempo en que les echaran la mano, pues varios sellos independientes estaban interesados en contratarlas. Pero finalmente en 2016, The Blue Aces firmaron con Red Bull Records.

Una nueva etapa simplemente como The Aces

Luego de firmar con un sello que las respaldaba y tras un buen rato como The Blue Aces, Katie Henderson, McKenna Petty, Alisa y Cristal Ramirez decidieron acortar su nombre y dejarlo como The Aces. En esta nueva etapa, la banda escribió dos rolas de manera independiente, “Volcanic Love” y “Stuck”, pero al mismo tiempo entraron en sesiones de composición y grabación.

En 2017, The Aces se embarcaron en su primera gira por Estados Unidos, que pasó por escenarios importantes como SXSW e incluso compartieron cartel con bandas como Portugal. The Man. Pero lo más importante fue que el 23 de junio de ese mismo año lanzaron su EP debut I Don’t Like Being Honest, el cual tuvo buenas críticas e incluso el primer sencillo, “Stuck” llegó al puesto 38 en la lista Billboard Alternative Songs.

Para 2018, The Aces se sumaron al tour de la banda Coin y en abril de aquel año, la banda sorprendió lanzando su primer álbum de estudio, When My Heart Felt Volcanic, con el que empezaron a ganar más atención en la industria musical. Tanto así que tocaron en el programa Late Night Show de Seth Meyer y su rola “Strong Enough” apareció en el soundtrack del juego NBA 2K20.

Por si esto no fuera suficiente, 5 Seconds of Summer anunció que The Aces serían las teloneras de su gira mundial Meet You There. Además, la banda anunció sus primeras giras como headliners en Estados Unidos y Europa para el resto de 2018 y 2019, donde tocaron en escenarios y festivales grandes como Life is Beautiful, Austin City Limits y el Live Out de Monterrey… sí, ya debutaron en México.

The Aces armó su primera rola con temática queer y pronombres de género

A inicios de 2020, The Aces empezaron a lanzar varios sencillos de su segundo disco de estudio, entre ellos “Daydream”, “Lost Angeles” y “My Phone is Trying to Kill Me”. Sin embargo, entre esos singles llamó la atención una rola llamada “Kelly”, la cual toca temas queer y la primera canción de la banda en usar pronombres de género.

Sobre esta rola, Cristal y Alisa Ramirez comentaron que si bien ya habían pensado en usar pronombres en la música de The Aces (pues tres de las cuatro integrantes se han declarado abiertamente gay), no estaban listas para entrar en ese lugar como artistas. Finalmente lo hicieron y se mandaron una canción que sin duda, es el reflejo de muchas personas queer en la actualidad.

Parece que el 2023 será el año de The Aces

Originalmente estaba planeado que The Aces lanzara Under My Influence en junio de 2020. Pero días antes del estreno anunciaron que el álbum se retrasaría en respuesta a las protestas por el asesinato de George Floyd. Después de mucha espera, a mediados de julio presentaron este disco que una vez más, tuvo grandes comentarios.

Con la llegada de la pandemia, The Aces tuvo que mover la gira de promoción de su segundo álbum de estudio. Sin embargo, en 2021 salieron de tour por gran parte de Estados Unidos. Además, lanzaron un sencillo doble con dos rolas inéditas que no aparecieron en Under My Influence, así como el sencillo “Don’t Freak”.

En 2022, la banda se aventó un par de fechas en Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, y también lanzaron la canción “Girls Make Me Wanna Die”. Pero parece que el 2023 será el año de The Aces, pues anunciaron un enorme tour que pasará por Europa y Norteamérica. Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron su tercer material discográfico llamado I’ve Love You For So Long, con el que buscan terminar de llevar su propuesta a todo el mundo.

¿Qué es lo que hace especial a The Aces?

Sin duda, The Aces es una de las bandas más emocionantes de los últimos años, pues tienen una propuesta musical muy interesante. Dentro de su considerable discografía, podemos escuchar que han experimentado con un montón de géneros, pues sus rolas van desde el indie pop y synth pop hasta el new wave y rock alternativo.

A esto habría que sumarle el contenido de sus letras, pues The Aces habla de cosas que a cualquiera le pueden pasar en la actualidad, como conocer a una persona en internet o andar en la calle de la amargura porque no te pela tu crush. Aunque eso sí, como ya lo mencionábamos antes, empezaron a escribir algunas rolas con pronombres de género, lo cual hace aún más universal su mensaje.

Además, The Aces es una banda con muchísima actitud, pues desde que empezaron a ganar popularidad y porque todas las integrantes son mujeres, han tenido que lidiar con la idea del género en la industria musical y los estereotipos de “bandas de chicas”. Así que a través de sus canciones, discos y shows, el grupo ha buscado acabar con estas ideas, demostrando que es más valiosa su música que el género.

Definitivamente, si quieren escuchar una banda que tiene algo qué decir, así como una buena propuesta musical y un montón de talento, tienen qué darle una oportunidad a The Aces. Y esperamos que muy pronto regresen a México, porque queremos ver su evolución y esta nueva etapa en vivo y a todo color.