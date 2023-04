Una de las bandas más grandes de todos los tiempos en uno de los festivales más importante de la industria… La historia de The Cure en el Coachella se resume a un par de presentaciones, en las ediciones 2004 y 2009, que sin duda quedarán para el recuerdo.

Pero así como estas apariciones del grupo británico tienen su parte épica y genial, también conllevan por ahí algún detallito curioso, como cuando el festival hasta desenchufó a Robert Smith y compañía. Vaya cosa, ¿no? Recordemos un poco de esos shows.

Robert Smith tocando con The Cure en el Coachella del 2004. Foto: Getty.

Y aprovechando que hablamos de la historia de The Cure en el Coachella, por acá recordamos 10 momentos importantes del festival a través de los años. Pasen a checar la lista que quedó bien buena.

The Cure en el Coachella 2004

La historia de The Cure en el Coachella comienza en 2004, un año que significó un parteaguas para el evento como tal. Bueeeno, no es como que las cuatro ediciones antes de esta fueran menores, porque tenían grandes headliners… Pero esta conjuntó a quizá uno de los carteles más memorables de todos los tiempos.

Además de Robert Smith y compañía, el cartel tuvo a Radiohead, Pixies (reunidos), Kraftwerk, Wilco, The Rapture, Death Cab for Cutie, The Flaming Lips, Air, Belle & Sebastian, junto a unos aún emergentes The Killers, LCD Soundsystem, Muse y The Black Keys…. y todavía pudo ponerse mejor.

De acuerdo con lo que relata Los Angeles Times, el festival había recibido una breve propuesta para agregar al mismísimo David Bowie como headliner, pero eso suponía expandir el evento a tres días. Para ese momento, Coachella era exclusivamente de dos días (aunque varios años más tarde, se adaptó a la tercia de días que conocemos actualmente). Descartado, pues.

Aún con ello, la edición 2004 fue un éxito pues se convirtió en la primera donde se superó la barrera de los 30 y tantos mil asistentes. Y lo hizo por mucho, alcanzando los más de 50 mil. A partir de ese año, la asistencia siempre se mantuvo como mínimo en ese rango y fue aumentando.

Cartel oficial del Coachella 2004. Foto: Goldenvoice/Coachella.

The Cure entregó un gran set

Pues bien, The Cure en el Coachella 2004 fue todo lo que se esperaba: un show de primer nivel. La banda se presentó el 2 de mayo en el festival, justo un mes antes de que lanzarán su homónimo y duodécimo álbum de estudio. Así que las sorpresas no faltaron.

El set tuvo varios debuts de canciones en vivo como “Lost”, “Before Three” y “The Promise” que formaban parte del disco mencionado. “The End of the World” también sonó, pero esa ya era un poquitín más conocida.

Robert Smith tocando con The Cure en el Coachella del 2004. Foto: Getty.

“Fascination Street”, “Lovesong”, “In Between Days”, “Lullaby”, “Just Like Heaven”, Why Can’t I Be You?”… Los éxitos de The Cure que se imaginen estuvieron ahí, sonando por la noche adornando el desierto californiano y confirmando lo que ya se saboreaba la gente: The Cure en el Coachella era una experiencia imperdible.

Perdonarán ustedes porque nos echamos el clavado en internet para buscar algunos videos chidos de aquella presentación, pero no hay tantos. Así que les dejamos un par de audios y uno que otro clip acá abajito, y sigan bajando que ahora toca hablar del fatídico show de The Cure en el Coachella 2009.

De cuando desenchufaron a The Cure en el Coachella 2009

La historia de The Cure en el Coachella continuó en el 2009, de nuevo con el grupo británico encabezando el cartel y dándose una vuelta por Indio, California como parte de su gira del disco 4:13 Dream. Y lo que pintaba para un acto memorable, sí lo fue, pero de una manera más bien inesperada.

La banda, que se preparaba para seguir con la vibra lúgubre pero genial que ya se sentía con el show previo de My Bloody Valentine, preparó un set de esos larguísimos de tres horas (para nada es queja) que suelen hacer desde hace ya un buen tiempo.

¿La bronca? Los organizadores del festival tenían el tiempo encima por un toque de queda impuesto por las autoridades de California. La medida se tomó porque, como es bien sabido, la zona de Indio se pone bastante catastrófica para sus habitantes en las fechas del evento. Y The Cure rebasó el toque de queda.

Robert Smith tocando con The Cure en el Coachella del 2009. Foto: Getty.

Después de llegar a las 30 canciones en vivo y rebasar la media noche en el tercer día de festival, Robert Smith habló al público: “nos dicen que solo podemos tocar una canción más… ¿nos vamos al carajo?“, mencionó el vocalista, según la NME. The Cure tocó “Boy’s Don’t Cry”, pero el suministro eléctrico del escenario principal se cortó.

Las pantallas y el equipo de sonido externo del escenario se apagaron, pero la banda continuó tocando con el puro sonido de sus amplificadores y la batería sin microfonear. Solo algunas personas del público se quedaron a la fiesta coreando “Jumping Someone Else’s Train”, para luego ver cómo también le apagaban los amplificadores al grupo poquito después.

Básicamente, The Cure en el Coachella 2009 se aventó un mini-unplugged improvisado al final de su set. Y fue gacho pues, según se dice por ahí, Paul McCartney y The Killers –headliner de los otros dos días– también rebasaron el límite de tiempo por el toque de queda, pero a ellos no les aplicaron la ñera.

Aún así, The Cure en el Coachella 2009 le regaló a sus fans uno de los momentos más raros pero íntimos en la historia del festival. Y al mismo tiempo, para quienes no hemos ido (jeje qué triste), nos dieron una anécdota de esas que nomás antojan a uno para ir alguna vez.