En la actualidad, hay un montón de proyectos haciendo música espectacular pero que muchas veces no tienen los reflectores que se merecen. Hay muchos ejemplos de esto, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. Sin embargo, en los últimos años apareció The Altons, una banda que se robó la atención de algunos por su increíble mezcla de ritmos como el rock, blues, soul y más géneros.

Desde hace algunos años, esta agrupación viene sonando fuerte y encabezando con otros artistas la escena musical latina en California. Y cómo no, pues su fusión de sonidos es algo que sin duda todos tienen qué escuchar porque no hay nada ni nadie que se les parezca en la actualidad. Pero si no los conocen, no se preocupen, que acá nos encargaremos de presentárselos, aunque les advertimos que en cuanto escuchen alguna de sus rolas, se convertirán en su nueva obsesión.

Foto vía Facebook: The Altons

¿Quiénes son The Altons?

The Altons son una banda del Este de Los Ángeles formada por Bryan Ponce (cantante/guitarrista), Adriana Flores (cantante/percusionista), Chris Manjarrez (bajo), Joey Quinones (guitarra) y Caitlin Moss (batería). Antes de juntarse para hacer música, todos ellos formaron parte de proyectos interesantes de la escena independiente angelina como Chulita Vinyl Club, Quitapenas, Buyepongo y Chicano Batman. Sin embargo, en algún punto los cinco tenían que tocar juntos y fue en el bar Five Star donde por fin decidieron armar su propia propuesta.

Según lo que han contado en distintas entrevistas, todos venían de diferentes espectros musicales. Unos tocaban rock y otros punk, pero las cosas cambiaron cuando entró Adriana a la banda, ya que ella aportó otras influencias como el soul, blues y funk. Con esos géneros combinados con un toque latino, comenzaron a componer sus propias canciones y a pesar de que les costó trabajo –y años– encontrar un sonido propio, lograron fusionar y crear algo completamente único.

Foto vía Facebook: The Altons

El sencillo con el que llamaron la atención de varios medios

En 2016 y después de tocar por algunos foros de Estados Unidos, The Altons estrenó su EP debut homónimo. Aquí reunieron seis rolas con las que empezaron a romperla y perfilarse como una de las bandas más interesantes de Los Ángeles, entre ellas “Going Nowhere”. Poco a poco, estos talentosísimos músicos, de boca en boca comenzaron a hacer ruido en la ciudad que los vio nacer, tocando cada vez en foros más grandes y ante público que iba especialmente a verlos.

Sin embargo, la creatividad y las ganas de seguir creando música no para dentro de este proyecto, es por eso que un año más tarde presentaron “Darling Girl”, un sencillo que llamó la atención de la prensa especializada por su ritmo vibrante y la electrizante voz de Adriana. Para 2018 y 2019 continuaron lanzando singles como “Gotcha”, “I’ll Be Around”, “Shiny Shoes” y “Maldito”, canciones en las que terminan de fusionar por completo sus raíces latinas con otros géneros conocidos dentro de la música estadounidense.

La llegada de su álbum debut y el futuro prometedor de esta banda

Fue hasta el 2019 cuando The Altons estrenaron su material discográfico debut llamado In The Meantime. En este álbum reúnen la gran mayoría de los sencillos que lanzaron con el tiempo, combinados con canciones que escribieron mientras se consolidaban dando shows en su estado natal, California, como “Back Home”, “Quentin”, “Miles Away”, “Last Call” y la rola homónima.

Para el siguiente año y antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, la banda tuvo chance de tocar en algunos bares de Los Ángeles e incluso le entraron a los autoconciertos. Al mismo tiempo y para calmar las ansias de las personas que ya los seguían, rompieron el silencio con un single doble donde vienen los temas “When You Go (That’s When You’ll Know)” y “Over and Over”.

En 2021 y para aprovechar que las cosas estaban regresando a la normalidad, The Altons se rifaron con otro par de rolas inéditas, “Tangled Up in You” y “Soon Enough”. Pero al mismo tiempo también volvieron a los escenarios para continuar conquistando California. Sin embargo, para 2022 darán un paso muy importante, pues visitarán México por primera vez como parte del talento de Corona Capital, donde comparten cartel con Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Paramore, Miley Cyrus y más.

¿Qué es lo que hace tan especial a The Altons?

Como ya lo mencionábamos antes, en estos momentos hay un montón de artistas con orígenes latinos creando proyectos sumamente interesantes en Estados Unidos y de cualquier género que se les venga a la mente. Sin embargo, lo de The Altons es algo único, ya que además de tomar con orgullo sus raíces y la música de nuestro continente, crearon una mezcla con géneros “más comerciales”. Todo esto da como resultado una propuesta llena de buena vibra y sentimentalismo que les robará por completo la atención.

Rock, soul, R&B, rockabilly y hasta psicodelia son solo algunos de los sonidos que podemos encontrar en sus canciones. Además, en sus letras podrán encontrar algo con lo que cualquiera se puede identificar, como el amor y desamor, la alegría e incluso de repente se dan a la tarea de escribir historias fantásticas. Sin duda, si quieren escuchar algo diferente, con buena vibra vintage y un toque moderno, no pueden dejar pasar a esta bandota que afortunadamente, tendremos chance de ver en México dentro de muy poco.