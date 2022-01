¡El concierto en la azotea de The Beatles por fin llegará a plataformas de streaming!

El 2020, los fans de The Beatles lo cerraron con el que quizá sea el documental más importante e impactante en la historia de la banda: Get Back. A lo largo de varios años y con un enorme trabajo detrás, el cineasta Peter Jackson restauró las más de 60 horas de filmación de las sesiones de grabación que dieron como resultado el último disco publicado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Let It Be.

Y estamos completamente seguros de que los miles de seguidores que tienen los Fab Four en todo el mundo quedaron satisfechos y emocionados con esta docuserie de Disney+. No solo nos mostraron una visión más completa de lo que pasaba con la agrupación a meses de separarse, probablemente lo más valioso de todo esto fue ver cómo es que estos cuatro musicazos trabajaban en el estudio y componían esas canciones que marcaron a varias generaciones.

Por fin podremos escuchar el concierto en la azotea de The Beatles en streaming

Pero además de ver a The Beatles escribiendo “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “For You Blue” y más clásicos de Let It Be, como bonus nos dieron una verdadera joyita que por mucho tiempo estuvo oculta: el mítico concierto en la azotea de Apple Corps. restaurado, la última vez que John, Paul, George y Ringo tocaron juntos públicamente. Así es, en el documental podemos ver los 42 minutos completos de esta presentación legendaria.

Sin embargo, parece que este showsazo no solo se quedará para los suscriptores de Disney+. Resulta que en algunas partes del mundo proyectarán en cines este icónico concierto, y aunque lamentablemente no llegará a México nosotros también estamos tristes por esa noticia , no todo está perdido. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues lo que sí podremos disfrutar de este lado del planeta es el audio del concierto completamente remasterizado.

Además del trabajo que Peter Jackson hizo con todas las horas de filmación del proyecto Get Back, Giles Martin –ni más ni menos que el hijo de George Martin, el legendario productor de The Beatles– mezcló junto a Sam Okel –quien trabaja en los Abbey Road Studios– el audio entero del concierto en la azotea. De ahora en adelante podremos escuchar esta presentación en estéreo y Dolby Atmos, con una calidad alucinante.

A diferencia de la película del show que estrenarán en cines a nivel mundial, las canciones estarán disponibles por primera vez en plataformas de streaming como Apple Music y muchas más este 28 de enero, así que como verán, este será un enorme regalo para los fans de los Fab Four. Pero mientras esperamos a que llegue la hora para disfrutar este conciertazo mítico, chequen a continuación un mini teaser de lo que nos espera: