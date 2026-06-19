Lo que necesitas saber: La BBC no poseía la grabación de The Beatles en Top of the Pops, ya que antes se acostumbraba regrabar sobre las cintas...

Hay mucho de The Beatles que aún no hemos visto y escuchado… o que se creía perdido. En este último caso está la grabación de la actuación de la banda en el legendario programa de la BBC, Top of the Pops.

Foto: Disney+

The Beatles tocaron “Can’t Buy Me Love” y “You Can’t Do That”

El feliz hallazgo fue confirmado por medio de la cuenta de Film is Fabulous, una iniciativa que se encarga de rescatar y preservar colecciones de grabaciones que pertenecen a privados… y bueno, ahí les llegó el preciado archivo.

De acuerdo con Film is Fabulous!, se trata de un negativo de 35mm en el que The Beatles interpretan “Can’t Buy Me Love” y “You Can’t Do That” en el programa Top of the Pops, el 19 de marzo de 1964.

Screenshot

La aparición de The Beatles en el icónico programa sólo ha sido vista por unos cuantos… los que lo vieron en su momento. Durante décadas se consideró completamente perdida.

Ahora toca restaurar la cinta… luego será dada a conocer por completo

Afortunadamente, el archivo fue obsequiado a Film is Fabulous! y ahora “sólo” se encargará de su restauración. “También se mantendrán conversaciones con otros departamentos de la corporación para garantizar que el contenido esté disponible para un público amplio”, señaló la iniciativa británica.

De acuerdo con NME, en la grabación se puede ver el ambiente del programa previo a la salida de The Beatles, ahí entre maquillistas, técnicos, para luego hacer cuatro tomas de “Can’t Buy Me Love”, un par de ellas con fallas… luego descansos y, clásico, George, Paul, John y Ringo bromeando entre ellos.

La BBC no cuenta con esta importante grabación ya que, hace años, lo que se acostumbraba era reutilizar las cintas… así que no había manera de preservar. Años después, la arrepentidota… pero quién iba a saber que estaban frente a la banda más importante de la historia.