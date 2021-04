Para bailar sabroso: The Chemical Brothers regresan con la rola “The Darkness That You Fear”

Por fin llegó el viernes y por supuesto que tenemos muchísimo estrenos musicales. Como ya lo sabrán, a falta de conciertos y festivales, muchos artistas se pusieron las pilas y comenzaron a componer rolas desde el encierro. Pero sinceramente no esperábamos que prácticamente cada semana tuviéramos canciones recién salidas del horno, y muchos menos de grupos que nos hacen mover el bote con sus beats, como The Chemical Brothers.

Fue en 2019 cuando Ed Simons y Tom Rowlands lanzaron su más reciente material discográfico No Geography, con el que incluso visitaron la Ciudad de México y Guadalajara, y armaron una espectacular gira por todo el planeta. Sin embargo, parece que las ideas no se le van a este duo legendario, pues bajita la mano y sin tantos reflectores continuaron trabajando en el estudio, creando melodías para presentárselas más tarde a todos sus fans.

The Chemical Brothers vuelven con una nueva rola

Desde hace unos cuantos días, The Chemical Brothers empezaron a dar señales de vida en redes sociales, anunciando que pronto estrenarían música nueva. Pero este 23 de abril y para sorpresa de todos, el grupo regresó por la puerta grande con una rola llamada “The Darkness That You Fear”, que sin duda podría ser la canción que nos levante el ánimo en momentos como los que vivimos, llenos de miedo e incertidumbre por lo que pasa en el mundo.

En este sencillo, el duo nos presenta unos beats relajados que se mezclan con una voz femenina que en un momento se siente como si nos abrazara mientras canta sobre abrazarnos entre todos. Según el propio Tom Rowlands, esta canción “es una pieza musical esperanzadora. Cuando descubrimos que la combinación de las diferentes voces funcionaba con el flujo de la música, nos hizo sentir optimistas, como si fuera algo que quisiéramos compartir”.

Por si esto no fuera suficiente, Tom y Ed también estrenaron un videoclip para esta rola, el cual fue dirigido por el estudio RUFFMERCY –que ha trabajado con artistas como Skepta, DIIV y Ghetts y más–. Fiel a la estética visual de este duo, el video nos muestra las siluetas de un montón de personas combinadas con imágenes de pinturas y pasajes un tanto psicodélicos, que por momentos nos hacen sentir como si estuviéramos en un rave.

Mejor no les contamos más. Dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle a todo el volumen para escuchar como se debe “The Darkness That You Fear”, la nueva canción de The Chemical Brothers: