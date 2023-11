The Chemical Brothers nunca decepcionan y su fiesta en el Corona Capital 2023 es la prueba

Lo que necesitas saber: No nos queda duda: The Chemical Brothers fueron uno de los mejores actos del Corona Capital 2023.

Qué impresión ver a The Chemical Brothers en el Corona Capital 2023, con tanta energía siempre. Pasan los años y Ed Simons y Ted Rowland continúan con el acelerador a fondo. En esta ocasión abrieron fuerte con “Go”, y el dúo no dejó de soltar maravillas como “Star Guitar” y “Hey Boy, Hey Girl”.

Foto: cortesía OCESA.

The Chemical Brothers en el Corona Capital 2023: Un juego de adivinación musical

Con la cantidad de música que han lanzado los ingleses, cada sonido puede ser una invitación a una rola suya, ya sean vocales o instrumentación. Eso pasó en “The Golden Path”, en la que si bien no dejaron ir toda rola, nos mantuvieron al borde para concentrarnos en sus visuales.

Desde el inicio, jugaron con vocales breves de “Do It Again”, antes de entrar a la intensa “Eve of Destruction”. Es muy divertido escuchar y adivinar partes de canciones de una discografía de diez álbumes. Un juego que solo nos podía traer The Chemical Brothers en el Corona Capital 2023.

The Chemical Brothers en el Corona Capital 2023. Foto: David Barajas.

Visuales especiales y con mucha atención a los fans

Para su show, The Chemical Brothers se propusieron utilizar las luces del escenario Vans para su mayor beneficio. Apagaban completamente el escenario para encenderlo en rolas como “MAH”, “Got to Keep On” y “Chemical Beats”.

Inclusive el dúo podía controlar a la gente a base de tres colores en las pantallas, eso sí, con estrobos y mucho audio de por medio. No necesitan interactuar con el público para entenderse a base de rolas con ellos.

El día llegó y The Chemical Brothers regresaron a México, de nuevo a un Corona Capital, después de su presentación en el 2018, para desconectarnos de la realidad y llevarnos a un viaje visual y sonoro, que inició con una invitación: “Come With Us”. ?? Así sonó “Got To Keep On”. pic.twitter.com/awSrPmke6z November 20, 2023

Mucho baile para quemar el último combustible

Ya notábamos mucho cansancio en el público que se lanzó a ver a The Chemical Brothers al Corona Capital 2023 y aún así, los británicos lograron exprimir lo último con bastante intensidad en el set.

Pensamos en “Wide Open” y “Galvanize”, momentazos en los que quedarse quieto no era una opción. Ellos mismos solían salir de su estación para alentar, y basta con ver a las sombras brincando para contagiarse.

Esperamos vengan con un show para lucir los tracks de su For That Beautiful Feeling con lujo de detalle. Nunca será suficiente ver a los genios de Manchester sintetizando en vivo.

The Chemical Brothers en el CC2023. Foto: David Barajas.

Setlist de The Chemical Brothers en el Corona Capital 2023

1. Go

2. Do It Again / Get Yourself High

3. MAH

4. No Reason

5. Hey Boy Hey Girl

6. Swoon

7. Temptation / Star Guitar

8. Got to Keep On

9. Escape Velocity / The Golden Path

10. Wide Open

11. Dig Your Own Hole / Under the Influence / Free Yourself / Get Up on It Like This

12. Believe

13. Goodbye

14. Setting Sun

15. Song to the Siren / C-H-E-M-I-C-A-L

16. Block Rockin’ Beats

Wow! Thank you for an amazing night under a Mexican moon! ❤️?? That was the last gig of 2023 – thanks for making it such a special one & thanks to our amazing crew for being so consistently wonderful. ?#chemicalbrotherslive #thechemicalbrothers #coronacapital Video by Sam Kirby pic.twitter.com/DqjO2Pkbuc — The Chemical Brothers (@ChemBros) November 20, 2023

